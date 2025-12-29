Tình huống diễn ra vào tối 28/12 trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn gần tới nút giao Vực Vòng, tỉnh Ninh Bình (thuộc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cũ).

Ô tô tải đâm sầm vào thùng xe phía trước, suýt gây tai nạn liên hoàn (Nguồn video: Thái Bình).

Hiện chưa rõ tình hình thương vong.

Trong tình huống trên, khả năng cao là tài xế xe tải buồn ngủ hoặc không tập trung quan sát, nên không kịp xử lý khi tới đoạn đường ùn tắc nhẹ. Đây là lỗi nhiều người chủ quan mắc phải trong khi việc xao nhãng dù chỉ một tích tắc sau tay lái cũng có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng, đôi khi phải trả giá bằng tính mạng.

Thông tư 38/2024/TT-BGTVT cũng có quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

Theo đó, khoảng cách an toàn là cự ly tối thiểu giữa phương tiện phía sau với phương tiện đang di chuyển liền trước, cùng làn đường, bảo đảm tránh xảy ra va chạm trong trường hợp phương tiện phía trước đột ngột giảm tốc độ hoặc dừng lại.

Về mức phạt, theo nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng trong nội đô, quốc lộ, hoặc phạt 4-6 triệu đồng trên đường cao tốc và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn khi vi phạm lỗi này, mức phạt là 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Ngoài ra, tài xế vi phạm gây tai nạn có thể còn phải bồi thường thiệt hại cho chủ xe bị đâm.

"Chắc tài xế mải nhìn điện thoại, ngẩng lên giật mình xử lý không kịp. Tôi thấy việc vừa lái xe vừa dùng điện thoại đang là vấn nạn, đặc biệt là ở các tài xế xe dịch vụ và xe tải, mong các cơ quan chức năng xử lý triệt để, nhất là khi đã có sự hỗ trợ của camera AI", tài khoản Hoàng Nguyên bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Trần Bình bổ sung: "Xe tải chạy có vẻ nhanh, với lực va chạm như vậy mà chệch sang trái một chút thôi là dễ gây tai nạn liên hoàn cho cả dãy xe con phía trước. Tình huống này cũng cho thấy việc cấm xe tải, xe khách chạy ở làn 1 là quá đúng đắn, giảm được nguy cơ tai nạn".

Trong khi đó, tài khoản Võ Nguyễn nêu ý kiến: "Tôi thấy một số bác tài chia sẻ kinh nghiệm rất hay, đó là trên đường cao tốc đang đi bon bon mà phát hiện phía trước ùn tắc và mình phải giảm tốc độ, chạy từ từ thì nên bật đèn cảnh báo để tài xế xe phía sau chú ý hơn. An toàn cho chính bản thân mình trước. Nhiều người sẽ không để ý vì nghĩ xe phía trước vẫn đang chạy".