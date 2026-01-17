Tai nạn liên hoàn 17 xe do sương mù

Điều kiện sương mù đã góp phần gây ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng gồm 17 xe trên tuyến đường cao tốc 99 ở Fresno, bang California, vào sáng 11/1, dẫn đến cái chết của một người và ít nhất 20 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc ở Fresno, bang Californina (Ảnh: CHP Fresno).

Các nhà điều tra tin rằng vụ va chạm ban đầu xảy ra giữa hai xe, khi sương mù làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn từ 3 đến hơn 4,5 mét. Có thông tin cho rằng một cặp vợ chồng đã ra khỏi xe sau vụ va chạm này, nhưng sau đó bị một chiếc xe khác bất ngờ lao tới từ trong sương mù tông trúng.

Lực va chạm đã hất một phụ nữ vào lan can và rơi xuống vực sâu 12 mét khiến bà bị thương nặng. Một người đàn ông 61 tuổi cũng bị xe đâm và được tuyên bố tử vong tại hiện trường.

Ngay sau đó, một vụ tai nạn liên hoàn nhanh chóng xảy ra, liên quan đến hơn chục ô tô và một xe tải cỡ lớn. Hình ảnh được Cảnh sát giao thông California (CHP) chia sẻ trực tuyến cho thấy một số phương tiện bị hư hại nặng, trong đó có một chiếc gần như bị xe tải cỡ lớn nghiền nát hoàn toàn. Những người liên quan bị thương khác nhau từ nhẹ đến nặng.

Một chiếc xe bị vò nát trong tai nạn (Ảnh: CHP Fresno).

“Thời tiết xấu có thể đóng vai trò bi thảm trên các tuyến đường. Vụ tai nạn là một lời nhắc nhở đau lòng về việc tốc độ không an toàn trong điều kiện thời tiết, kết hợp với sương mù dày đặc có thể biến một chuyến đi buổi sáng sớm thành một sự kiện thay đổi cuộc đời”, CHP cho biết.

“Mặc dù nhiều ngày mùa đông trời quang đãng, nhưng khi điều kiện thay đổi, thói quen lái xe của chúng ta cũng phải thay đổi. Khi lái xe trong sương mù, hãy giảm tốc độ, sử dụng đèn chiếu gần, tăng khoảng cách an toàn, tập trung hoàn toàn - không bị phân tâm. Nếu có thể, hãy tạm hoãn chuyến đi”, các nhà chức trách nói thêm.

Va chạm khiến nhiều xe biến dạng (Ảnh: CHP Fresno).

Chia sẻ với kênh ABC7, bà Melissa Culver mô tả cảm giác khi bị mắc kẹt giữa vụ tai nạn liên hoàn, và những cú va chạm mạnh mà chiếc xe và chồng mình hứng chịu.

“Xung quanh chỉ toàn sương mù dày đặc. Một tiếng động rung lắc và cảm giác không thể tin nổi, và trước khi kịp lấy lại bình tĩnh, lại một tiếng động rung lắc khác, một tiếng va chạm dữ dội khắp nơi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rồi cứ thế lặp đi lặp lại. Chúng tôi bị xoay nghiêng sang một bên, và tôi tin rằng các cú va chạm từ thứ ba đến thứ bảy đều trúng vào phía chồng tôi”, bà nói.