CX-5 là xe đầu tiên dùng động cơ mới của Mazda, bản hybrid ra mắt năm sau

CX-5 thế hệ thứ 3 là mẫu Mazda đầu tiên sử dụng động cơ Skyactiv-Z (Ảnh: Mazda).

Mazda từng nhiều lần đưa ra thông điệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển động cơ đốt trong, và Skyactiv-Z là minh chứng rõ ràng nhất. Động cơ này được phát triển nối tiếp từ dòng Skyactiv-G và Skyactiv-X.

Về mặt kỹ thuật, Skyactiv-Z có chu trình đốt cháy siêu tiết kiệm nhiên liệu và tỷ lệ hòa khí lý tưởng (lượng không khí nạp vào buồng đốt thực tế bằng lượng không khí lý thuyết cần thiết để đốt cháy hoàn toàn một đơn vị nhiên liệu) để tiến gần hơn đến mục tiêu mà Mazda gọi là "quá trình đốt cháy lý tưởng".

Điều này đồng nghĩa với việc giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm lượng khí thải CO2 và duy trì hiệu suất ổn định trong bối cảnh các quy định về khí thải ngày càng thắt chặt. Skyactiv-Z sẽ là cốt lõi của hệ thống hybrid song song do Mazda tự phát triển để loại bỏ sự phụ thuộc vào Toyota.

Theo tạp chí Best Car của Nhật Bản, CX-5 thế hệ thứ 3 là mẫu xe đầu tiên trang bị công nghệ động cơ Skyactiv-Z, bắt đầu với phiên bản mild-hybrid 2.5L ra mắt ngay trong năm nay, sau đó đến phiên bản động cơ hybrid ra mắt năm 2027 khi quá trình phát triển hoàn tất.

Mazda CX-5 phiên bản hybrid dự kiến ra mắt vào năm 2027 (Ảnh: Mazda).

CX-5 không phải là mẫu xe duy nhất nằm trong lộ trình trang bị động cơ Skyactiv-Z. Theo Mazda, mẫu MX-5 thế hệ tiếp theo cũng sẽ sử dụng loại động cơ này, một thông tin giúp trấn an nhóm người hâm mộ lo ngại mẫu xe roadster Nhật Bản chuyển sang dùng động cơ điện.

Bên cạnh đó, hãng cũng dự định áp dụng công nghệ này lên động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng trên các mẫu xe cao cấp. Chiến lược này nhằm mục đích cắt giảm số lượng động cơ, đồng thời cải thiện chỉ số phát thải trên toàn bộ danh mục sản phẩm.

Hãng xe Nhật xác nhận Skyactiv-Z đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7 (châu Âu) và LEV4/Tier 4 (Mỹ).