Thị trường ô tô Việt Nam sau tháng Ngâu: Các hãng chạy đua ưu đãi

Trước tình hình ảm đạm chung ở những tháng đầu năm, nhiều hãng xe liên tục áp dụng chương trình ưu đãi và duy trì trong nhiều tháng. Giá trị khuyến mại của những chương trình này thường tương đối ổn định nhưng bất ngờ tăng vọt ở tháng 10, giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Giới chuyên gia nhận định, các hãng xe gia tăng ưu đãi trong tháng 10 nhằm bù đắp doanh số, sau hai tháng 8 và 9 ảm đạm do trùng với tháng 7 âm lịch – dịp thấp điểm thường niên của thị trường. Trong đó, ngay cả sản phẩm “hot” vừa được nâng cấp cũng có ưu đãi.

Toyota

Chương trình khuyến mại của Toyota Việt Nam trong tháng 10 bất ngờ bổ sung thêm hai cái tên Hilux và Camry. Đây là lần đầu tiên bộ đôi này xuất hiện trong danh sách ưu đãi của hãng xe Nhật Bản, kể từ khi quay trở lại hoặc nâng cấp tại nước ta.

Toyota Camry, mẫu xe được nâng cấp vào cuối năm ngoái, cũng bất ngờ nhận được ưu đãi trong tháng 10 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ưu đãi dành cho Toyota Hilux và Camry là 50% lệ phí trước bạ, tương tự Yaris Cross và Corolla Cross. Những mẫu xe được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ vẫn là Vios, Veloz Cross và Avanza Premio; ngoài ra một số sản phẩm còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Mẫu xe Ưu đãi tháng 10 Mức giảm tối đa Giá ưu đãi Vios E MT 100% lệ phí trước bạ 46.000.000 412.000.000 Vios E CVT 50.000.000 438.000.000 Vios G CVT 54.000.000 491.000.000 Avanza Premio MT - 100% lệ phí trước bạ - 1 năm bảo hiểm thân vỏ 64.700.000 493.300.000 Avanza Premio CVT 69.300.000 528.700.000 Veloz Cross CVT 72.700.000 565.300.000 Veloz Cross CVT Top 75.000.000 585.000.000 Yaris Cross Xăng - 50% lệ phí trước bạ - 1 năm bảo hiểm thân vỏ 42.000.000 608.000.000 Yaris Cross HEV 48.500.000 716.500.000 Corolla Cross Xăng 51.000.000 769.000.000 Corolla Cross HEV 50% lệ phí trước bạ 46.000.000 859.000.000 Hilux 4x4 MT 20.000.000 648.000.000 Hilux 4x2 AT 21.000.000 685.000.000 Hilux 4x4 Adventure 30.000.000 969.000.000 Camry 2.0Q 61.000.000 1.159.000.000 Camry 2.5 HEV Mid 73.000.000 1.387.000.000 Camry 2.5 HEV Top 77.000.000 1.453.000.000

Chi tiết mức giảm giá trực tiếp tương đương với ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ của xe Toyota trong tháng 10 (Đơn vị: Đồng).

Mitsubishi

Tương tự Toyota, Mitsubishi Việt Nam cũng mở rộng chương trình khuyến mại trong tháng 10. Theo đó, phiên bản mới của Xpander và Xpander Cross vừa được giới thiệu vào cuối tháng 9 đã ngay lập tức được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 66-70 triệu đồng, đi kèm 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.

Trước mắt, hãng xe Nhật chỉ phân phối phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xpander 2025 (AT Premium). Hai bản thấp hơn vẫn thuộc kiểu dáng đời cũ, và tiếp tục được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 10, tương đương với mức giảm 28-60 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander AT Premium 2025 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, tăng giá 1 triệu đồng so với đời cũ (Ảnh: Ngọc Trâm).

