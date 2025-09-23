SUV cỡ B của Suzuki “rộng cửa” về Việt Nam, đối đầu Yaris Cross và Xforce

Liên doanh Maruti Suzuki (Ấn Độ) vừa trình làng Victoris - sản phẩm đồng hạng với Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta và Skoda Kushaq. Xe có 4 cấp độ trang bị chính là Lxi, Vxi, Zxi và Zxi+, giá bán từ 1,050-1,999 triệu Rupee Ấn Độ (tương đương 301-573 triệu đồng).

Tương tự xe điện “đầu tay” của Suzuki là e Vitara, Victoris sẽ được xuất khẩu từ Ấn Độ đến hơn 100 thị trường trên toàn cầu. Việt Nam cũng nằm trong kế hoạch xuất khẩu dự kiến của ô tô điện nêu trên, nên không loại trừ khả năng Victoris sẽ có mặt tại nước ta.

Mức giá của Suzuki Victoris được đánh giá là cạnh tranh khi so với SUV bán chạy nhất Ấn Độ là Hyundai Creta (Ảnh: Autocar India).

Với chiều dài x rộng x cao đạt 4.360 x 1.795 x 1.655mm, đại diện nhà Suzuki nhỉnh hơn Yaris Cross hay Creta về kích thước tổng thể. Tuy nhiên, trục cơ sở giới hạn ở 2.600mm, kém Creta 10mm và Xforce 50mm. Phanh đĩa trên bốn bánh xe, hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau như hầu hết các xe cùng phân khúc.

“Gương mặt” phảng phất hình ảnh của e Vitara, thể hiện qua thanh ngang mạ crôm nối liền đèn định vị ban ngày và đèn pha LED thấu kính. Nửa dưới được thiết kế cứng cáp, chủ yếu sử dụng nhựa đen sần.

Các đường gân dập nổi dọc thân xe, hốc bánh vuông vắn và cửa sổ lớn tôn thêm vẻ khỏe khoắn cho chiếc B-SUV của Suzuki. Hãng lắp sẵn thanh ray nóc và ăng-ten dạng vây cá mập trên mọi phiên bản, đồng thời cung cấp mui xe và gương chiếu hậu đen bóng dưới dạng tùy chọn.

Đuôi xe gây tranh cãi bởi độ “dị” của dải đèn LED thanh mảnh nét đứt và cửa hậu phẳng. Ống xả được giấu sau ba-đờ-sốc tích hợp ốp trang trí sáng màu to bản; cốp điện đóng/mở rảnh tay từ phiên bản Zxi trở lên.

Bộ mâm 17 inch và lốp 215/60 R17 trông có phần hơi nhỏ so với tổng thể ngoại thất (Ảnh: Autocar India).

Bên trong, Victoris tuân theo bố cục tương đồng với Fronx và Swift, song hành cùng nhiều chi tiết lần đầu hiện diện trên ô tô Suzuki như vô-lăng ba chấu to bản có lẫy chuyển số hay bảng đồng hồ 10,25 inch.

Màn hình cảm ứng được mở rộng từ 9 inch lên 10,1 inch, sử dụng hệ điều hành mới và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, trợ lý ảo Amazon Alexa và tính năng cập nhật từ xa (OTA). Các phiên bản thấp hơn dùng bảng đồng hồ truyền thống tích hợp màn hình TFT 4,2 inch và màn hình cảm ứng 7 inch.

Hầu hết chức năng điều hòa tập trung vào màn hình cảm ứng, nhưng người dùng vẫn có thể chỉnh nhiệt độ, mức gió bằng dãy phím vật lý gọn gàng (Ảnh: Autocar India).

Phục vụ người lái và hành khách còn có màn hình HUD, điều hòa tự động, hệ thống quan trắc không khí và lọc bụi mịn PM2.5, phanh tay điện tử đi kèm tự động giữ phanh tạm thời, gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc không dây có tản nhiệt và ghế bọc da pha nỉ.

