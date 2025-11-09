Toyota chế tạo chiếc xe bán tải chỉ thải ra nước, có thể dùng để tắm

Toyota một lần nữa hướng sự chú ý vào công nghệ hydro khi giới thiệu chiếc bán tải địa hình chạy pin nhiên liệu dựa trên phiên bản overlanding của mẫu xe bán tải cỡ trung Tacoma.

Toyota vừa trình làng chiếc Tacoma H2 Overlander không phát thải tại triển lãm xe độ SEMA ở Mỹ (Ảnh: Toyota).

Dự án độc bản này được hoàn thành chỉ trong vài tháng, với sự phối hợp của các nhóm Toyota Racing Development (TRD) tại California và Bắc Carolina (Mỹ), cùng bộ phận R&D của Toyota Bắc Mỹ.

Thách thức lớn nhất về mặt kỹ thuật là tích hợp hệ thống pin nhiên liệu của Toyota Mirai vào nền tảng khung gầm rời TNGA-F của Tacoma - một nhiệm vụ đòi hỏi phải thay đổi kết cấu đáng kể.

Xe vận hành nhờ hai mô-tơ điện có tổng công suất 547 mã lực, kết hợp bộ pin lithium-ion 24,9kWh và bộ pin nhiên liệu lấy từ mẫu Mirai. Ba bình hydro được sắp đặt khéo léo bên trong khung, trong khi hệ thống làm mát tùy chỉnh sử dụng linh kiện của mẫu Tacoma TRD Pro máy xăng và Lexus RZ thuần điện.

Xe sử dụng hệ thống pin nhiên liệu hydro, pin lithium-ion và bộ đôi mô-tơ điện (Ảnh: Toyota).

Về mặt vận hành, Tacoma không thải khí carbon, mà chỉ thải nước ra ống xả. Và theo đúng tinh thần thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng nước xả ra từ xe để rửa hoặc tắm, nhưng Toyota nhấn mạnh là không được uống. Điều này có được nhờ hệ thống thu hồi nước thải ống xả đang chờ cấp bằng sáng chế.

Hệ thống này cũng có thể cung cấp đủ điện để vận hành một căn nhà hoặc sạc cùng lúc hai xe điện, thể hiện triết lý tập trung vào tính ứng dụng thực tế của Toyota.

Dù được chuyển đổi mạnh mẽ sang chạy bằng hydro, chiếc Tacoma vẫn giữ nguyên "chất" off-road, với vi sai chống trượt phía trước và vi sai khóa điện phía sau.

Khung gầm được nâng cấp với bộ treo TRD có hành trình dài kết hợp bộ giảm xóc Fox 2.5 Performance Elite Series, phanh trước "mượn" từ mẫu Tundra, cùng bộ mâm 17 inch đi với lốp 35 inch để có thể vượt những địa hình khó.

Xe được trang bị hệ thống treo off-road, lắp lều trên nóc và bộ phụ kiện dã ngoại chuyên dụng (Ảnh: Toyota).

Ngoài bộ mâm mới và gầm được nâng cao, xe còn có tấm ốp gầm mới, cản sau off-road, móc cứu hộ, tời, hệ thống đèn LED bổ trợ và bộ tem trắng - xanh giống các concept H2 đã ra mắt trước đó.

Không gian phía sau được tối ưu hóa với lều lắp thông nóc và thùng xe có mui che mở được ba phía, biến Tacoma thành một “ngôi nhà di động” thực thụ. Cửa thùng được dập tạo hình “roboformed” và gắn bánh dự phòng cỡ lớn.

Tacoma H2 Overlander sẽ góp mặt cùng hơn chục sản phẩm đặc biệt khác của Toyota tại triển lãm xe độ SEMA 2025 diễn ra ở Las Vegas (Mỹ) từ ngày 4 đến 7/11, gồm các mẫu bZ Time Attack, Camry GT-S, Corolla Cross Nasu Edition và Turbo Trail Cruiser.