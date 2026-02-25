Thị trường ô tô Việt Nam quá độ lên thời xe chơi

Khi các nhu cầu cơ bản dần được đáp ứng, người tiêu dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố trải nghiệm và giá trị gia tăng. Trong bối cảnh mức sống được cải thiện, khách hàng tại Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các sản phẩm có giá trị lớn như ô tô.

Sự thay đổi trong hành vi và thị hiếu tiêu dùng đang tác động đến chiến lược kinh doanh của các hãng xe. Thay vì tập trung chủ yếu vào nhóm sản phẩm mang tính thực dụng, danh mục xe mở bán trên thị trường ngày càng đa dạng, trong đó phân khúc xe phục vụ nhu cầu cá nhân và giải trí ghi nhận sự mở rộng đáng kể.

Xe số sàn dần biến mất

Nếu như trước đây, ô tô số sàn được xem là lựa chọn kinh tế cho người mua xe để chạy dịch vụ hay khách hàng cá nhân thì đến nay, lượng sản phẩm sử dụng loại hộp số này ngày càng thu nhỏ. Thậm chí, có mẫu xe còn bị cắt bỏ phiên bản số sàn, như Toyota Wigo vào đầu năm 2025.

Toyota Wigo hiện chỉ còn biến thể số tự động (G), có giá bán 405 triệu đồng. Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, trước khi ngừng bán phiên bản số sàn, phần đông người dùng đều lựa chọn bản số tự động (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khi chênh lệch giá bán giữa xe số sàn và số tự động không còn quá lớn, khách hàng có xu hướng lựa chọn hộp số tự động. Anh Nguyễn Thế Long (Hà Nội) chia sẻ: “Với nhu cầu sử dụng ô tô chủ yếu trong đô thị, tôi chọn xe số tự động để nhàn chân hơn vào những khung giờ cao điểm”.

Một số sản phẩm giá rẻ vẫn có bản số sàn nhằm hướng tới những khách hàng có nhu cầu mua xe để chạy dịch vụ, như Toyota Vios, Mitsubishi Xpander hay Hyundai Grand i10…, nhưng ngày càng nhiều xe phổ thông đời mới “từ chối” loại hình hộp số này, đơn cử như Suzuki Fronx.

Những người mua xe để chạy dịch vụ từng là nhóm khách hàng chính của ô tô số sàn nay có xu hướng lựa chọn xe điện để tối ưu chi phí, nhất là các sản phẩm có ưu đãi miễn phí sạc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cuộc chạy đua “option”

Một trong những xu hướng lớn của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong những năm gần đây chính là cuộc đua trang bị. Ngay cả Toyota cũng dần trẻ hóa với loạt sản phẩm sở hữu hàm lượng “option” hấp dẫn, không còn thua kém xe Hàn Quốc.

Hay như Honda Việt Nam “phổ cập” hệ thống an toàn chủ động (ADAS) trên toàn bộ dải sản phẩm. Nhiều tính năng hỗ trợ người lái xuất hiện ngay từ bản tiêu chuẩn, thu hút được nhóm khách hàng trẻ có mong muốn trải nghiệm đa dạng công nghệ.

Công nghệ an toàn chủ động đang dần trở thành trang bị tiêu chuẩn và thường được người dùng đặt lên bàn cân khi so sánh các sản phẩm cùng cỡ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thậm chí, ngay cả xe thuộc phân khúc hạng A giờ đây cũng có ADAS, như Suzuki Fronx. Hàm lượng trang bị dồi dào khó đi kèm giá rẻ, song việc cung cấp những sản phẩm như vậy phần nào giúp thương hiệu làm đẹp hình ảnh, thể hiện sự quan tâm tới người dùng.

Bán tải cũng "chất chơi"

Trên thực tế, xu hướng chơi bán tải đã hiện hữu tại Việt Nam trong vài năm gần đây, với Ford Ranger là sản phẩm tiên phong. Thiết kế của các dòng xe bán tải ngày càng được trau chuốt, trang bị ngày càng đầy đủ từ tiện nghi cho đến an toàn.

Trong bối cảnh đó, ngay cả những dòng bán tải Nhật Bản cũng dần lột xác theo hướng “xe chơi”, từ Mitsubishi Triton cho đến Toyota Hilux. Trong đó, Hilux gây chú ý khi sở hữu nội thất hiện đại như Toyota Land Cruiser Prado và có thay đổi đáng chú ý trên phiên bản cao cấp nhất.

