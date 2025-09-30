Loạt ô tô mới ra mắt khách Việt tháng 9: Xe phổ thông gây chú ý

Kia Sorento mới: 1,249-1,469 tỷ đồng

Tại thị trường Việt Nam, Kia Sorento mới có 4 phiên bản gồm: 2.5G Signature FWD, 2.5G Signature AWD, 2.2D Signature FWD và 2.2D Signature AWD, với giá bán lần lượt là 1,249 tỷ đồng, 1,329 tỷ đồng, 1,389 tỷ đồng và 1,469 tỷ đồng. So với bản cũ, giá khởi điểm của Kia Sorento tăng 310 triệu đồng.

Mức giá này cũng cao hơn các đối thủ Hyundai Santa Fe (giá từ 1,069 tỷ đồng) và Ford Everest (từ 1,099 tỷ đồng).

Kia Sorento 2025 đã có mặt tại đại lý (Ảnh: Đại lý Kia).

Về ngoại thất, Sorento mới gây chú ý với cụm đèn thiết kế giống Carnival, dải LED định vị mảnh hơn và lưới tản nhiệt được làm mới, tạo cảm giác hiện đại, cao cấp hơn. Bộ mâm hợp kim 20 inch thiết kế mới là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, giúp xe trông thể thao và vững chãi hơn trước.

Bên trong xe, khoang nội thất được nâng cấp đáng kể với cụm màn hình đôi 12,3 inch, gồm đồng hồ kỹ thuật số và giải trí trung tâm, so với màn hình 10,25 inch ở Sorento đời cũ.

Không chỉ tăng kích thước, màn hình giải trí trên Sorento 2025 hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng với nhiều tính năng tiện nghi cao cấp đã trở thành trang bị tiêu chuẩn, như sưởi vô lăng, ghế lái nhớ vị trí, ghế trước có sưởi và làm mát, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, HUD, sạc không dây, rèm che nắng, cần số dạng núm xoay, cổng sạc type C ở cả 3 hàng ghế, đèn viền nội thất...

Không gian nội thất của Sorento 2025 hiện đại hơn (Ảnh: Đại lý Kia).

Động cơ không thay đổi so với bản cũ. Bản Xăng dùng động cơ SmartStream 2.5G cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Bản Dầu dùng động cơ SmartStream 2.2D cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440Nm, kết hợp với hộp số tự động DCT 8 cấp.

Về an toàn, Sorento 2025 được bổ sung cảm biến bên hông. Hai tính năng cảnh báo kèm hỗ trợ tránh va chạm phía trước và phía sau khi đỗ xe được nâng cấp lên phiên bản 2.0. Hệ thống ADAS vẫn đầy đủ hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, ga tự động thích ứng, cùng 6 túi khí, camera 360 độ, hiển thị điểm mù trên màn hình, cảnh báo mở cửa an toàn, cảnh báo lái xe mất tập trung và cảnh báo hành khách hàng ghế sau.

Mitsubishi Xpander phiên bản mới: 659-699 triệu đồng

Xpander và Xpander Cross đã có phiên bản mới ở thị trường Việt Nam, với những tinh chỉnh về thiết kế ở cả nội và ngoại thất, cùng một số nâng cấp về trang bị, trong khi giá bán "tăng như không tăng".

Mẫu Xpander 2025 (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Về ngoại thất, bộ đôi Xpander và Xpander Cross 2025 trông hiện đại hơn, với lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau được thiết kế mới hầm hố hơn, kết hợp bộ vành đúc 17 inch hoàn toàn mới.

Bên trong xe được trang bị màn hình kỹ thuật số 8 inch cho người lái (thay cho loại analog kèm LCD 4,2 inch) và màn hình giải trí trung tâm 10 inch (thay cho màn 9 inch) có hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây. Vô lăng 3 chấu có thiết kế mới được giới thiệu là giúp việc điều khiển trở nên trực quan và dễ dàng hơn.

Các phiên bản mới trang bị thêm túi khí hông và túi khí rèm, nâng tổng số túi khí lên 6, giúp bảo vệ và giảm thiểu chấn thương cho hành khách khi xảy ra va chạm. Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) được trang bị trên Xpander cùng với các tính năng an toàn quen thuộc, như chống bó cứng phanh (ABS) và cân bằng điện tử (ASC), củng cố khả năng vận hành ổn định, đặc biệt khi di chuyển trên các cung đường trơn trượt hoặc vào cua gấp.

Mẫu Xpander Cross 2025 (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Xpander AT Premium 2025 có nội thất da đen, còn Xpander Cross nội thất bọc ghế hai tông màu đỏ - đen.

Bộ đôi Xpander và Xpander Cross 2025 được trang bị động cơ MIVEC 1,5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Xpander 2025 bản AT Premium có giá 659 triệu đồng, còn Xpander Cross 2025 giá 699 triệu đồng, chỉ tăng 1 triệu đồng so với bản cũ.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Stargazer (giá 489-599 triệu đồng), Toyota Avanza (giá 558-598 triệu đồng), Kia Carens (giá 589-779 triệu đồng), Suzuki XL7 (giá 599 triệu đồng), Toyota Veloz (giá 638-660 triệu đồng), và Honda BR-V (giá 661-705 triệu đồng).

Skoda Slavia 468-568 triệu đồng

Slavia thuộc phân khúc sedan cỡ B, được lắp ráp tại nhà máy Skoda ở Quảng Ninh.

Tại Việt Nam, Skoda Slavia được bán với 3 phiên bản, gồm: Active giá 468 triệu đồng, Ambition giá 528 triệu đồng và Style giá 568 triệu đồng, cạnh tranh với các xe như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent...

Slavia có thiết kế đơn giản (Ảnh: TC).

Slavia có kích thước dài x rộng x cao là 4.541 x 1.752 x 1.507 (mm), với chiều dài cơ sở 2.651mm. Thế mạnh của mẫu xe này là độ cao gầm 180mm, tương đương với các mẫu xe gầm cao, trong khi các mẫu sedan cùng phân khúc chỉ ở mức 130-140 mm.

Bên trong xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hoặc màn TFT 3,5 inch, hoặc TFT 4,2 inch, tùy phiên bản. Màn hình giải trí kích cỡ 7 inch hoặc 10 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto có dây hoặc không dây. Hai bản cao được trang bị điều hòa tự động một vùng, còn ở bản thấp là điều hoà chỉnh cơ.

Thiết kế nội thất của Skoda Slavia (Ảnh: TC).

Cả 3 phiên bản đều dùng động cơ xăng 1.0L tăng áp, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 178Nm, kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Các tính năng an toàn chủ động đáng chú ý gồm: cảnh báo điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, bên cạnh các trang bị cơ bản như cảnh báo áp suất lốp, camera lùi, cảm biến lùi, kiểm soát hành trình...