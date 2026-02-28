Toyota Land Cruiser FJ rục rịch về Việt Nam, giá dự kiến dưới 2 tỷ đồng

Phía đại lý cho biết, Toyota Land Cruiser FJ có thể được đưa về Việt Nam vào giữa năm nay với giá bán “trong khoảng 1,5-2 tỷ đồng”.

Thông tin trên chưa được hãng xe Nhật Bản xác nhận, nhưng theo giới truyền thông Thái Lan, mẫu SUV này sẽ được lắp ráp tại xứ sở chùa Vàng và xuất khẩu tới một số quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam.

Toyota Land Cruiser FJ sẽ ra mắt thị trường Thái Lan vào cuối tháng 3 (Ảnh: Paultan).

Giá dự kiến của Land Cruiser FJ thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết của Land Cruiser Prado (từ 3,46 tỷ đồng) và Land Cruiser LC300 (4,58 tỷ đồng). Đây là điều dễ hiểu khi FJ được định vị là sản phẩm “nhập môn” của gia đình Land Cruiser.

Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời IMV tương tự Toyota Hilux, với chiều dài 4.575mm, chiều rộng 1.855mm và chiều cao 1,960mm. Xét về kích thước, Land Cruiser FJ sở hữu vóc dáng nhỏ gọn hơn một số mẫu SUV hạng D như Toyota Fortuner và tương đương với SUV hạng C.

Chiều dài cơ sở của Toyota Land Cruiser FJ đạt mức 2.580mm, tương đương các mẫu SUV hạng B. Về lý thuyết, không gian nội thất của sản phẩm này sẽ không rộng rãi bằng Corolla Cross, chưa nói đến các dòng C-SUV trên thị trường (Ảnh: Paultan).

Thiết kế của Toyota Land Cruiser FJ có nhiều nét tương đồng với “đàn anh” Land Cruiser Prado, theo đuổi phong cách địa hình lấy cảm hứng từ các dòng xe trong quá khứ của hãng xe Nhật. Tùy phiên bản, FJ sẽ sử dụng cụm đèn chiếu sáng trước hình chữ “C” vuông vức, hoặc dạng tròn theo kiểu retro.

Nội thất của FJ cũng chịu ảnh hưởng từ Prado, với vô-lăng và màn hình giải trí có thiết kế quen thuộc. Chưa rõ khi về Việt Nam, mẫu xe này sẽ sở hữu cấu hình gì nhưng được kỳ vọng sẽ có cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Tại Nhật Bản, Toyota Land Cruiser FJ sở hữu điều hòa tự động 2 vùng, sưởi ấm hàng ghế trước, ghế lái chỉnh điện 6 hướng (Ảnh: Paultan).

Về khả năng vận hành, Toyota Land Cruiser FJ được trang bị máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.7L. Đây chính là khối động cơ mang mã 2TR-FE đang được dùng trên một số phiên bản Fortuner bán tại nước ta, sản sinh công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246Nm.

Tuy nhiên, Toyota Land Cruiser FJ sở hữu nhiều trang bị hướng tới việc off-road hơn, như camera 360 độ hỗ trợ giả lập hình ảnh gầm xe, hay hệ dẫn động 2 cầu bán thời gian (4WD). Người lái có thể tùy chỉnh giữa chế độ H2 (1 cầu nhanh), H4 (2 cầu nhanh) và L4 (2 cầu chậm), đi kèm khóa vi-sai cầu sau.

Cửa cốp sau của xe được mở ngang (Ảnh: Paultan).

Dù Toyota Land Cruiser FJ sở hữu nhiều điểm hấp dẫn, song nhiều người e ngại sẽ có hiện tượng “bia kèm lạc” hoặc đội giá tại đại lý, giống như với Prado hay LC300. Nhưng theo giới chuyên gia, việc lắp ráp tại Thái Lan sẽ đảm bảo nguồn cung cho FJ, không đến mức eo hẹp như hai “đàn anh” có xuất xứ Nhật Bản.

Kể từ khi được nâng cấp tại Việt Nam vào năm 2021, Toyota Land Cruiser LC300 chưa bao giờ về đúng giá bán lẻ đề xuất. Mẫu SUV này có lúc đỉnh điểm bị bán kênh giá tới 1,5 tỷ đồng, hiện “bình ổn” hơn, nhưng vẫn thường đắt hơn 500-600 triệu đồng so với giá niêm yết.