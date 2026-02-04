Volkswagen Teramont Pro về Việt Nam trong tháng 3, giá từ 2,3 tỷ đồng

Hệ thống đại lý Volkswagen tại Việt Nam đang đồng loạt hé lộ thông tin của mẫu xe mới Teramont Pro. Một tư vấn bán hàng ở TPHCM cho biết, Teramont Pro dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 3 với 2 phiên bản, giá dự kiến 2,3-2,4 tỷ đồng. Xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

Volkswagen Teramont Pro sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 3 (Ảnh: autoweek).

Teramont Pro sẽ thay thế Teramont nhập Mỹ mà Volkswagen Việt Nam đang kinh doanh. Vì vậy, phiên bản cũ được các đại lý áp dụng mức giảm sâu nhằm xả kho, đón phiên bản mới.

Cụ thể, Teramont Base giảm 210 triệu đồng, giá thực tế về mức 1,788 tỷ đồng. Và bản Limited Edition giảm 230 triệu đồng, giá thực tế về mức 1,938 tỷ đồng.

Volkswagen Teramont Pro nhập khẩu từ Trung Quốc giống Teramont X và Teramont President (Ảnh: autoweek).

Volkswagen Teramont Pro ra mắt thị trường Trung Quốc đầu năm 2025, do liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển và sản xuất.

Xe mang thiết kế mới cao cấp hơn với dáng xe hình hộp. Lưới tản nhiệt kín kết hợp dải đèn LED phát sáng, đi cùng đèn pha mới, mang thiết kế hai tầng tương tự Teramont X và Teramont President đang bán tại Việt Nam. Cản trước hầm hố với rất nhiều khe hút gió.

Những điểm nổi bật khác bao gồm tay nắm cửa chìm, cánh lướt gió phía sau và dải đèn hậu nối liền hai bên, sử dụng đồ họa dạng pixel. Kích thước của Teramont Pro tăng đáng kể so với bản cũ, với chiều dài 5.158 mm, chiều rộng 1.991 mm, chiều cao 1.788 mm và chiều dài cơ sở 2.980mm.

Bảng táp lô của Teramont Pro có đến 3 màn hình (Ảnh: autoweek).

Nội thất mang đậm xu hướng mới của ngành công nghiệp ô tô với 3 màn hình trên bảng táp lô, bao gồm màn hình đồng hồ, màn hình giải trí trung tâm và màn hình dành cho ghế phụ. Ở thị trường quê nhà, Volkswagen còn cung cấp tùy chọn thêm 3 màn hình dành cho hàng ghế sau, đưa tổng số màn hình trong khoang cabin lên con số 6.

Ngoài ra, xe còn có tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Harman Kardon và đèn nội thất 30 màu. Hàng ghế sau có hệ thống điều hòa riêng và rèm che nắng.

Xe có 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi (Ảnh: autoweek).

Tất cả ghế ngồi đều trang bị tiêu chuẩn chức năng sưởi ấm và làm mát, trong khi ghế lái có thêm chức năng massage, còn ghế hành khách phía trước có chế độ "ngả lưng" để biến thành một chiếc giường.

Xe có 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ 3 có tính năng gập điện, cho phép mở rộng dung tích khoang hành lý từ 286 lít lên 2.427 lít chỉ bằng một thao tác.

Xe dùng động cơ EA888 2.0T thế hệ thứ 5 của Volkswagen (Ảnh: autoweek).

Mẫu xe này trang bị kiểm soát khung gầm thích ứng DCC và hỗ trợ lái xe IQ.Pilot. Volkswagen quảng cáo hệ thống IQ.Pilot trên Teramont Pro là hệ thống lái xe bán tự động cấp độ L2+, đồng thời tích hợp hệ thống hỗ trợ đỗ xe từ xa.

Dưới nắp capo là động cơ EA888 2.0T thế hệ thứ 5 của Volkswagen, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 8,35 lít/100km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7.

Khi về Việt Nam, Volkswagen Teramont Pro sẽ tiếp tục cạnh tranh với Ford Explorer và Hyundai Palisade.