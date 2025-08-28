Chiếc Nissan GT-R cuối cùng xuất xưởng, khép lại hành trình huyền thoại JDM

Sau 18 năm, hành trình của Nissan GT-R R35 - mẫu xe hiệu năng cao được xem là một trong những huyền thoại của JDM (Japanese Domestic Market - hàng nội địa Nhật) - đã chính thức khép lại, với chiếc cuối cùng lăn bánh khỏi nhà máy Tochigi ở Nhật Bản. Xe thuộc phiên bản T-Spec cao cấp, với ngoại thất màu tím Midnight, sẽ được giao đến tay một khách hàng tại xứ sở mặt trời mọc.

Đây được xem là một lời kết đẹp của dòng xe này, bởi phiên bản T-Spec nằm giữa biến thể tiêu chuẩn và bản hiệu suất Nismo, được trang bị khối động cơ V6, tăng áp kép sản sinh công suất 565 mã lực. Đồng thời, màu sơn Midnight Purple cũng tôn vinh các dòng GT-R trong quá khứ.

Các công nhân nhà máy Tochigi chụp ảnh cùng chiếc Nissan GT-R R35 cuối cùng (Ảnh: Nissan).

Nhìn lại hành trình của Nissan GT-R, mỗi thế hệ đều có một “cá tính” riêng thu hút được đông đảo cộng đồng người mê xe thể thao. Ví dụ như chiếc GT-R đầu tiên (Skyline GTR 1969) được xem là lựa chọn thú vị nằm giữa Datsun 510 và BMW E9.

Tiếp đến, dòng R32 Skyline GT-R được giới thiệu vào cuối năm 1989 với thành tích vô địch 4 năm liên tiếp trong giải đua Japanese Grand Touring Championship (1990-1993). R34, chiếc GT-R cuối cùng sử dụng hộp số sàn từng làm “ngôi sao” trong loạt phim Fast & Furious.

Đến năm 2007, Nissan GT-R R35 được giới thiệu với những thay đổi lớn về hệ truyền động và công nghệ, nhưng dần "tụt hậu" kể cả khi có nhiều lần nâng cấp trong gần hai thập kỷ. Dù vậy, dòng xe này vẫn được đông đảo người chơi xe mến mộ, đặc biệt là các khách hàng nội địa.

Trong 18 năm dòng xe này tồn tại, đã có hơn 48.000 chiếc Nissan GT-R R35 xuất xưởng, với khoảng 1/3 được bán tại thị trường nội địa Nhật Bản (Ảnh: Nissan).

Dù vẫn được ưa chuộng, song Nissan vẫn phải “khai tử” GT-R R35, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô ngày càng có nhiều quy định khắt khe, khiến mẫu xe hiệu năng cao này không còn phù hợp.

Cụ thể, Nissan GT-R R35 đã bị dừng sản xuất tại nhiều thị trường do không đáp ứng các quy định về độ an toàn, tiếng ồn, khí thải... Australia và New Zealand đã dừng bán GT-R vào tháng 10/2021, tiếp theo là châu Âu và Anh vào tháng 3/2022; gần đây nhất là thị trường Bắc Mỹ, vào tháng 10/2024.

Khối động cơ V6 của Nissan GT-R R35 được lắp ráp thủ công bởi một nhóm kỹ thuật viên Nhật Bản được gọi là “nghệ nhân” (Ảnh: Nissan).

Nissan nói rằng đây không phải là dấu chấm hết, và cái tên GT-R sẽ trở lại trong tương lai. Theo giới chuyên gia, hãng xe Nhật đang để ngỏ cơ hội “tái sinh” GT-R dưới định dạng xe điện, nhưng trước mắt, tập đoàn này cần phải giải quyết những khó khăn tài chính.

Tại Việt Nam, Nissan GT-R cũng là một cái tên hiếm gặp, thậm chí còn khó bắt gặp hơn cả các mẫu siêu xe. Giữa năm 2023, chiếc GT-R R35 Nismo đầu tiên được đưa về nước, là xe đã qua sử dụng, nhưng vẫn được một cơ sở kinh doanh xe sang tư nhân chào bán với mức giá hơn 15 tỷ đồng.