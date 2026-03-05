Loạt ô tô giảm giá trong tháng 3, cao nhất 330 triệu đồng

Hyundai Thành Công

Nối tiếp chương trình ưu đãi đã được Hyundai Thành Công thực hiện liên tục từ tháng 9/2025, bước sang tháng 3 năm nay, các mẫu xe Hàn Quốc được áp dụng mức giá giảm cao nhất là 220 triệu đồng.

Cụ thể, gần như toàn bộ các dòng xe Hyundai đều được giảm giá bán: i10 (giảm 51 triệu đồng), Accent (69 triệu đồng), Stargazer (107 triệu đồng), Santa Fe (220 triệu đồng), Palisade (200 triệu đồng), Creta (50 triệu đồng) và Tucson (58 triệu đồng).

Hyundai Santa Fe được giảm giá 220 triệu đồng (Ảnh: Hội An).

Mức giảm cho các mẫu xe trên đến từ việc kích cầu mua sắm đầu năm 2026 cũng như dọn kho để chuẩn bị ra mắt phiên bản mới. Rất có thể trong năm nay, Hyundai Thành Công sẽ trình làng phiên bản mới của các dòng xe Stargazer và Palisade khách hàng Việt.

Việc liên tiếp áp dụng chương trình ưu đãi giá bán đã giúp hãng xe Hàn Quốc vực dậy doanh số tại thị trường Việt Nam. Doanh số của Hyundai trong quý cuối năm 2025 có dấu hiệu khởi sắc, đỉnh điểm là tháng 12/2025 với hơn 6.000 xe được bàn giao tới tay khách hàng.

Lexus Việt Nam

Từ ngày 1/1, các mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% tổng năng lượng được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) so với xe xăng hoặc dầu cùng dung tích động cơ.

Tuy nhiên, không phải mọi mẫu HEV đều mặc nhiên được hưởng ưu đãi này. Các sản phẩm cần đáp ứng tỷ lệ tiêu thụ xăng được xác định theo công thức của Bộ Xây dựng công bố ngày 30/1. Với cách tính đó, không phải mẫu xe hybrid nào tại thị trường Việt Nam cũng được áp dụng ưu đãi thuế TTĐB.

Dòng xe Lexus RX350h được giảm cao nhất 190 triệu đồng (Ảnh: Hội An).

Với nhiều mẫu xe đáp ứng tỷ lệ tiêu thụ xăng được đưa ra, Lexus Việt Nam đã công bố mức giảm giá cho loạt sản phẩm hybrid của mình. Với động thái này, các dòng xe Lexus tại thị trường Việt Nam có mức giá cạnh tranh hơn. Mức giảm dao động 150-330 triệu đồng.

Mức giảm cụ thể cho các dòng xe như sau: NX350h (giảm 150 triệu đồng), RX350h (150 triệu đồng), RX350h Luxury (190 triệu đồng) và cao nhất là LS500h (330 triệu đồng).

Toyota Việt Nam

Tương tự Hyundai Thành Công, Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi giá cho nhiều dòng xe trong tháng 3, với mức giảm cao nhất là 66 triệu đồng.

Cụ thể, mẫu Vios được giảm 23-27 triệu đồng, Veloz Cross giảm 64-66 triệu đồng, Avanza Premio giảm 56-60 triệu đồng và Yaris Cross áp dụng mức giảm 33-37 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross được áp dụng mức giảm cao nhất là 37 triệu đồng (Ảnh: Hội An).

Mặc dù thị trường ô tô năm 2025 gặp nhiều biến động, Toyota Việt Nam là một trong số ít những hãng xe vẫn ghi nhận doanh số tăng trưởng. Cụ thể, kết thúc năm 2025, Toyota đạt doanh số 71.954 xe, ghi nhận mức tăng trưởng 8% so với năm 2024 (66.576 xe).

Nhờ liên tiếp đưa về các biến thể hybrid đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TTĐB, Toyota được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng doanh số trong năm 2026. Ngay từ đầu năm, hãng xe Nhật Bản đã lập tức điều chỉnh giá bán cho các dòng xe hybrid theo hướng dễ tiếp cận hơn với khách hàng Việt.

Ưu đãi phí trước bạ

Cũng trong tháng 3 này, Honda Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi phí trước bạ cho các dòng xe. Cụ thể, City (50%), CR-V L/G (50%), Civic e:HEV RS (100%), BR-V L/G (50%) và HR-V L (50%). Phiên bản Wildtrak của dòng bán tải Ford Ranger cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.