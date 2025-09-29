Top 10 động cơ xuất sắc nhất năm 2025: Hybrid và xe điện áp đảo

Trong suốt 31 năm qua, Wards Auto đã tổng hợp danh sách thường niên “10 động cơ & hệ thống truyền động tốt nhất”. Qua từng năm, danh sách này đã ghi nhận đủ loại công nghệ, từ động cơ tăng áp 4 xi-lanh, V8 mạnh mẽ, cho đến các hệ thống hybrid và xe thuần điện.

Năm nay, khi số lượng xe điện hóa tại Mỹ tăng vọt, không có gì ngạc nhiên khi danh sách này chủ yếu là xe hybrid và xe thuần điện. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không còn nhiều chỗ cho động cơ hút khí tự nhiên, đặc biệt là động cơ V8.

Năm nay, trong top 10 có tới 9 động cơ điện một phần hoặc hoàn toàn (Ảnh: Wards Auto).

Các hệ truyền động điện có mặt khá nổi bật, với các đại diện như Nissan Leaf, Lucid Gravity, Hyundai Ioniq 9, và Dodge Charger Daytona.

Về phía hybrid, có 5 mẫu xe lọt vào danh sách, gồm: BMW M5, Honda Civic, Ford F-150, Lexus LX, và Mercedes-AMG E53.

Chỉ có hai mẫu xe sử dụng động cơ V8 hiếm hoi góp mặt năm nay: hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) của BMW M5, và động cơ V8 5.5L của Chevrolet Corvette ZR1.

Dưới đây là danh sách đầy đủ Top 10:

BMW M5: Động cơ V8 tăng áp kép 4.4L + hệ thống PHEV

Chevrolet Corvette ZR1: Động cơ V8 tăng áp kép 5.5L

Dodge Charger Daytona: Hệ thống truyền động điện

Ford F-150: Động cơ V6 tăng áp 3.5L hybrid - HEV (quán quân năm 2024)

Honda Civic Hybrid: Động cơ I4 2.0L HEV (quán quân năm 2024)

Hyundai Ioniq 9: Hệ thống truyền động điện

Lexus LX 700h: Động cơ V6 tăng áp 3.4L HEV

Lucid Gravity: Hệ thống truyền động điện

Mercedes-AMG E53: Động cơ I6 tăng áp 3.0L PHEV

Nissan Leaf: Hệ thống truyền động điện

Wards cho biết quy trình lựa chọn năm nay bắt đầu với 28 ứng cử viên, trong đó có 10 hệ thống hybrid và 10 hệ thống thuần điện. Các giám khảo đã trực tiếp lái thử từng xe trước khi chọn ra 10 cái tên cuối cùng. Danh sách này không xếp hạng theo thứ tự, mà công nhận tất cả xuất sắc như nhau.

Một số cái tên chiến thắng, như hệ thống hybrid ấn tượng của Honda Civic hay động cơ V6 của Lexus LX, không gây bất ngờ. Trong khi đó, sự vắng bóng của các động cơ V8 truyền thống vẫn khiến nhiều người tiếc nuối. Đó đơn giản là dấu hiệu của thời cuộc.