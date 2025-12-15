Nhu cầu mua xe động cơ đốt trong tăng trở lại

Việc ngành ô tô chuyển dịch sang xe điện chưa bao giờ được kỳ vọng là con đường bằng phẳng, nhưng sự thay đổi gần đây trong tâm lý người tiêu dùng cho thấy quá trình chuyển đổi này đang gặp nhiều lực cản hơn dự đoán. Theo một nghiên cứu mới, ngày càng nhiều người mua ô tô đang quay lại lựa chọn động cơ đốt trong.

Báo cáo do công ty dịch vụ chuyên nghiệp EY công bố hôm 9/12 cho biết tốc độ phổ cập xe điện đang chậm lại trên phạm vi toàn cầu, một phần do các thay đổi chính sách, trong đó có những điều chỉnh gần đây tại Mỹ.

Nghiên cứu mới ghi nhận nhu cầu xe dùng động cơ đốt trong tăng lên (Ảnh minh hoạ: CarNewsChina).

Trong nhóm người dự định mua xe mới hoặc xe đã qua sử dụng trong vòng 24 tháng tới, khoảng một nửa cho biết họ có ý định chọn xe sử dụng động cơ đốt trong. Con số này tăng 13% so với năm trước, phản ánh sự đảo chiều rõ rệt trong thị hiếu người tiêu dùng.

Đó không phải phát hiện gây bất ngờ duy nhất. Báo cáo của EY còn cho thấy tỷ lệ người mua cân nhắc xe thuần điện đã giảm 10 điểm phần trăm, xuống chỉ còn 14% tổng số người được khảo sát.

Triển vọng của xe hybrid cũng không sáng sủa hơn. Mức độ quan tâm của người tiêu dùng trên toàn cầu đối với dòng xe này đã giảm 5 điểm phần trăm, hiện chỉ đạt 16%. Đáng chú ý, trong số những người vẫn đang cân nhắc mua xe điện, hơn 36% cho biết họ đang suy nghĩ lại hoàn toàn hoặc trì hoãn quyết định mua xe, với các diễn biến địa chính trị là một trong những lý do chính.

Nhiều khả năng xu hướng này sẽ còn tiếp diễn. Chưa đầy một năm sau khi Tổng thống Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai, hàng loạt chính sách mới đã được ban hành theo hướng có lợi hơn cho xe động cơ đốt trong. Những thay đổi này được dự báo sẽ tác động đến cả hành vi người tiêu dùng lẫn chiến lược sản xuất của các hãng xe trong những năm tới.

Đầu tháng này, chính quyền Tổng thống Mỹ đã chính thức nới lỏng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu CAFE, mở đường cho các nhà sản xuất gia tăng sản lượng xe chạy xăng. Các hãng xe cho rằng quyết định này phù hợp với nhu cầu thực tế, khi người tiêu dùng Mỹ vẫn ưu tiên xe động cơ đốt trong hơn so với ô tô điện.

Châu Âu cũng đang chứng kiến sự điều chỉnh tương tự. Cách đây hai năm, Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt trong mới từ năm 2035.

Tuy nhiên, lệnh cấm này ngày càng có khả năng được nới lỏng, cho phép xe hybrid và xe dùng động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu tổng hợp sẽ tiếp tục được bán sau mốc 2035. Điều này chắc chắn sẽ tạo tác động lớn đến doanh số ô tô điện trên toàn khu vực.