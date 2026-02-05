Thêm Porsche 911 GT3 RS về nước, xe đua đường phố giá 17,69 tỷ đồng

Mới đây, cộng đồng mạng được dịp xôn xao trước hình ảnh hé lộ chiếc Porsche 911 GT3 RS (thế hệ 992.1) thứ ba xuất hiện tại Việt Nam.

Xe được nhập khẩu chính hãng tương tự hai chiếc trước đó, nhưng khác biệt ở lớp sơn ngoại thất màu đỏ kết hợp với các chi tiết màu đen, đi kèm bộ mâm hợp kim được sơn bạc.

Porsche 911 GT3 RS đang là bản thương mại mạnh mẽ nhất của dòng 911 sử dụng động cơ hút khí tự nhiên (Ảnh: Thắng Văn Cao).

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi có mặt tại đại lý chính hãng trong TPHCM, chiếc Porsche 911 GT3 RS này đã nhanh chóng được chuyển ra Hà Nội và bàn giao cho chủ nhân là một doanh nhân trẻ Gen Z. Như vậy, đây là chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới đầu tiên có mặt tại Thủ đô.

Dựa vào hình ảnh, có thể thấy chiếc Porsche 911 GT3 RS mới về Việt Nam không được trang bị gói Weissach Package trị giá gần 2,7 tỷ đồng như hai chiếc trước đó. Gói trang bị này gồm nhiều chi tiết ngoại thất bằng sợi carbon trần, lẫy chuyển số magnesium, thanh cân bằng khung gầm ở cả cầu trước và sau...

Porsche 911 GT3 RS sở hữu hệ thống cánh gió điều khiển điện được trang bị công nghệ DRS của những dòng xe đua F1 (Ảnh: Đức Mạnh).

Dù vậy, việc sở hữu một mẫu xe thể thao có giá khởi điểm từ 17,69 tỷ đồng vẫn được xem là ước mơ lớn với nhiều người mê xe tại Việt Nam. Đặc biệt khi ở thế hệ mới (992.1), Porsche 911 GT3 RS sở hữu nhiều nâng cấp, như việc hy sinh không gian khoang hành lý để bổ sung hai khe thoát gió chuyên dụng trên nắp ca-pô.

Kết hợp với những chi tiết khí động học khác, Porsche 911 GT3 RS có khả năng tạo ra 409kg lực ép xuống mặt đường ở tốc độ 200km/h, gấp đôi phiên bản tiền nhiệm. Khi tốc độ tăng lên 285km/h, sức ép lên chiếc xe đạt mức 860kg.

Nội thất của chiếc Porsche 911 GT3 RS thứ ba về Việt Nam chưa được hé lộ. Nếu chọn gói trang bị Clubsport Package, xe sẽ được trang bị thêm khung chống lật được sơn màu đen hoặc đỏ, đi kèm hệ thống dây đai an toàn 6 điểm (Ảnh: Car Magazine).

Cung cấp sức mạnh cho Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới vẫn là khối động cơ boxer, 6 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0L, kết hợp với hộp số PDK 7 cấp có tỉ số truyền ngắn. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 525 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 465Nm.

Theo Porsche, chiếc xe này có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 296km/h.