Taxi không người lái lao thẳng vào nước lũ, bị cuốn trôi

Phần mềm tự lái có thể điều khiển ô tô di chuyển thành công qua nút giao 6 làn đường vào giờ cao điểm nhưng vẫn có thể bị thiên nhiên đánh bại. Waymo đang triệu hồi gần 3.800 chiếc taxi tự lái tại Mỹ vì những chiếc xe này không biết phải xử lý như thế nào khi đường phía trước bị ngập nước.

Hãng vẫn đang nghiên cứu giải pháp khắc phục. Đợt triệu hồi này là một lời nhắc nhở về khoảng cách phát triển giữa một đội xe tự lái hoạt động được và một đội xe hoàn thiện thực sự.

Một chiếc taxi không người lái của Waymo trên đường phố Mỹ (Ảnh: Waymo).

Waymo - công ty thuộc tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google)- xác nhận rằng vào ngày 20/4, một chiếc taxi tự lái không người lái của hãng đã lao vào đoạn đường ngập nước tại thành phố San Antonio và ngay lập tức bị dòng nước cuốn xuống một con suối.

Waymo cho biết chiếc xe đã phát hiện nguy cơ ngập lụt nhưng vẫn tiếp tục di chuyển vào khu vực có nước dâng cao.

Trong báo cáo gửi Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA), Waymo cho biết các phương tiện sử dụng hệ thống lái tự động thế hệ thứ 5 và thứ 6 đều bị ảnh hưởng. Tổng cộng 3.971 xe ứng dụng công nghệ của Waymo, sản xuất trong giai đoạn từ ngày 17/3/2022 đến 20/4, nằm trong diện liên quan tới vụ việc.

Hãng cho biết sau sự cố ngày 20/4, họ đã bổ sung các giới hạn vận hành tại những khu vực có nguy cơ ngập nước cao và mật độ giao thông lớn. Tuy nhiên, Waymo nhấn mạnh đây chỉ là “biện pháp khắc phục tạm thời”, trong khi công ty tiếp tục nghiên cứu giải pháp hoàn chỉnh hơn.

Dịch vụ taxi tự lái của Waymo tại San Antonio sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động cho đến khi bản vá phần mềm được triển khai.

Sự cố xảy ra vào thời điểm không thuận lợi với công ty. Hồi tháng 1, Waymo công bố kế hoạch mở rộng hoạt động tới London (Anh), và từ tháng trước đã bắt đầu thử nghiệm xe tự lái tại đô thị đông đúc này.

Tuy nhiên, hãng nhanh chóng vấp phải tranh cãi khi một chiếc taxi tự lái bị phát hiện đi qua hàng rào cảnh sát trong lúc lực lượng chức năng điều tra một vụ đâm dao kép. Khi đó, phương tiện đang được điều khiển bởi một nhân viên vận hành, người sau đó đã bị Waymo đình chỉ công tác.