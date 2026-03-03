Lạc Hồng ra mắt 2 xe sang mới: 800S và 900S, giá dưới 5 tỷ, mở bán 2027

3 thương hiệu ô tô của VinFast hướng tới 3 định vị khác nhau: Lạc Hồng thuộc phân khúc xe sang với 3 mẫu xe 900 LX, 900S và 800S. VF là các mẫu xe cá nhân dành cho đại chúng, hiện có từ VF 3 đến VF 9 và mẫu xe 7 chỗ VF MPV 7.

Cuối cùng, Green là thương hiệu được phát triển cho kinh doanh dịch vụ với các mẫu xe Limo, Herio, Nerio và Minio Green.

Lạc Hồng 800S mang kiểu dáng SUV (Ảnh: VinFast).

Trong dải sản phẩm của Lạc Hồng, hai mẫu xe mới 800S và 900S được định vị dưới mẫu xe "nguyên thủ" 900 LX. Mẫu 800S mang kiểu dáng SUV, còn 900S mang kiểu dáng sedan.

Điểm chung của hai mẫu xe này nằm ở ngôn ngữ thiết kế nhất quán với nhiều chi tiết biểu tượng, như mặt ca-lăng là những thanh nan thẳng lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre Việt, logo hình cánh chim bay lên tượng trưng cho cánh chim Lạc, các hoa văn trên trống đồng, hình ảnh ruộng bậc thang…

Lạc Hồng 900S mang kiểu dáng sedan (Ảnh: VinFast).

Không gian nội thất của Lạc Hồng 800S và 900S được chăm chút tỉ mỉ từ những vật liệu cao cấp như da Nappa, gỗ quý và nhiều chi tiết mạ vàng.

Về công năng, hai xe trang bị nhiều công nghệ thông minh và tính năng an toàn hiện đại, cùng các tiện ích xe sang như ghế không trọng lực, cửa đóng mở tự động, hệ thống giải trí đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới...

Nội thất Lạc Hồng 800S sử dụng màn hình kép trên bảng táp lô (Ảnh: VinFast).

Riêng với mẫu Lạc Hồng 900S, ngoài vách kính ngăn riêng tư giữa khoang lái và khoang hành khách, còn có trần sao, máy chiếu cỡ lớn để giải trí và bàn làm việc gấp gọn cho người ngồi hàng ghế thứ hai.

Về vận hành, Lạc Hồng 800S và 900S được trang bị hệ thống treo chủ động toàn phần hoàn toàn mới, mang đến sự êm ái và thoải mái. Xe có thể sử dụng 3 động cơ (1 ở phía trước, 2 ở phía sau) cho tổng công suất lên tới 460kW (tương đương 616 mã lực).

Vách kính ngăn giữa 2 hàng ghế trên Lạc Hồng 900S (Ảnh: VinFast).

Theo VinFast, Lạc Hồng 800S và 900S sẽ chính thức được bán ra thị trường trong năm 2027. Hiện tại, Lạc Hồng 900 LX được các đại lý nhận cọc với mức giá 5 tỷ đồng. Do đó, 800S và 900S nhiều khả năng sẽ nằm dưới mức giá này.

Tính đến thời điểm hiện tại, VinFast đã phát triển và ra mắt hơn 15 mẫu ô tô điện các loại. Năm 2025, VinFast đã phá vỡ kỷ lục về doanh số với 175.099 xe được bán ra tại Việt Nam.

Xem thêm hình ảnh Lạc Hồng 800S:

Xem thêm hình ảnh Lạc Hồng 900S: