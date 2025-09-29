Những đồ trang trí có thể gây sát thương hoặc thiệt hại cả chục triệu đồng

Đồ phong thủy, đồ trang trí cho ô tô ngày càng phong phú đa dạng, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và tâm linh khác nhau của chủ ô tô. Chúng được làm từ đủ loại vật liệu, từ bông, vải, nhựa, composite cho tới kim loại, thuỷ tinh và đá...

Tuy nhiên, để vừa thoả mãn nhu cầu trang trí và tâm linh, vừa đảm bảo an toàn, chủ xe nên chú ý trang trí đúng cách, đúng chỗ, tuyệt đối tránh các khu vực được bố trí túi khí trên ô tô.

Túi khí thường được trang bị ở táp-lô bên ghế phụ, vô-lăng, túi khí rèm dọc hai bên trần xe và túi khí hông ở hai bên ghế... (Ảnh: Safety Restore).

Thông thường, ô tô được trang bị túi khí ở táp-lô bên phụ, vô-lăng và hai bên cửa kính; tài xế nên tránh gắn cố định hoặc bày các vật trang trí tại 3 vị trí này. Lý do là túi khí sẽ bung về phía người ngồi để bảo vệ họ khỏi va đập.

Khi được kích hoạt, túi khí sẽ bung với vận tốc khoảng hơn 300km/h, nên đồ trang trí đặt trên vị trí lắp túi khí có thể bị hất văng về phía người ngồi trong xe, có khả năng sát thương lớn nếu là vật cứng hoặc sắc nhọn.

Bên cạnh đó, các vật trang trí, đồ phong thuỷ là tượng bằng đá, hoặc quả cầu thủy tinh, tượng kim loại... cũng có thể văng lung tung, gây chấn thương trong trường hợp xe bị lật.

Một trường hợp tượng phong thuỷ bày trên táp-lô văng lên chọc thủng kính lái khi xe bung túi khí, thiệt hại có thể lên tới cả chục triệu đồng nhưng vẫn may mắn là không văng vào người ngồi trong xe (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, những vật trang trí hoặc phong thuỷ treo trên kính lái, nếu kích thước quá lớn sẽ làm cản tầm nhìn của tài xế, gián tiếp dẫn tới va chạm giao thông. Lọ tinh dầu nếu chất lượng không tốt có thể nhỏ giọt xuống khu vực cụm điều khiển trung tâm, hoá chất sẽ làm hỏng các bộ phận bằng nhựa, khiến chủ xe thiệt hại không nhỏ để khắc phục, thay thế.

Hình thức đính đá trên vô-lăng cũng có thể gây nguy hiểm cho tài xế khi túi khí vung ra, làm văng các viên đá.

Trên thực tế tại Việt Nam cách đây vài năm từng xảy ra trường hợp một chủ xe Mercedes-Benz trang trí vô-lăng bằng cách ốp đá trên logo ở giữa vô-lăng và trong một lần xảy ra va chạm trên đường, túi khí bung ra, khiến chi tiết ốp đá lấp lánh trang trí trên vô-lăng bị bắn ra và găm vào ốp trong cửa xe.

Trong trường hợp này, nếu miếng trang trí sắc nhọn văng vào người ngồi trong xe thì có thể gây sát thương (Ảnh: ST).

Tại Mỹ, hồi năm 2023 Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia (NHTSA) cho biết đã có ít nhất một người đã bị thương nặng dẫn đến mất thị lực một bên mắt, do viên đá gắn trên vô-lăng bị bong ra, đập vào mặt tài xế trong một vụ va chạm xe.

An toàn là trên hết, các chủ xe nên tìm hiểu và cân nhắc kỹ trước khi trang trí cho ô tô để tránh việc vô tình tự mình hại mình; thiệt hại đôi khi không chỉ dừng ở vật chất, mà có thể là sức khỏe và tính mạng.