Dàn 8 loa Infinity - bao gồm một loa siêu trầm - là tiện nghi độc quyền trên phiên bản “xịn” nhất. Khách hàng chọn cấp độ Zxi lẫn Zxi+ cần chi thêm tiền nếu muốn nhận về cửa sổ trời toàn cảnh.

Hàng ghế trước tích hợp tính năng thông gió, riêng ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Đèn viền nội thất 64 màu ẩn dưới ốp nhựa đen bóng được cách điệu hóa trên cánh cửa và một phần táp-lô.

Dù là xe Nhật nhưng không gian hàng ghế sau lại là nhược điểm của Suzuki Victoris. Khoảng sáng đầu gối lẫn trên đầu đều không dư dả đối với người cao trên 1,8 mét, trong khi tựa lưng cố định ở vị trí không mấy dễ chịu.

Bù lại, mặt ghế đã được nhà sản xuất thiết kế tối ưu, nâng đỡ vùng đùi tương đối hiệu quả và mang đến cảm giác thoáng đãng cho hành khách.

Hàng ghế sau có cửa gió điều hòa, cặp cổng sạc USB-C 45W, bệ tỳ tay trung tâm và tựa đầu ở mọi chỗ ngồi (Ảnh: Autocar India).

Như nhiều đối thủ, "tân binh" SUV cỡ nhỏ đến từ Suzuki sở hữu gói tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS), bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng có Stop & Go và tự động giảm tốc khi vào cua, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thích ứng tự động,...

Xe còn có hỗ trợ phanh ABS/EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảm biến áp suất lốp, cảm biến sau và 6 túi khí ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Camera 360 độ và cảm biến trước dành riêng cho phiên bản Zxi+.

Tại quốc gia tỷ dân, liên doanh Maruti Suzuki trang bị cho Victoris động cơ 1.5L hút khí tự nhiên tích hợp hybrid nhẹ (mild-hybrid), sản sinh công suất 102 mã lực và mô-men xoắn 139Nm. Bắt cặp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp là hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh AllGrip Select, tùy lựa chọn của người mua.

Riêng hệ thống AllGrip Select đi kèm hệ thống hỗ trợ xuống dốc và các chế độ Tự động, Đường tuyết, Thể thao và Khóa vi-sai trung tâm, tăng cường khả năng vượt địa hình.

Đối với những ai đề cao yếu tố tiết kiệm nhiên liệu, hãng đáp ứng bằng cấu hình 1.5L hybrid có thông số 91 mã lực và 122Nm, nối với hộp số vô cấp eCVT. Mức tiêu thụ trung bình 3,49 lít/100km của biến thể này thấp hơn đáng kể so với con số 4,72-5,24 lít/100km của bản 1.5L mild-hybrid.

Thứ mà khách hàng phải đánh đổi là khoang hành lý bị thu hẹp do bộ pin lithium-ion.

Máy 1.5L mild-hybrid của Victoris giống hệt loại được sử dụng trên Suzuki Fronx, mẫu SUV cỡ A có kế hoạch ra mắt Việt Nam vào tháng sau (Ảnh: Autocar India).

Vài năm gần đây, Suzuki dần cho thấy sự nghiêm túc tại thị trường Việt Nam thông qua các sản phẩm trang bị tốt, giá bán “dễ chịu” như XL7 Hybrid (599,9 triệu đồng) và Swift thế hệ mới (569 triệu đồng, nhập khẩu Nhật Bản). Cái tên dự kiến ra mắt vào tháng 10 năm nay là Fronx cũng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm một bộ phận khách hàng nhất định.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng SUV/CUV - nhất là xe cỡ nhỏ, Suzuki không thể “làm ngơ” trước cơ hội cải thiện doanh số bằng mẫu xe hợp thị hiếu số đông như Victoris. Xe sở hữu lợi thế về thương hiệu và trang bị, song mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ hạn chế hay những lo ngại về phụ tùng có thể trở thành rào cản lớn.