SUV Trung Quốc cùng cỡ CX-5 giảm giá gần 40% sau 3 năm không có khách

Một nhân viên tư vấn bán hàng tại Hà Nội đang chào khách mua Haval H6 HEV với mức giá thấp chưa từng có: 685 triệu đồng, giảm tới 301 triệu đồng so với giá niêm yết (986 triệu đồng). Tuy nhiên, những xe này có năm sản xuất 2023 (VIN 2023) và tính thanh khoản sẽ là yếu tố người dùng cần lưu tâm.

Haval H6 HEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Từ năm 2024, các đại lý liên tục áp dụng ưu đãi giảm giá cho H6 HEV với mức giá thực tế dao động trong khoảng 820-840 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa thể “xả kho” thành công. Đáng chú ý, vào năm 2023, khi mới ra mắt khách Việt, mẫu xe này được chốt giá bán lẻ đề xuất là 1,096 tỷ đồng.

Như vậy sau 3 năm, Haval H6 HEV VIN 2023 được giảm giá tổng cộng 411 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu, tương đương gần 40% giá xe. Đây là mức giảm kỷ lục, hiếm thấy ở một sản phẩm phổ thông tại thị trường Việt Nam.

Với mức giá thực tế hạ còn 685 triệu đồng, Haval H6 HEV thậm chí rẻ hơn một mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (bản cao nhất giá 705 triệu đồng). Dù vậy, theo quan sát của phóng viên Dân trí, người dùng vẫn tỏ ra tương đối “thờ ơ”.

Đầu năm 2024, Haval H6 HEV được nhà phân phối điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất từ 1,096 tỷ đồng xuống 986 triệu đồng, nhưng vẫn khó bán (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong những năm gần đây, ô tô Trung Quốc đang dần trở thành một xu hướng mới tại Việt Nam với nhiều sản phẩm mới liên tục được giới thiệu. Trong đó, không ít mẫu xe dần được người dùng đón nhận, song không bao gồm Haval H6 HEV.

Theo giới chuyên gia, việc chốt giá tới 1 tỷ đồng khi mới ra mắt tạo thành rào cản lớn cho H6 HEV. Thách thức này đặc biệt lớn trong bối cảnh phân khúc C-SUV cạnh tranh mạnh về giá bán, với nhiều mẫu xe có giá khởi điểm trên dưới 750 triệu đồng như Mazda CX-5, Ford Territory hay Hyundai Tucson.

Sau này, khi được giảm giá sâu, Haval H6 HEV lại tiếp tục đối diện với một rào cản khác: hệ thống đại lý có độ phủ không lớn, không tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong việc mua sắm và bảo dưỡng. Đồng thời, nhà phân phối cũng thiếu các chiến dịch truyền thông đủ mạnh khiến mẫu xe này khó thu hút người dùng.