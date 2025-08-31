Người đàn ông chở thanh kim loại đi như Tôn Ngộ Không vác gậy qua giao lộ

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 30/8 ở Hà Nội.

Video cho thấy người đàn ông đi xe máy chở khá cồng kềnh, với một thanh trông giống kim loại, dài gấp 3 lần xe, quệt vào thân ô tô khi qua giao lộ.

Người đàn ông chở thanh kim loại dài gấp 3 lần xe máy, miết dọc thân ô tô (Video: Phi Hùng).

"Theo tôi, tài xế ô tô biết, nhưng không nghĩ tới cảnh này. Nghĩ có va chạm nhưng chắc nhìn gương với nhìn không thấy ai bên cạnh xe nên lại nghĩ chắc tiếng động ở đâu khác", tài khoản Văn Đoành nêu ý kiến sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Hoàng Dũng lại có ý kiến khác: "Biết nhưng chấp nhận, xuống chỉ mất thời gian, vì biết người ta cũng chẳng đền được. Mình đã từng bị như vậy, xe máy vượt lên, đường tắc bị quệt một phát nửa mét trên thân xe, nhưng thôi kệ. Đi làm bảo hiểm mất 500.000 đồng".

Tài khoản Linh Anh đồng tình: "Tài xế ô tô biết có va chạm nên mới dừng xe mà, là người ta muốn bỏ qua thôi".

Trong khi đó, tài khoản Duy Vũ bình luận trong một nhóm về giao thông: "Quá nguy hiểm! Không thể chấp nhận việc chở cồng kềnh như vậy bằng xe máy, không thể cứ lấy lý do mưu sinh để gây nguy hiểm cho cộng đồng như thế. Đã xảy ra không ít tai nạn đau lòng do xe máy, xe ba gác chở tôn, chở thép cồng kềnh chạy trên đường rồi.

Thanh kim loại hoặc ngay cả thanh nhựa mà dài như vậy, rất dễ quệt ngã người khác trên đường, nhất là phụ nữ, người già, trẻ em. Đúng lúc ngã ra đường mà có ô tô đi tới thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp tương tự".

Theo quy định, xe máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3m, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5m theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 2m (Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024).

Về hình thức xử lý vi phạm, theo Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe có hành vi chở hàng cồng kềnh sẽ bị phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng; trường hợp chở hàng cồng kềnh mà gây tai nạn thì mức phạt là 10-14 triệu đồng.

Ngoài ra, nếu gây thiệt hại về tài sản cho người khác, người điều khiển phương tiện vi phạm sẽ phải tiến hành bồi thường.