Camera giám sát điểm mù trên xe điện Kia mất tác dụng khi gặp mưa to

Hệ thống giám sát điểm mù của Hyundai - Kia là một trong những hệ thống tiên tiến và hữu ích nhất trên thị trường. Theo đó, chỉ cần bật xi nhan, một trong các đồng hồ trên cụm đồng hồ sẽ ngay lập tức hiển thị hình ảnh trực tiếp từ camera trên gương chiếu hậu ngoài.

Nhìn chung, hệ thống này hoạt động rất tốt, trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp bạn lái xe, rẽ hoặc chuyển làn an toàn hơn bên cạnh việc quan sát gương chiếu hậu. Tuy nhiên, chủ một chiếc xe điện Kia EV6 gần đây đã phát hiện ra một nhược điểm rõ ràng của hệ thống: khi trời mưa lớn, nó gần như vô dụng.

Nước mưa đọng vào camera gắn trên gương chiếu hậu có thể khiến hình ảnh hiển thị trên màn hình mờ đục (Ảnh chụp màn hình).

Một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội Reddit đã minh họa rõ ràng vấn đề này. Khi lái xe dưới trời mưa, camera điểm mù của chiếc EV6 không hoạt động như bình thường do các giọt nước làm mờ ống kính. Kết quả là hình ảnh hiển thị trên bảng điều khiển bị méo mó, gần như mờ đục, một vấn đề có thể dễ dàng gây khó chịu cho bất kỳ ai đã quen với độ rõ nét của hệ thống trong điều kiện bình thường.

Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu một chiếc Kia, Hyundai hoặc Genesis được trang bị hệ thống này và gặp vấn đề, có một số cách để khắc phục: Xịt một ít dung dịch chống bám nước, ví dụ như Rain-X, lên ống kính camera.

Một lựa chọn khác đang thu hút sự chú ý trên Reddit là Glaco Mirror Coat Zero, một lớp phủ chống nước được thiết kế riêng cho gương chiếu hậu và camera gắn ngoài xe hơi. Nó được thiết kế để tạo ra một bề mặt trơn trượt giúp nước đọng lại thành giọt nhỏ và lăn đi thay vì bám dính vào ống kính.

Hyundai gọi hệ thống của mình là Màn hình quan sát điểm mù. Tesla cũng có một hệ thống tương tự, nhưng chúng hiển thị hình ảnh bên hông xe trên màn hình thông tin giải trí trung tâm, kém tiện lợi hơn so với giải pháp của Hyundai.

Honda trước đây cũng từng có một hệ thống tương tự mang tên LaneWatch trên một số xe của mình, nhưng nó chỉ hoạt động ở gương bên ghế phụ.

Cuối cùng, mặc dù các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến giúp cải thiện an toàn, ngay cả những kỹ sư tài giỏi nhất cũng không thể dự đoán được mọi tình huống có thể xảy ra trong thế giới thực, đặc biệt là khi liên quan đến những chi tiết như vậy. Trước mắt, lau hoặc xịt một chút dung dịch chống nước là cách tốt nhất để giữ cho tầm nhìn điểm mù kỹ thuật số luôn rõ nét.