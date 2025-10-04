SUV Nhật cùng cỡ Toyota Corolla Cross giảm 240 triệu vẫn có giá 1 tỷ đồng

Trong bối cảnh thị trường vừa kết thúc tháng 7 âm lịch (dịp thấp điểm thường niên), các hãng xe có xu hướng bùng nổ ưu đãi trong tháng 10 với giá trị khuyến mại lớn hơn tháng trước. Theo giới chuyên gia, đây là động thái chạy doanh số nhằm bù đắp cho tháng kinh doanh ảm đạm.

Không nằm ngoài “cuộc chơi”, Subaru Việt Nam cũng gia tăng chương trình ưu đãi cho một số sản phẩm, trong đó có Crosstrek. Nhiều tháng gần đây, mẫu crossover cỡ B+ này thường xuyên được giảm giá tới 139 triệu đồng, nhưng tháng 10 là lần đầu tiên sở hữu mức giảm vượt ngưỡng 200 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi tháng 10 2.0 i-S EyeSight 1.098.000.000 199.000.000 899.000.000 2.0 i-S EyeSight e-Boxer 1.268.000.000 239.000.000 1.029.000.000

Ngoài ưu đãi giảm giá như trên, khách mua Subaru Crosstrek vẫn được tặng kèm một bộ cốp điện trị giá 19,5 triệu đồng (Đơn vị: Đồng).

Như vậy, đây là đợt giảm giá sâu nhất của Subaru Crosstrek, kể từ khi ra mắt Việt Nam vào tháng 10/2024. Dù vậy, giá bán thực tế của mẫu xe này vẫn ở mức cao trong phân khúc, thậm chí còn đắt hơn một số mẫu C-SUV như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng) hay Ford Territory (762-896 triệu đồng).

Giá bán của Subaru Crosstrek không rẻ chủ yếu do xe có xuất xứ Nhật Bản, không được miễn thuế nhập khẩu như các quốc gia thuộc khối ASEAN (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Có thể thấy, rào cản của Subaru Crosstrek vẫn tương đối lớn, kể cả khi được giảm hơn 200 triệu đồng. Đối thủ của mẫu xe này là Toyota Corolla Cross không chỉ có giá thấp hơn (820-905 triệu đồng) mà còn được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 10, quy đổi thành mức giảm 46-51 triệu đồng.

Lợi thế cạnh tranh của Crosstrek nằm ở khối động cơ Boxer có công nghệ mild-hybrid trên bản cao cấp nhất, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để thuyết phục số đông, trong bối cảnh thị trường liên tục chạy đua ưu đãi, khách Việt có nhiều lựa chọn hấp dẫn trong tầm giá 800-900 triệu đồng.

Nội thất của Subaru Crosstrek có hàm lượng trang bị tiện nghi ở mức vừa đủ, nhưng việc thiếu cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai có thể xem là một điểm trừ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Subaru Việt Nam không công bố doanh số hàng tháng của các sản phẩm, nhưng theo một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, Crosstrek không có sự hiện diện nhiều trên đường phố, thậm chí khó bắt gặp dù đã mở bán được một năm.