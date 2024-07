Tiên phong mua xe chạy bằng pin nhiên liệu, nhiều người nhận "trái đắng"

Xe sử dụng pin nhiên liệu hydro (FCEV) là loại xe chạy hoàn toàn bằng điện, nhưng không dùng điện do pin sạc cung cấp, mà dùng điện do pin nhiên liệu cung cấp.

Pin nhiên liệu tổng hợp hydro với oxy trong không khí tạo ra điện năng. Hydro có thể lấy từ các nguồn khác nhau như hydrocarbon, khí tự nhiên hoặc rác thải để tạo methane.

Tiếp liệu là vấn đề gây đau đầu nhất cho nhiều chủ xe Toyota Mirai chạy bằng pin nhiên liệu tại Mỹ (Ảnh minh họa: CarExpert).

Sau những trải nghiệm không mấy dễ chịu trong quá trình sở hữu xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro, một nhóm những người thuê và chủ xe Toyota Mirai tại Mỹ đã làm đơn kiện tập thể nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này.

Đơn kiện nhằm vào bộ phận marketing của Toyota, cáo buộc họ khiến người tiêu dùng hiểu sai về khả năng sử dụng xe chạy bằng pin nhiên liệu làm phương tiện đi lại hàng ngày.

Bên nguyên đơn đã liệt kê hàng loạt phiền phức mà họ gặp phải trong thời gian sở hữu xe, như có quá ít trạm tiếp liệu, sự khan hiếm hydro và giá tăng chóng mặt, phạm vi hoạt động của xe Mirai không được như quảng cáo. Họ cho rằng các vấn đề này khiến họ không thể sử dụng xe làm phương tiện đi lại hàng ngày.

Theo đơn kiện, Toyota và nhân viên bán hàng đã nói với các khách hàng tiềm năng rằng nhiên liệu hydrogen sẵn có và việc tiếp liệu cho xe Mirai không có vướng mắc gì, thậm chí còn nói rằng nó cũng tiện như đổ xăng. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn khác.

Những người thuê xe và các chủ xe Mirai cho biết họ thường xuyên không tìm được trạm tiếp liệu phù hợp, thường phải đi lòng vòng tìm. Ngay cả khi tìm được một trạm tiếp liệu thì cũng chưa chắc có hydro, vì nhiều trạm bị hỏng thiết bị hoặc nhiên liệu không phù hợp với loại thẻ mà hãng tặng khách mua xe.

Họ cho biết việc không thể tiếp liệu cũng đồng nghĩa với việc xe không thể hoạt động, đôi khi họ phải gọi cứu hộ để cẩu xe hoặc sử dụng các phương tiện giao thông khác thay thế.

Những người dùng xe Mirai than phiền rằng tình trạng thiếu nhiên liệu hydro có khi kéo dài nhiều ngày, và việc tiếp liệu có thể mất trung bình nhiều giờ. Thời gian chờ đợi kéo dài được cho là do các vòi bơm hydro bị đóng băng trong thời gian tiếp liệu. Nhiều chủ xe Mirai phải đợi hơn 30 phút để làm nóng vòi bơm thì mới rút ra an toàn được.

Chưa hết, 575km và 647km là phạm vi hoạt động được quảng cáo cho Toyota Mirai Limited và XLE nhưng nhiều người dùng cho biết con số thực tế thấp hơn 160km, khiến họ phải tiếp liệu thường xuyên hơn.

Đơn kiện cũng cho biết giá nhiên liệu hydro đã tăng gấp 3 lần trong mấy năm qua, từ mức 13 USD/kg vào năm 2022 lên gần 36 USD/kg vào năm 2024. Việc này khiến cho thẻ nhiên liệu trị giá 15.000 USD mà Toyota tặng khách mua xe không dùng được ít nhất là 5 năm như hãng quảng cáo.

Cuối cùng, các chủ xe Toyota Mirai FCEV cho biết, tất cả các vấn đề trên ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá trị bán lại của xe - chỉ còn 19,4% giá trị sau 5 năm sử dụng. Do đó, các chủ xe muốn Toyota phải chịu trách nhiệm.

Thế hệ đầu tiên của Toyota Mirai ra mắt vào năm 2015, thế hệ thứ 2 ra mắt vào năm 2020. Cả hai chỉ được bán và cho thuê ở bang California, chủ yếu do mức độ khan hiếm trạm nhiên liệu hydro ở Mỹ. Hồi đầu năm nay, Shell đã thông báo đóng cửa 7 trong số 55 trạm nhiên liệu hydrogen ở California do thiếu nguồn cung.