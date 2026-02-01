Toyota Crown: Mẫu xe "huyền thoại" tại Việt Nam

Nổi tiếng nhất phải kể tới chiếc Toyota Crown gắn với hình ảnh giản dị của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mẫu xe này thuộc phiên bản 1998, được trang bị động cơ xăng 6 xi-lanh, dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 220 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 298Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp.

Chiếc Toyota Crown 3.0 1998 giản dị từng phục vụ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang biển kiểm soát 80B-2089 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Toyota Crown được mệnh danh "xe bộ trưởng", và có giá trị sưu tầm cao đối với người chơi xe.

Một số người chơi xe cho biết, dù đã 28 năm tuổi nhưng nhiều chiếc Toyota Crown 1998 vẫn hoạt động rất tốt, thậm chí có khả năng tăng tốc ấn tượng.

Dòng Toyota Crown Super Saloon 3.0 có chiều dài gần 5m, rộng 1,71m, cao 1,4m, với chiều dài cơ sở 2,7m, nên lòng xe rộng, cốp sau lớn. Mẫu xe này có tốc độ tối đa lên tới 200km/h.

Đặc điểm của dòng xe này là có rất nhiều đường thẳng trong thiết kế, tạo nên kiểu dáng vuông vức, khác hẳn phong cách nhiều đường cong mềm mại như đa số ô tô hiện nay. Cụm đèn hậu và đèn pha vuông vức, sử dụng bóng halogen.

Trang bị nội thất tiêu chuẩn của xe gồm: ghế bọc nỉ nhung, các chi tiết được ốp gỗ, điều hòa, đầu đọc băng cassette, ghế chỉnh cơ, cửa sổ kính chỉnh điện...

Nội thất của một chiếc Toyota Crown 1998 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với những xe được giữ gìn, bảo dưỡng thường xuyên, hệ thống điều hòa vẫn hoạt động tốt, hệ thống làm lạnh thậm chí còn sâu hơn một số mẫu xe phổ thông ngày nay.

Ngoài phiên bản động cơ xăng I6 3.0, Toyota Crown còn rất nhiều phiên bản động cơ khác, như máy dầu dung tích 2.4L hay máy xăng dung tích 2.5 và 2.0L.

Hiện Toyota vẫn sản xuất mẫu Crown (phiên bản mới), nhưng chỉ dành cho thị trường Nhật Bản.

Suốt một thời gian dài, các thế hệ Toyota Crown rất được ưa chuộng và chọn làm "xe công" tại Việt Nam, do có thiết kế giản dị nhưng sang trọng, bề thế; độ bền bỉ cao, vận hành êm ái và thân vỏ đầm chắc.

Vài năm trở lại đây, xe Toyota Crown cũ được dân chơi xe rất săn đón, sẵn sàng trả giá cao để được sở hữu, đặc biệt là những chiếc ít sử dụng, còn trong tình trạng tốt, nguyên bản.

Ngoại thất một chiếc Toyota Crown 1998 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Năm 2023, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức đấu giá 4 chiếc Crown Super Saloon 3.0 1998 và chốt được mức giá 847 triệu đồng khiến nhiều người bất ngờ, vì như vậy là đắt hơn cả xe Corolla Altis bản tiêu chuẩn mới 100% (giá niêm yết vào thời điểm đó là 719 triệu đồng).

Ngạc nhiên hơn, đây chưa phải là mức giá cao nhất từ trước tới nay được ghi nhận đối với Toyota Crown. Trên thị trường xe cũ, từng có một chủ xe tại Hà Nội gây chú ý khi rao bán chiếc Toyota Crown màu trắng đời 2001 với giá lên tới 1,3 tỷ đồng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một người chơi Toyota Crown tại Hà Nội cho biết chiếc xe của anh thậm chí từng được trả giá tới 1,6 tỷ đồng, gần bằng giá một chiếc Mercedes-Benz C200 Avantgarde mới (1,669 tỷ đồng). Tuy nhiên, anh từ chối bán vì cho rằng hiện nay không còn nhiều xe Crown giữ được tình trạng tốt như vậy.

Trải qua nhiều thập kỷ, Toyota Crown không chỉ là một mẫu sedan cỡ lớn của Nhật Bản, mà còn trở thành một phần ký ức về giai đoạn đặc biệt của ngành ô tô và đời sống xã hội Việt Nam.

Việc những chiếc Crown đời cũ được săn đón ngày nay phản ánh xu hướng trân trọng giá trị bền bỉ, nguyên bản và lịch sử, thay vì chỉ chạy theo công nghệ hay trang bị mới.

Với nhiều người chơi xe, Toyota Crown không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là một chứng nhân của thời gian.