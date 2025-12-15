Ô tô dừng trên vạch mắt võng, quyết chặn đường xe rẽ phải gây bức xúc

Tình huống diễn ra vào ngày 14/12 tại ngã ba giao giữa đường Ngô Gia Tự với phố Trường Lâm (Hà Nội).

Theo đó, chiếc ô tô con đã dừng chờ đèn đỏ trên vạch mắt võng, khiến xe phía sau bị chặn đường, không thể hưởng "quyền ưu tiên" rẽ phải, dẫn tới việc tài xế bức xúc, nhấn còi liên tục để nhắc nhở. Tuy nhiên, chiếc ô tô con vẫn kiên quyết đứng im chờ cho đến khi đèn chuyển sang màu xanh mới di chuyển.

Ô tô dừng chờ đèn đỏ trên vạch mắt võng, quyết không nhường đường cho xe rẽ phải gây bức xúc (Nguồn video: Giao thông văn minh).

Theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT), vạch mắt võng là vạch có nét vẽ màu vàng, vạch vành ngoài giới hạn phạm vi kẻ vạch mắt võng có bề rộng vạch 20cm. Vạch mắt võng bên trong nghiêng 45 độ so với vành ngoài, vạch rộng 10cm, khoảng cách đường chéo 1-5m.

Hiện nay, tại những giao lộ có tình hình giao thông phức tạp, mật độ phương tiện cao, vạch mắt võng được bố trí để phân làn dành cho xe rẽ phải liên tục, giúp giảm ùn tắc.

Như vậy, người tham gia giao thông không được dừng phương tiện trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch mắt võng để tránh ùn tắc giao thông. Tuy nhiên trên thực tế, dù việc rẽ phải được cho phép tại một số giao lộ và trên mặt đường có vạch kẻ mắt võng nhưng nhiều người vẫn không rẽ được, do dòng xe phía trước dừng đèn đỏ, không nhường đường, như tình huống trong clip trên.

Trường hợp dừng xe trên vạch mắt võng là vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt 400.000-600.000 đồng đối với người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, và 200.000-400.000 đồng đối với xe máy.

Nếu thực hiện hành vi vi phạm trên mà gây tai nạn giao thông thì người điều khiển ô tô bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe, còn người điều khiển xe máy bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

"Đúng là những lúc đường đông, tới được chỗ cho phép rẽ phải mà bị xe khác chặn như vậy rất bực. Thực tế là nhiều người rất thiếu tập trung khi tham gia giao thông, cộng thêm sự ích kỷ, thói quen len lỏi điền vào chỗ trống nên mới dẫn tới những tình huống gây cản trở giao thông khó chịu như thế này.

Nếu lỡ đi nhầm thì phải chấp nhận rẽ phải luôn rồi tìm đường khác hoặc đi vòng lại chứ không thể bắt người khác gánh cái sai của mình được. Ở đây không phải là câu chuyện nhường hay không nhường, mà đến chỗ có vạch mắt võng thì không được phép dừng", tài khoản Quang Anh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Minh nêu ý kiến: "Xe dừng trên vạch mắt võng, chặn đường rẽ phải của các xe khác là sai rồi, nhưng nhiều khi đường đông, lạ đường, hoặc không chú ý một chút, tới sát giao lộ mới nhìn thấy biển báo và vạch kẻ thì không chuyển làn kịp. Giao thông đông đúc, mỗi người nhường nhau một chút, thông cảm với nhau một chút cho đỡ căng thẳng.

Trong tình huống này, đèn đỏ cũng chỉ còn khoảng 10 giây, dừng chờ thêm một chút tôi nghĩ cũng không quá khó chịu, chứ mình bấm còi inh ỏi như vậy vừa tăng thêm bực tức cho bản thân, lại vô tình gây khó chịu cho người khác. Theo tôi thì bấm còi 1-2 lần nhắc nhở là được; nếu có ý thức thì người ta đã di chuyển luôn rồi, còn đã thiếu ý thức thì có bấm thế, bấm nữa họ cũng không đi".

Tài khoản Lê Quân đồng tình và bổ sung: "Tài xế ô tô bị cản đường thì bức xúc, người đi xe máy dừng chờ đèn đỏ mà phải nghe tiếng còi liên tục như vậy cũng nhức đầu, khó chịu. Theo tôi, tài xế xe có camera hành trình chỉ nên nhấn còi vài lần; nếu nhắc nhở mà xe phía trước không di chuyển thì thôi đành chờ, rồi mình gửi video ghi lại hành vi vi phạm tới cơ quan chức năng.

Tôi ủng hộ việc phạt nguội tất cả các trường hợp dừng xe trên vạch mắt võng cản đường xe rẽ phải như thế này, cũng như các lỗi nhỏ khác. Mức phạt có thể không cao, nhưng việc nộp phạt sẽ khiến tài xế xe vi phạm mất không ít thời gian, thực sự có tính răn đe. Cứ bị phạt nhiều lần là mọi người tự khắc có ý thức, như vậy mới xây dựng môi trường giao thông văn minh, tôn trọng pháp luật được".