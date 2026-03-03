Tầm giá 2,5 tỷ đồng, ngoài Mazda CX-90 còn có lựa chọn SUV hạng sang nào?

Mazda CX-90

Việc mở bán CX-90 cũng như CX-60 trong thời gian tới cho thấy Mazda Việt Nam muốn nâng tầm định vị thương hiệu lên nhóm cao cấp. Đây cũng là định hướng toàn cầu của hãng xe Nhật Bản từ năm 2017, thông qua chiến lược “Mazda Premium”.

Với tầm giá 2,5 tỷ đồng, khách hàng tại thị trường Việt Nam có thể tiếp cận khá nhiều dòng SUV hạng sang nhưng có kích thước nhỏ hơn CX-90.

Mazda CX-90 được trưng bày tại hệ thống showroom mới của Thaco (Ảnh: Trung Nghĩa).

Mazda CX-90 2.5 PHEV tại Việt Nam sở hữu hệ thống cá nhân hóa người lái thông minh Mazda Driver Personalization System, tự động nhận diện và điều chỉnh vị trí lái tối ưu, mang đến trải nghiệm lái thư thái.

Xe đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao theo đánh giá của Cơ quan An toàn Giao thông đường bộ quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA), được trang bị 8 túi khí, cùng hệ thống an toàn thông minh i-Activsense mới nhất, mang đến sự an tâm trọn vẹn.

Không chỉ trang bị hàm lượng công nghệ cao, thiết kế nội/ngoại thất của CX-90 cũng cao cấp hơn.

CX-90 2.5 PHEV được trang bị động cơ gồm máy xăng 2.5L và một mô-tơ điện. Hệ thống động cơ này sản sinh tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Dung lượng pin 17,8kWh cho xe khả năng di chuyển thuần điện 43km sau một lần sạc đầy.

Giá bán gần 2,5 tỷ đồng sẽ là thách thức không nhỏ với Mazda Việt Nam. Việc kinh doanh các dòng sản phẩm cao cấp tại thị trường Việt Nam cần sự đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng showroom, xưởng dịch vụ, tư vấn bán hàng cũng như các chính sách sau bán hàng.

Những năm gần đây, Mazda luôn gắn liền với hình ảnh của những sản phẩm phổ thông giá “mềm”, đơn cử như mẫu CX-5 đang bán chạy nhất phân khúc C-SUV nhờ sở hữu giá bán khởi điểm 749 triệu đồng.

Audi Q5

Audi Q5 thế hệ hiện tại được bán ra tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản là TFSI Quattro S Line và TFSI Sportback S Line, đi cùng giá bán lần lượt là 2,39 tỷ đồng và 2,49 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vào đầu năm, Audi Việt Nam đã trưng bày chiếc Q5 thế hệ mới và hé lộ kế hoạch sẽ bán ra dòng xe này trong năm 2026. Hãng xe đến từ Đức vẫn chưa công bố giá bán cũng như các phiên bản của Q5 sẽ được bán ra tại Việt Nam trong thời gian tới đây.

Audi Q5 thế hệ mới được trưng bày tại Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Trong loạt sản phẩm sẽ bán ra vào năm 2026 tại thị trường trong nước, Q5 được đánh giá là mẫu xe chủ lực. Q5 tham gia vào phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ, đang rất cạnh tranh tại Việt Nam với các dòng sản phẩm như Mercedes-Benz GLC, BMW X3 hay Volvo XC60.

Dựa trên phiên bản Q5 được trưng bày tại Việt Nam vào đầu năm 2026, thế hệ mới của mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ của Audi có thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao. Trong khi đó, không gian bên trong xe nổi bật với 3 màn hình kỹ thuật số gồm màn hình đồng hồ đo, màn hình thông tin giải trí và màn hình cho ghế hành khách.

Phiên bản được trưng bày tại showroom của hãng xe Đức sử dụng động cơ mild-hybrid. Nếu giống như ở thế hệ trước, có thể Audi sẽ mang về một phiên bản có giá mềm hơn, sử dụng động cơ xăng.

BMW X3

Thế hệ thứ 4 của BMW X3 được lắp ráp tại nhà máy của Thaco ở Chu Lai với 2 phiên bản 20 xDrive và 20 xDrive M Sport, có giá bán lần lượt là 2,279 tỷ đồng và 2,629 tỷ đồng. Như vậy, phiên bản M Sport sẽ là đối thủ của Mazda CX-90 khi được mở bán tại Việt Nam.

Khác với nhiều dòng SUV hạng sang khác tại Việt Nam, BMW X3 được lắp ráp trong nước (Ảnh: Việt Hùng).