Các mẫu xe còn lại của Mitsubishi Việt Nam như Attrage, Xforce, và Triton vẫn được áp dụng khuyến mại như tháng trước. Chi tiết như sau:

Mẫu xe Ưu đãi tháng 10 Mức giảm Giá ưu đãi Xpander AT Premium 2025 - 100% lệ phí trước bạ - 1 năm bảo hiểm vật chất 66.000.000 593.000.000 Xpander Cross 2025 70.000.000 629.000.000 Triton GLX - 100% lệ phí trước bạ - Quà tặng trị giá 10 triệu đồng 40.000.000 615.000.000 Triton Premium - 50% lệ phí trước bạ - Quà tặng trị giá 10 triệu đồng 23.000.000 759.000.000 Triton Athlete 28.000.000 896.000.000 Xforce GLX 100% lệ phí trước bạ 60.000.000 539.000.000 Xforce Exceed - - 640.000.000 Xforce Premium 100% lệ phí trước bạ 68.000.000 612.000.000 Xforce Ultimate - 50% lệ phí trước bạ - Phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng 35.000.000 670.000.000 Attrage MT - 100% lệ phí trước bạ - Phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng - Camera lùi 38.000.000 342.000.000 Attrage CVT - - 465.000.000 Attrage CVT Premium - 50% lệ phí trước bạ - Phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng - Ăng-ten vây cá 24.500.000 470.500.000 Xpander MT (đời cũ) - 50% lệ phí trước bạ - Phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng - Camera lùi 28.000.000 532.000.000 Xpander AT (đời cũ) - 100% lệ phí trước bạ - 1 năm bảo hiểm vật chất 60.000.000 538.000.000

Khuyến mại tháng 10 của Mitsubishi Việt Nam (Đơn vị: Đồng).

Honda

Chương trình khuyến mại của Honda Việt Nam ở tháng 10 vẫn có sự xuất hiện của những cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, BR-V và HR-V giờ đây được áp dụng khuyến mại cho tất cả các phiên bản, thay vì chỉ một vài biến thể như tháng trước.

Mẫu xe Ưu đãi tháng 10 Mức giảm Giá ưu đãi City G 100% lệ phí trước bạ 49.900.000 449.100.000 City L 53.900.000 485.100.000 City RS 56.900.000 512.100.000 Civic e:HEV RS VIN 2024 99.900.000 899.100.000 Civic RS - 50% lệ phí trước bạ - 1 năm bảo hiểm chính hãng 44.500.000 844.500.000 Civic G 39.500.000 749.500.000 BR-V G 31.500.000 597.500.000 BR-V L 100% lệ phí trước bạ 70.500.000 634.500.000 HR-V G 69.900.000 629.100.000 HR-V L - 50% lệ phí trước bạ - 1 năm bảo hiểm chính hãng 37.500.000 712.500.000 HR-V e:HEV RS 43.500.000 825.500.000 CR-V G 50% lệ phí trước bạ 51.500.000 977.500.000 CR-V L 55.000.000 1.044.000.000

Ưu đãi tháng 10 của Honda Việt Nam (Đơn vị: Đồng).

Ở tháng 9, Honda HR-V chỉ được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản G tiêu chuẩn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Subaru

Trong tháng 10, Subaru Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi cho hai mẫu xe là Forester và Crosstrek. Tuy nhiên, mức giảm của bộ đôi này đều tăng mạnh so với tháng trước, dao động trong khoảng 140-280 triệu đồng, chi tiết như sau:

Mẫu xe Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi Forester 2.0 iL 969.000.000 140.000.000 829.000.000 Forester 2.0 iL EyeSight 1.099.000.000 240.000.000 859.000.000 Forester 2.0 i-S EyeSight 1.199.000.000 280.000.000 919.000.000 Crosstrek i-S EyeSight 1.098.000.000 199.000.000 899.000.000 Crosstrek i-S EyeSight e-Boxer 1.268.000.000 239.000.000 1.029.000.000

Khuyến mại giảm giá của Subaru Forester và Crosstrek trong tháng 10 (Đơn vị: Đồng).

Dù có ưu đãi "khủng", song giá bán thực tế của Forester và Crosstrek vẫn ở mức cao trong phân khúc cạnh tranh. Tuy nhiên, đây sẽ là dịp cuối cùng người dùng có thể mua Forester với mức giá ưu đãi như trên, do có thông tin thế hệ mới của mẫu C-SUV này có thể được giới thiệu vào cuối tháng này.

Subaru Crosstrek được định vị ở phân khúc crossover cỡ B+, nhưng vẫn có giá thực tế đắt ngang SUV hạng C dù được giảm giá tới 239 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Subaru Forester hiện hành được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhưng ở thế hệ mới, xe được chuyển sang nhập Nhật. Ô tô xuất xứ từ thị trường này không được miễn thuế nhập khẩu như các quốc gia trong khối ASEAN, nên Forester mới đang có giá dự kiến dao động 1,3-1,5 tỷ đồng.