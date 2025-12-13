Người dùng lo ngại mất thêm chi phí đăng ký ô tô, xe máy từ 1/1/2026

Đó là nội dung được quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP). Bảng giá tính lệ phí trước bạ mới sẽ được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung lệ phí trước bạ định kỳ theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP.

Trước thông tin này, anh Nguyễn Thế Hiển (Đông Anh, Hà Nội) đã quyết định mua một chiếc Vespa Sprint ngay trong tháng này, do lo ngại lệ phí trước bạ có thể tăng từ 1/1/2026.

“Mình thấy Hà Nội đang dần áp dụng các quy định hướng tới chuyển đổi “xanh”, nên nếu thành phố có tăng lệ phí trước bạ từ đầu năm sau để hạn chế xe máy xăng thì cũng không quá bất ngờ”, anh Hiển nói.

Theo tìm hiểu của anh Hiển, lệ phí trước bạ với xe máy tại Hà Nội từng được giảm từ 5% xuống 2% từ ngày 1/7/2025. “Nếu từ đầu năm sau, thành phố tăng lại mức 5% thì khi đó đăng ký Vespa Sprint S 125 (88,2 triệu đồng) mình sẽ mất thêm khoảng 2,6 triệu đồng so với hiện tại”, anh Hiển cho biết.

Mức thu lệ phí trước bạ với xe máy đăng ký lần đầu tại Hà Nội đang là 2% (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đây không phải lo ngại của riêng anh Hiển, chị Lê Thu Phương (Hà Nội) cùng gia đình đang tham khảo và lên kế hoạch mua một chiếc Mitsubishi Xforce ngay trong tháng này.

“Nếu để sang năm thì tài chính mua xe của gia đình mình sẽ dư dả hơn. Nhưng thấy bạn tư vấn bán hàng khuyên mua xe trong năm nay để tránh lệ phí trước bạ tăng từ đầu năm sau, chưa kể xe đang có nhiều ưu đãi, nên cũng suy nghĩ”, chị Phương chia sẻ.

Các dòng ô tô du lịch từ 9 chỗ ngồi trở xuống đang được áp dụng mức lệ phí trước bạ là 12% tại Hà Nội. “Mức nộp lệ phí trước bạ của Xforce Ultimate (705 triệu đồng) vốn không phải là số tiền nhỏ, khoảng 84,6 triệu đồng. Nếu tăng thêm từ đầu năm sau thì mua xe bây giờ vẫn lợi hơn”, chị Phương nói.

Mitsubishi Xforce Ultimate đang được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 12, tương đương với mức giảm 70 triệu đồng. Nhưng tại đại lý, mẫu B-SUV đang có thêm ưu đãi kết hợp, giúp giá bán thực tế giảm từ 80-95 triệu đồng, tùy nơi (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Nhằm đảm bảo việc thu lệ phí trước bạ từ đầu năm sau, Cục Thuế đã có văn bản đề nghị các cơ quan thuế địa phương khẩn trương báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng cho địa phương từ 1/1/2026.

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP quy định từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (1/7/2025) đến hết ngày 31/12/2025, trường hợp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thì tiếp tục được áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ; bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành.