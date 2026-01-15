Ô tô "Made in Japan" sẽ ngày càng hiếm?

Ngày càng có nhiều ô tô được nhập khẩu vào Nhật Bản, nhưng điều đáng chú ý không phải là xe đến từ đâu, mà là công ty nào sản xuất ra chúng. Các hãng ô tô Nhật đang ngày càng đưa nhiều xe của chính họ lắp ráp tại các nhà máy ở nước ngoài về phục vụ thị trường nội địa. Và trong năm 2025, xu hướng này đã đạt mức cao kỷ lục, phá vỡ cột mốc tồn tại gần 30 năm.

Cụ thể, trong năm 2025, có 111.513 xe do các hãng Nhật sản xuất tại nước ngoài được nhập khẩu vào Nhật Bản, tăng 19% so với năm trước đó. Con số này vượt qua kỷ lục cũ 107.092 xe được thiết lập từ năm 1995. Đóng góp lớn nhất cho mức tăng này đến từ Suzuki.

Mẫu Suzuki Jimny Nomade sản xuất tại Ấn Độ đang dẫn đầu làn sóng xe Nhật "hồi hương" (Ảnh: Suzuki).

Vai trò của Suzuki trong làn sóng này khá rõ. Hãng đã tăng lượng xe nhập khẩu hơn 7 lần, đưa 43.266 xe về Nhật Bản chỉ trong một năm. Nguyên nhân chính là việc ra mắt tại Nhật mẫu Jimny Nomade 5 cửa rất được trông đợi, sản xuất tại Ấn Độ.

Bên cạnh Jimny Nomade, Suzuki còn nhập khẩu mẫu Fronx từ Ấn Độ về thị trường nội địa.

Tuy nhiên, không phải hãng xe Nhật nào cũng làm giống Suzuki. Một số thương hiệu lớn thậm chí còn giảm lượng xe nhập khẩu kiểu này. Theo trang Nikkei Asia, Honda ghi nhận mức giảm 18%, chỉ còn 37.022 xe, chủ yếu do cắt giảm lượng xe WR-V nhập từ Ấn Độ.

Nissan giảm mạnh hơn - 33%, xuống còn 9.595 xe, trong khi Toyota cũng giảm tương tự - 33%, còn 9.587 xe.

Tuy nhiên, năm nay có thể sẽ rất khác với Toyota. Tập đoàn ô tô lớn nhất Nhật Bản mới đây xác nhận rằng trong năm nay sẽ bắt đầu nhập ba mẫu xe sản xuất tại Mỹ về Nhật Bản - một động thái được cho là nhằm xoa dịu những áp lực chính trị từ Washington.

Ba mẫu xe được nhắc đến gồm: Camry, Highlander và Tundra. Toyota cho biết quyết định này nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời góp phần cải thiện quan hệ thương mại Nhật - Mỹ”.

Dù vậy, việc bán các mẫu xe Mỹ tại Nhật không đảm bảo thành công cho Toyota. Giá bán sẽ là yếu tố then chốt. Nếu giá quá cao, nhu cầu chắc chắn hạn chế. Ngoài ra, người Nhật vốn chuộng xe cỡ nhỏ và minivan, nên việc thuyết phục họ chọn một chiếc SUV lớn như Highlander hay bán tải Tundra sẽ không hề dễ dàng.