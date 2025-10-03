Mẫu sedan hạng D này lần đầu được hãng tung ưu đãi kể từ khi nâng cấp

Sang tháng 10, Toyota Việt Nam triển khai ưu đãi cho nhiều mẫu xe và đáng chú ý, cái tên Camry cũng xuất hiện. Đây là lần đầu tiên mẫu sedan hạng D này có ưu đãi từ hãng, kể từ khi được nâng cấp lên thế hệ mới vào tháng 10/2024.

Theo đó, tất cả các phiên bản của Toyota Camry được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 61-77 triệu đồng. Chi tiết như sau:

Phiên bản Giá cũ Ưu đãi Giá sau ưu đãi Camry 2.0Q 1.220.000.000 66.000.000 1.154.000.000 Camry 2.5 HEV Mid 1.460.000.000 73.000.000 1.387.000.000 Camry 2.5 HEV Top 1.530.000.000 77.000.000 1.453.000.000

Ưu đãi của Toyota Camry trong tháng 10 (Đơn vị: Đồng).

Sau khi áp dụng ưu đãi trên, giá bán thực tế của Toyota Camry vẫn đang đắt nhất phân khúc sedan hạng D. Đối thủ của mẫu xe này là Honda Accord đang có giá niêm yết 1,319 tỷ đồng, Kia K5 có giá dao động 849-957 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, trước đó vào tháng 6, một số đại lý từng rao bán phiên bản Camry 2.0Q với mức giảm 90 triệu, hạ giá còn 1,13 tỷ đồng, đánh đổi là xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024). Đây là ưu đãi của riêng một số showroom chứ không phải chính sách từ hãng.

Ngoài biến thể trên, bản giữa của Toyota Camry (2.5 HEV Mid, VIN 2024) cũng được giảm 100 triệu, hạ còn 1,36 tỷ đồng. Trong khi đó, bản cao cấp nhất (2.5 HEV Top, VIN 2024) được giảm nhiều nhất lên tới 120 triệu, đưa giá bán thực tế hạ xuống 1,41 tỷ đồng, nhưng số lượng xe không nhiều.

Toyota Camry được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Đại lý Toyota).

Dù có giá bán đắt nhất phân khúc, song Toyota Camry đang là sản phẩm “hút” khách nhất phân khúc sedan hạng D. Tuy nhiên, lũy kế 8 tháng đầu năm của mẫu xe này đạt 1.531 chiếc, chỉ bằng doanh số một tháng của những sản phẩm “hot” trên thị trường.

Do đó theo giới chuyên gia, việc hãng xe Nhật tung ưu đãi lớn cho Toyota Camry cũng là điều dễ hiểu, đặc biệt khi khách hàng không còn “mặn mà” với phân khúc sedan hạng D. Trong tầm tiền của Camry, người dùng có nhiều lựa chọn xe gầm cao hấp dẫn, như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng).

Doanh số phân khúc sedan hạng D tháng 8/2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với thị hiếu của khách hàng đang ngày càng tập trung vào xe gầm cao, phân khúc sedan hạng D gặp ảnh hưởng sớm hơn các nhóm xe gầm thấp khác. Từ 8.293 chiếc được tiêu thụ ở năm 2020, doanh số cộng dồn của các mẫu sedan hạng D giảm xuống 2.337 xe ở năm 2024.

Về Toyota Camry, sức tiêu thụ của mẫu xe này có cải thiện sau khi được nâng cấp lên thế hệ mới. Tuy nhiên, các sản phẩm còn lại đều giảm tiêu thụ mạnh, trong đó Mazda6 đứng trước khả năng bị “khai tử” tại Việt Nam, với doanh số liên tục bằng 0 trong các tháng 5, 6, 7 và 8.