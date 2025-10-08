SUV cạnh tranh Everest chưa ra mắt Việt Nam đã nâng cấp tại Trung Quốc

Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, phiên bản mới của Lynk & Co 08 EM-P đã chính thức được giới thiệu tại thị trường nội địa vào cuối tháng 9. Đáng nói rằng theo một số nguồn tin, mẫu xe này có thể được giới thiệu tới khách Việt trong tháng 10, nhưng chỉ thuộc phiên bản cũ.

Lynk & Co 08 2025 chỉ là bản nâng cấp nên thiết kế ngoại thất không có nhiều thay đổi so với đời cũ (Ảnh: Lynk & Co).

Dù ngoại thất của Lynk & Co 08 2025 ít thay đổi song vẫn có một số chi tiết khác biệt so với phiên bản sắp bán ở Việt Nam. Bao gồm bộ mâm hợp kim đa chấu kiểu mới, khe gió ở khu vực cản trước được mở rộng. Khu vực trần xe có một hốc đặt hệ thống cảm biến LiDAR mới, giúp cải thiện hệ thống tự lái.

Ngoài ra, khu vực chân gương chiếu hậu của xe được bổ sung đèn chỉ dẫn LED nhỏ, có chức năng cảnh báo khi xe kích hoạt các tính năng tự lái.

Lô Lynk & Co 08 cập cảng Việt Nam vào cuối tháng 6 thuộc đời cũ (Ảnh: Phùng Gia Bách).

Kích thước của Lynk & Co 08 2025 vẫn giữ nguyên với chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.825mm, 1.915mm và 1.660mm. Với chiều dài cơ sở đạt mức 2.848mm, mẫu xe này có thể xếp vào phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam, cạnh tranh với Ford Everest hay Hyundai Santa Fe nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi.

Khu vực phía sau của Lynk & Co 08 2025 gần như không thay đổi (Ảnh: CarNewsChina).

Nội thất của Lynk & Co 08 mới vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng có nhiều nâng cấp nhỏ ở cửa xe và các hộc chứa đồ. Cụm điều khiển trung tâm được thiết kế lại, giúp khu vực dưới bệ tì tay có thêm không gian để lắp đặt ngăn làm mát/ hâm nóng mới.

Lynk & Co 08 2025 được trang bị hệ thống giải trí Lynk & Flyme Auto 2.0 mới nhất (Ảnh: CarNewsChina).

Là bản nâng cấp nên hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) của Lynk & Co 08 2025 không có gì thay đổi. Bên dưới nắp ca-pô vẫn là khối động cơ xăng, 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L đi kèm 1 hoặc 2 mô-tơ điện tùy phiên bản; thông số tương ứng lần lượt là 375 mã lực/ 615Nm hoặc 585 mã lực/ 905Nm.

Khi sử dụng chế độ lái thuần điện, xe có phạm vi di chuyển lên tới 160km, 210km và 230km tùy cấu hình, theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

Lynk & Co 08 mới tại Trung Quốc đang có giá ưu đãi dao động 159.800-212.800 nhân dân tệ, quy đổi tương đương 592-788 triệu đồng (Ảnh: CarNewsChina).

Về Lynk & Co 08 sắp mở bán tại Việt Nam, dù là phiên bản cũ nhưng theo một số nguồn tin, xe có giá bán dự kiến khoảng 1,4-1,5 tỷ đồng cho hai phiên bản. Con số này cao hơn đáng kể so với Hyundai Santa Fe (1,069-1,365 tỷ đồng) và Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng).

Thậm chí, mức giá dự kiến trên còn đắt ngang một mẫu SUV hạng E như Hyundai Palisade (từ 1,469 tỷ đồng). Theo giới chuyên gia, Lynk & Co 08 được hãng xe Trung Quốc mang về Việt Nam với mục đích làm hình ảnh thương hiệu là chính, nên sẽ không đặt nặng vấn đề doanh số.