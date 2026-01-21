Toyota kiên trì nâng cấp một mẫu xe van suốt 22 năm, không ra thế hệ mới

Ngay cả trong một thị trường ô tô bị chi phối bởi chu kỳ đổi mẫu mã nhanh chóng và sự đổi mới không ngừng, một số xe dường như miễn nhiễm với áp lực thay đổi. Toyota HiAce chính là một ngoại lệ như vậy. Phiên bản nội địa Nhật của mẫu xe van lâu đời này vẫn tiếp tục được duy trì kể từ năm 2004, chưa bước sang thế hệ mới, mà chỉ qua 12 lần nâng cấp.

Dù "có tuổi", mẫu xe thương mại hạng nhẹ thiết kế kiểu buồng lái đặt trên động cơ này vẫn được ưa chuộng ở Nhật Bản, nên không khó hiểu về sự hiện diện liên tục của nó. Và bước sang năm 2026 này, HiAce được cập nhật toàn diện nhất trong hơn một thập kỷ.

HiAce phiên bản mới nâng cấp cho năm 2026 (Ảnh: Toyota).

Trong lần nâng cấp gần nhất trước đó là vào năm 2013, mẫu xe này có một số thay đổi ở cản trước, lưới tản nhiệt và đèn pha. Đến năm 2026, Toyota giữ sự thay đổi ở mức tinh tế, khi giới hạn các nâng cấp ngoại thất chỉ ở đồ họa mới cho cụm đèn pha LED Bi-Beam. Còn lại, kiểu dáng mũi và thân xe vẫn quen thuộc, với thiết kế buồng lái đặt trên động cơ vẫn được giữ nguyên.

Có gì mới bên trong HiAce 2026?

Bên trong, HiAce LCV (Light Commercial Vehicle- xe thương mại hạng nhẹ) cuối cùng cũng đã hiện đại hơn. Tất cả các phiên bản giờ đây đều được trang bị tiêu chuẩn màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp vào bảng điều khiển trung tâm, đảm nhiệm chức năng định vị và hỗ trợ màn hình quan sát toàn cảnh. Cùng với đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, cũng là trang bị tiêu chuẩn.

Nội thất của HiAce 2026 hiện đại hơn (Ảnh: Toyota).

Các phiên bản cao cấp hơn nhận được chăm chút nhiều hơn. Phiên bản Super GL giờ đây được trang bị tiêu chuẩn ghế trước có sưởi, trong khi phiên bản cơ bản được bổ sung tính năng chặn cửa sau mới.

Thay đổi đáng kể nhất là về tính năng an toàn. HiAce 2026 được trang bị gói công nghệ an toàn Safety Sense mới nhất của Toyota, tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến hơn.

Đáng chú ý có hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar với khả năng kiểm soát tốc độ khi vào cua, hỗ trợ chuyển làn, hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông và hệ thống an toàn trước va chạm được cải tiến với khả năng phát hiện mở rộng.

Bên dưới thân xe, mọi thứ vẫn rất quen thuộc. HiAce tiếp tục sử dụng khung gầm dạng thang kết hợp với bố trí buồng lái đặt trên động cơ ở giữa.

Phom dáng của HiAce hầu như không thay đổi trong suốt 22 năm (Ảnh: Toyota).

Các tùy chọn hệ thống truyền động cũng được giữ nguyên, với động cơ xăng 2.0L sản sinh công suất 158 ​​mã lực và mô-men xoắn 182Nm, cùng với động cơ diesel 2.8L cho công suất 149 mã lực và mô-men xoắn đạt 300Nm. Cả hai động cơ đều được kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và được cung cấp với cấu hình dẫn động cầu sau và dẫn động 4 bánh.

Cá nhân hóa với gói nâng cấp GR, Modellista và các phụ kiện khác

Toyota tiếp tục cung cấp nhiều lựa chọn nâng cấp và phụ kiện tùy chọn cho HiAce, bao gồm bộ phụ kiện ngoại thất và nâng cấp nội thất từ ​​Modellista và GR Parts. Một loạt các phụ kiện chính hãng của Toyota cũng có sẵn, phục vụ cả mục đích thương mại và giải trí.

Nhà sản xuất ô tô Nhật đã nêu bật một số tùy chọn với một loạt các “phong cách tùy biến”. Cụ thể, phiên bản Overland được thiết kế cho hoạt động ngoài trời, bản Active Cruiser dành cho lướt sóng và các môn thể thao dưới nước, Urban City cho sử dụng hàng ngày, Cool Luxury tối ưu cho đường cao tốc và Craft Man dành cho công nhân xây dựng.

Xe vẫn giữ thiết kế cabin nằm trên động cơ (Ảnh: Toyota).

Giá cả và thời gian ra mắt

HiAce phiên bản mới 2026 sẽ chính thức ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 2/2, tiếp tục với các cấu hình: van, wagon và commuter. Giá khởi điểm là 2.860.000 yên (khoảng 18.000 USD) cho phiên bản DX chạy xăng cơ bản và tăng lên 4.683.800 yên (khoảng 29.500 USD) cho phiên bản Super GL Dark Prime II chạy diesel cao cấp nhất.

Mặc dù thế hệ HiAce hiện tại sẽ tiếp tục được sản xuất, Toyota đã hé lộ tương lai của dòng xe này với một mẫu concept hoàn toàn chạy điện. Mẫu xe thương mại hạng nhẹ này đã được trưng bày tại Triển lãm Phương tiện di động Nhật Bản 2025, mặc dù vẫn chưa có thông tin nào về thời điểm ra mắt phiên bản sản xuất.