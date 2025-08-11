Các hãng ô tô điện “trung thực” tới đâu khi công bố tầm hoạt động của xe?

So với cách đây 10 năm, các mẫu ô tô thuần điện (EV) ngày nay đi được xa hơn, sạc nhanh hơn và có nhiều trạm sạc hơn, nhưng vẫn có nhiều khách hàng tiềm năng chưa muốn chuyển sang dùng xe điện vì nỗi lo tầm hoạt động. Và kết quả của một nghiên cứu mới đây về tầm hoạt động thực tế của các mẫu xe điện trên thị trường cho thấy nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở.

Hiệp hội ô tô Australia (AAA) đã chọn 5 mẫu xe điện từ nhiều thương hiệu khác nhau để thực hiện bài kiểm tra kéo dài 4 năm, do chính phủ tài trợ, nhằm cung cấp cho người tiêu dùng dữ liệu trung thực. Sau khi chạy thử các xe này trên một cung đường thực tế, AAA phát hiện một mẫu có tầm hoạt động thấp hơn 23% so với mức hãng công bố.

Trong 5 mẫu xe điện mà AAA thử nghiệm, một mẫu có tầm hoạt động hụt tới 111km so với thông số mà hãng công bố (Ảnh: Green Car Guide).

Đó là BYD Atto 3, chỉ chạy được 369km/lần sạc, ít hơn 111km so với con số 480km mà hãng xe Trung Quốc công bố.

Tesla Model 3 không “nói quá” nhiều như vậy, nhưng cũng không đạt được con số như hãng quảng cáo. Cụ thể, xe này chỉ chạy được 441km/lần sạc, thấp hơn 14% so với mức 513km công bố, dù bài thử không diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt như ở Bắc Cực.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất rút ra từ nghiên cứu này không phải là tất cả công bố của các hãng về tầm hoạt động đều sai lệch nghiêm trọng. Đúng là cả 5 mẫu xe đều không đạt tầm hoạt động như quảng cáo, trong đó BYD lệch rất xa, nhưng một mẫu xe lại gần như khớp với con số chính thức, chỉ thấp hơn 5%. Chính sự chênh lệch giữa các thương hiệu, thậm chí giữa các mẫu xe của cùng một thương hiệu, mới là vấn đề lớn nhất đối với người tiêu dùng.

Nếu người mua biết rằng tất cả các xe đều có tầm hoạt động thấp hơn khoảng 20% so với thông số hãng công bố, thì việc lựa chọn xe sẽ dễ hơn nhiều so với tình trạng hiện tại, khi họ không biết nên tin vào thương hiệu nào. Đây là lý do các bài kiểm tra độc lập như thế này đặc biệt hữu ích cho những người đang cân nhắc bỏ ra hàng chục nghìn USD mua xe mới.

Mẫu xe đạt kết quả tốt nhất trong thử nghiệm của AAA là Smart #3, với tầm hoạt động thực tế 432km, chỉ kém 23km so với công bố. Kia EV6 và Tesla Model Y cũng đạt kết quả tương đối tốt, mỗi mẫu chỉ thấp hơn 8% so với con số hãng đưa ra.