Ở thế hệ thứ 9, Toyota Hilux lột xác toàn diện với ngoại hình bóng bẩy, bắt mắt hơn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Biến thể cao cấp nhất của Toyota Hilux vẫn sử dụng hệ thống treo sau dạng lá nhíp tương tự các mẫu bán tải truyền thống, nhưng cắt giảm một lá nhíp. Thay đổi đó làm giảm khả năng chở hàng của phiên bản này, nhưng đem tới trải nghiệm lái êm ái hơn đáng kể so với các đối thủ.

Không chỉ vậy, phiên bản cao cấp nhất của Toyota Hilux khi về Việt Nam còn được bổ sung phanh đĩa sau, trong khi xe tại Thái Lan (nơi xuất khẩu Hilux sang nước ta) vẫn sử dụng phanh tang trống.

Điều này cho thấy hãng xe Nhật định hình rõ phiên bản này hướng tới những "người chơi", thay vì những khách mua xe phục vụ công việc.

Xe chơi giá “mềm” liên tục về Việt Nam

Nếu như trước đây, khái niệm xe hiệu suất cao thường chỉ các dòng siêu xe, xe thể thao có giá bán lên tới hàng chục tỷ đồng thì giờ đây, khách Việt đã có thể tiếp cận các sản phẩm có khả năng vận hành vượt trội so với xe phổ thông, nhưng vẫn sở hữu giá bán dễ tiếp cận. Đó chính là xu hướng xe chơi “giá mềm” đang dần hiệu hữu tại nước ta.

Trong năm 2025, khách Việt liên tục đón nhận nhiều sản phẩm mới thuộc phân hạng này. Đơn cử như mẫu xe điện Ford Mustang Mach-E được ra mắt vào giữa tháng 8, có giá 2,599 tỷ đồng cho phiên bản Premium AWD duy nhất.

Ford Mustang Mach-E được trang bị hai mô-tơ điện đặt ở hai cầu, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho tổng công suất 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 676Nm (Ảnh: Ford).

Cuối tháng 10/2025, Volkswagen Golf được mở bán với 6 phiên bản, trong đó có biến thể R Performance 4Motion (1,898 tỷ đồng) sở hữu sức mạnh ngang Honda Civic Type R. Mẫu “hot hatch” thương hiệu Đức được trang bị khối động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh 315 mã lực và 420Nm.

Volkswagen Golf R Performance 4Motion được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức với số lượng giới hạn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tiếp đến, Skoda Octavia RS ra mắt khách Việt vào cuối năm 2025. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Séc và có giá bán lẻ đề xuất 1,608 tỷ đồng, chỉ nhỉnh hơn một chút so với một mẫu sedan hạng D như Toyota Camry (cao nhất 1,46 tỷ đồng).

Về khả năng vận hành, Skoda Octavia RS được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 370Nm, cho xe khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,5 giây.

Theo nhà sản xuất, hệ thống khung gầm, treo và phanh của Skoda Octavia RS được tinh chỉnh theo hướng thể thao, nhằm cải thiện tính ổn định khi vận hành ở tốc độ cao (Ảnh: Skoda).

Sang năm mới chưa lâu, người mê xe tại Việt Nam lại được dịp xôn xao khi Mazda Việt Nam công bố nhận đặt hàng mẫu MX-5 từ đầu tháng 2. Giá bán dự kiến và thời điểm ra mắt chính thức chưa được hé lộ nhưng theo một số đại lý, mẫu xe chơi này có thể được chốt giá từ 1,3 tỷ đồng.

Trong văn hóa JDM (xe nội địa Nhật), Mazda MX-5 là một trong những sản phẩm được giới mộ xe thế giới ưa chuộng. Dòng xe này đã ghi nhận doanh số bán hàng vượt mốc 1 triệu chiếc trên toàn cầu kể từ thế hệ đầu tiên và từng được Thaco đem về vào năm 2012, nhưng khó tiếp cận do có giá lên tới 2 tỷ đồng.

Ở thế hệ mới, Mazda MX-5 được trang bị khối động cơ SkyActiv-G 2.0L đặt dọc, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Cấu hình này tạo ra 181 mã lực và 205Nm (Ảnh: THACO).

Sự nhộn nhịp trên cho thấy các hãng xe lớn ngày càng xem trọng thị trường Việt Nam. Khi ô tô không còn đơn thuần là phương tiện che nắng, che mưa, chúng dần trở thành thú chơi thể hiện cá tính của mỗi người, tạo cơ hội về nước cho nhiều sản phẩm thú vị.