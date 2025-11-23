Toyota Veloz Cross Hybrid ra mắt Đông Nam Á, dễ về Việt Nam “đấu” Xpander

Trong khuôn khổ triển lãm Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW), Toyota Veloz Cross Hybrid đã chính thức được giới thiệu tới khách hàng Indonesia. Đây là mẫu xe “xăng lai điện” thứ 3 của Toyota được lắp ráp tại xứ sở vạn đảo, và cũng là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á chào đón biến thể này.

Song song với việc bổ sung hệ truyền động “xăng lai điện”, Toyota Veloz Cross lần đầu có phiên bản thể thao với gói ngoại thất Modellista (Ảnh: Kompas.com).

Toyota Veloz Cross Hybrid tại Indonesia có tổng cộng 4 phiên bản: V, Q, Q Modellista và Q Modellista TSS. Giá bán của xe được ưu đãi trong thời gian đầu mở bán, dao động 299-390 triệu Rupiah, quy đổi tương đương khoảng 472-615 triệu đồng.

Ở những phiên bản thường, ngoại thất của Toyota Veloz Cross Hybrid không khác các biến thể thuần xăng, cũng như xe đang được mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Antara).

Trang bị chi tiết của xe chưa được hé lộ nhưng theo giới truyền thông Indonesia, bản V tiêu chuẩn có camera lùi, màn hình giải trí 9 inch và cụm đồng hồ mới. Biến thể Q có màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, camera 360 độ.

Tiếp đến, bản Q Modellista có bộ bodykit thể thao với một số chi tiết được sơn đen, bao gồm mâm xe. Gói công nghệ Toyota Safety Sense xuất hiện trên biến thể Q Modellista TSS, gồm một số tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn…

Tổng thể nội thất của Toyota Veloz Cross Hybrid giống phiên bản thuần xăng, nhưng có thêm một số chi tiết trang trí màu xanh dương (Ảnh: Antara).

Hệ truyền động “xăng lai điện” trên Toyota Veloz Cross Hybrid tại Indonesia giống Yaris Cross Hybrid. Bên dưới nắp ca-pô là động cơ xăng mã hiệu 2NR-VEX, 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, hút khí tự nhiên có thông số 91 mã lực và 121Nm, kết hợp với mô-tơ điện mạnh 80 mã lực và 141Nm.

Tổng công suất của xe đạt 111 mã lực, hộp số đi kèm là loại e-CVT (Ảnh: Kompas.com).

Sau Indonesia, Toyota Veloz Cross Hybrid nhiều khả năng sẽ đến với nhiều thị trường trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, theo giới chuyên gia. Nước ta từng nhập khẩu nguyên chiếc mẫu MPV này ở đầu năm 2022, trước khi chuyển sang lắp ráp trong nước vào tháng 12 cùng năm.

Toyota Việt Nam đã tuyên bố sẽ đầu tư nhà máy lắp ráp xe hybrid trị giá 360 triệu USD tại Phú Thọ, nhưng chưa hé lộ thời điểm triển khai và mẫu xe nào sẽ xuất xưởng đầu tiên. Giới chuyên gia cho rằng Veloz Cross Hybrid có thể là cái tên khả thi, bởi hãng đang có sẵn dây chuyền sản xuất hai biến thể thuần xăng tại nước ta.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt Toyota Veloz Cross Hybrid, đại diện của hãng xe Nhật cho biết sẽ "cố gắng xuất khẩu mọi mẫu xe được sản xuất tại Indonesia". Do đó, không loại trừ khả năng Veloz Cross Hybrid sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam, trước khi chuyển sang lắp ráp, theo nhận định của giới chuyên gia.

Hiện tại, Toyota Việt Nam đang nhập khẩu một số mẫu xe hybrid từ Indonesia như Yaris Cross và Innova Cross (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việc bổ sung biến thể hybrid có thể giúp Toyota Veloz Cross tại Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh với Xpander. Sau 10 tháng đầu năm, mẫu xe của Mitsubishi bán chạy nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ, với lũy kế doanh số đạt 15.082 chiếc, Veloz Cross đang đứng ở vị trí thứ 2 với 6.225 xe được tiêu thụ.