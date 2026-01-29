Hilux 2026 chốt giá từ 632 triệu, thêm lợi thế cạnh tranh Ranger và Triton

Ngày 29/1, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu thế hệ thứ 9 của Hilux. Mẫu bán tải này vẫn được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản nhưng thay đổi cách đặt tên, được chốt giá bán “mềm” hơn đời cũ và thậm chí thấp hơn xe tại xứ sở chùa Vàng (quy đổi tương đương từ 727 triệu đến 1,11 tỷ đồng).

Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức giảm Standard 4x2 MT 632.000.000 668.000.000 36.000.000 Pro 4x2 AT 706.000.000 706.000.000 - TrailHunter 4x4 AT 903.000.000 999.000.000 96.000.000

Giá bán lẻ đề xuất của Toyota Hilux 2026 (Đơn vị: Đồng)

Vẻ ngoài của Toyota Hilux 2026 lột xác toàn diện. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt ẩn dạng tổ ong, khá giống phong cách thiết kế của Corolla Cross (Ảnh: Nguyễn Lâm).

So với các đối thủ, Toyota Hilux mới có giá bán dễ tiếp cận hơn, như Mitsubishi Triton có giá dao động 655-924 triệu đồng, còn Ford Ranger khởi điểm từ 665 triệu và cao nhất lên tới 1,039 tỷ đồng. Đáng nói rằng, Hilux 2026 không còn tùy chọn động cơ dầu 2.4L như trước, mà chuyển hoàn toàn sang máy 2.8L.

Thế hệ mới của Toyota Hilux vẫn sử dụng nền tảng gầm bệ tương tự đời cũ, nên kích thước ít có sự thay đổi. Xe dài 5.320mm, rộng 1.885mm và cao 1.865mm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thiết kế mới đem lại vẻ ngoài hầm hố và hiện đại hơn cho Toyota Hilux, phù hợp với thị hiếu của khách Việt khi ngày càng nhiều người dùng xem bán tải là một dòng xe chơi, không chỉ là phương tiện “cơm áo gạo tiền”. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên thành công của Ford Ranger.

Trên phiên bản cao cấp nhất, Toyota Hilux 2026 sở hữu cùm đèn LED trước/sau, đi kèm mâm hợp kim 17 inch (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thiết kế khoang cabin của Toyota Hilux cũng hoàn toàn thay đổi, có nhiều nét tương đồng với dòng Land Cruiser Prado. Điểm nhấn trên bản cao nhất nằm ở cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đều có kích cỡ 12,3 inch, nhưng đáng tiếc rằng hệ thống âm thanh lại “cải lùi” từ 9 loa JBL xuống 8 loa thường.

Một số trang bị tiện nghi đáng nhắc đến gồm: ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và ổ cắm điện 220V.

Hai bản thấp của Toyota Hilux 2026 được trang bị màn hình giải trí 9 inch, nhỏ hơn không đáng kể so với biến thể cao cấp nhất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bên dưới nắp ca-pô, cỗ máy dầu, dung tích 2.8L hoàn toàn mới sản sinh công suất 204 mã lực, nhưng sức kéo có sự khác biệt tùy phiên bản. Với bản tiêu chuẩn sử dụng hộp số sàn 6 cấp, mô-men xoắn cực đại chỉ dừng ở mức 420Nm, trong khi biến thể trang bị hộp số tự động 6 cấp có thông số lên tới 500Nm.

Về mặt lý thuyết, Toyota Hilux 2026 hứa hẹn có khả năng vận hành ấn tượng hơn Mitsubishi Triton (201 mã lực, 470Nm trên bản cao nhất) và gần như ngang ngửa Ford Ranger (207 mã lực, 500Nm).

Trang bị an toàn của xe cũng có điểm mới với hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense được nâng cấp từ thế hệ 2.0 lên 3.0. Ngoài ra, Hilux mới còn sở hữu cảnh báo điểm mù và camera toàn cảnh.

Biến thể cao cấp nhất của Toyota Hilux 2026 có thêm các trang bị phục vụ off-road như chế độ lái đa địa hình, hệ dẫn động 2 cầu và phanh đĩa trước/sau (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với những điểm mới, không thể phủ nhận rằng Hilux 2026 đã có sức hút hơn, kỳ vọng cải thiện vị thế trong phân khúc bán tải. Trong năm 2025, Ford Ranger tiếp tục nắm giữ phần lớn thị phần với lũy kế doanh số cả năm đạt 18.692 chiếc, kế đến là Mitsubishi Triton (4.303 xe) rồi mới đến Hilux (3.501 chiếc)

Thế nhưng, nguồn cung nhiều khả năng vẫn là điểm yếu của mẫu bán tải này. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, lượng xe Hilux mới được đưa về trong giai đoạn đầu khá hạn hẹp, chủ yếu thuộc phiên bản cao cấp nhất nhưng số lượng cũng không nhiều.

Thậm chí một số đại lý cho biết các suất giao xe trước Tết đã có khách đặt cọc, đợt xe mới dự kiến được đưa về vào cuối tháng 2.