Về kích thước, BMW X3 nhỏ hơn đáng kể so với Mazda CX-90. Điểm nhấn ở ngoại thất là hệ thống lưới tản nhiệt hình quả thận cỡ lớn, với các nan đan chéo và thẳng; hệ thống đèn chiếu sáng của xe thiết kế dạng 3D. Đặc biệt, phiên bản M Sport tạo điểm khác biệt ở cản trước/sau, la-zăng, hệ thống đường viền ốp thân xe…

Không gian nội thất được bố trí 5 chỗ ngồi. Các tính năng hiện đại đáng chú ý của bản M Sport như vô lăng thể thao, tính năng xem toàn cảnh, âm thanh vòm Harman Kardon…

BMW X3 bản M Sport được trang bị hệ thống động cơ 2.0L TwinPower Turbo, sản sinh công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 300Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp Steptronic, hệ dẫn động 2 cầu.

Volvo XC60

Phiên bản nâng cấp của dòng SUV hạng sang Volvo XC60 được ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2025. Dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV) của Volvo có giá bán 2,75 tỷ đồng, trong khi bản Ultra (Mild-hybrid) có giá 2,299 tỷ đồng.

Volvo XC60 thường được áp dụng ưu đãi, đưa giá xe về khoảng 2,5 tỷ đồng (Ảnh: Volvo Việt Nam).

Về ngoại thất, phiên bản nâng cấp của XC60 không có quá nhiều điểm khác biệt so với bản tiền nhiệm. Một vài chi tiết bên ngoài được hãng xe Thụy Điển nâng cấp như hoạ tiết lưới tản nhiệt, hệ thống đèn pha LED thông minh, họa tiết cụm đèn hậu cũng được nâng cấp nhẹ.

Tương tự ngoại thất, không gian bên trong của Volvo XC60 2025 cũng không có quá nhiều tinh chỉnh so với bản trước. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất là việc kích thước màn hình giải trí đã được làm lớn hơn, ở mức 11,2 inch.

So với Mazda CX-90, XC60 nhỏ hơn và chỉ được trang bị 5 chỗ ngồi. Volvo XC60 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.708 x 1.902 x 1.655 mm và chiều dài cơ sở 2.865mm.

Với giá bán 2,299 tỷ đồng, Volvo XC60 Mild-hybrid sẽ là đối thủ của Mazda CX-90. Trong khi đó, bản PHEV giống như Mazda CX-90 có giá nhỉnh hơn hẳn. Hệ thống động cơ trên bản Mild-hybrid sản sinh tổng công suất 249 mã lực, mô-men xoắn 350Nm.

Volkswagen Teramont President

Về kích thước, Mazda CX-90 có phần nhỉnh hơn Teramont. CX-90 có số đo dài x rộng x cao ở mức 5.120 x 2.156 x 1.745mm, chiều dài cơ sở đạt 3.120mm. Trong khi đó, số đo tương ứng của Teramont là 5.052 x 1.989 x 1.773mm và chiều dài cơ sở 2.980mm. Mẫu xe Volkswagen có khoảng sáng gầm nhỉnh hơn CX-90.

Phiên bản President có giá bán cao nhất trong dòng sản phẩm Volkswagen Teramont (Ảnh: Volkswagen Việt Nam).

Về mặt nội thất, phiên bản President tạo điểm nhấn ở một số trang bị như đồng hồ đo dạng màn hình, HUD, nội thất có đèn trang trí, hệ thống âm thanh Harman Kardon, ghế da cao cấp 2 tông màu, cửa sổ trời toàn cảnh.

Màn hình giải trí của Teramont President có kích thước 10,25 inch, trong khi CX-90 là 12,3 inch. Mẫu xe đến từ Nhật Bản được trang bị lẫy chuyển số, trong khi Teramont President không có.

Volkswagen Teramont President được trang bị hệ thống động cơ 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 220 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 8 cấp.

Theo công bố của Volkswagen, phiên bản President của dòng SUV Teramont có giá bán lẻ đề xuất là 2,488 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Với việc công bố giá bán của Mazda CX-90 2.5 PHEV ở mức 2,479 tỷ đồng, dòng SUV đầu bảng của Mazda xếp cùng phân khúc với các dòng xe hạng sang tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, ngoài việc thuyết phục khách hàng ở sản phẩm được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, thiết kế thời trang, Mazda Việt Nam sẽ gặp thách thức trong việc đem lại cho khách hàng nhiều giá trị hơn từ cung cách phục vụ trước và sau bán hàng.