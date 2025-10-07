Thị trường ô tô Việt Nam sau tháng Ngâu: Các hãng chạy đua ưu đãi
(Dân trí) - Sang tháng 10, nhiều hãng xe có xu hướng mở rộng và gia tăng chương trình ưu đãi, thậm chí ngay cả sản phẩm mới vừa được ra mắt cũng được gọi tên.
Trước tình hình ảm đạm chung ở những tháng đầu năm, nhiều hãng xe liên tục áp dụng chương trình ưu đãi và duy trì trong nhiều tháng. Giá trị khuyến mại của những chương trình này thường tương đối ổn định nhưng bất ngờ tăng vọt ở tháng 10, giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền lớn.
Giới chuyên gia nhận định, các hãng xe gia tăng ưu đãi trong tháng 10 nhằm bù đắp doanh số, sau hai tháng 8 và 9 ảm đạm do trùng với tháng 7 âm lịch – dịp thấp điểm thường niên của thị trường. Trong đó, ngay cả sản phẩm “hot” vừa được nâng cấp cũng có ưu đãi.
Chương trình khuyến mại của Toyota Việt Nam trong tháng 10 bất ngờ bổ sung thêm hai cái tên Hilux và Camry. Đây là lần đầu tiên bộ đôi này xuất hiện trong danh sách ưu đãi của hãng xe Nhật Bản, kể từ khi quay trở lại hoặc nâng cấp tại nước ta.
Ưu đãi dành cho Toyota Hilux và Camry là 50% lệ phí trước bạ, tương tự Yaris Cross và Corolla Cross. Những mẫu xe được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ vẫn là Vios, Veloz Cross và Avanza Premio; ngoài ra một số sản phẩm còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.
|Mẫu xe
|Ưu đãi tháng 10
|Mức giảm tối đa
|Giá ưu đãi
|Vios E MT
|100% lệ phí trước bạ
|46.000.000
|412.000.000
|Vios E CVT
|50.000.000
|438.000.000
|Vios G CVT
|54.000.000
|491.000.000
|Avanza Premio MT
- 100% lệ phí trước bạ
- 1 năm bảo hiểm thân vỏ
|64.700.000
|493.300.000
|Avanza Premio CVT
|69.300.000
|528.700.000
|Veloz Cross CVT
|72.700.000
|565.300.000
|Veloz Cross CVT Top
|75.000.000
|585.000.000
|Yaris Cross Xăng
- 50% lệ phí trước bạ
- 1 năm bảo hiểm thân vỏ
|42.000.000
|608.000.000
|Yaris Cross HEV
|48.500.000
|716.500.000
|Corolla Cross Xăng
|51.000.000
|769.000.000
|Corolla Cross HEV
50% lệ phí trước bạ
|46.000.000
|859.000.000
|Hilux 4x4 MT
|20.000.000
|648.000.000
|Hilux 4x2 AT
|21.000.000
|685.000.000
|Hilux 4x4 Adventure
|30.000.000
|969.000.000
|Camry 2.0Q
|61.000.000
|1.159.000.000
|Camry 2.5 HEV Mid
|73.000.000
|1.387.000.000
|Camry 2.5 HEV Top
|77.000.000
|1.453.000.000
Chi tiết mức giảm giá trực tiếp tương đương với ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ của xe Toyota trong tháng 10 (Đơn vị: Đồng).
Mitsubishi
Tương tự Toyota, Mitsubishi Việt Nam cũng mở rộng chương trình khuyến mại trong tháng 10. Theo đó, phiên bản mới của Xpander và Xpander Cross vừa được giới thiệu vào cuối tháng 9 đã ngay lập tức được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 66-70 triệu đồng, đi kèm 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.
Trước mắt, hãng xe Nhật chỉ phân phối phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xpander 2025 (AT Premium). Hai bản thấp hơn vẫn thuộc kiểu dáng đời cũ, và tiếp tục được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 10, tương đương với mức giảm 28-60 triệu đồng.
Các mẫu xe còn lại của Mitsubishi Việt Nam như Attrage, Xforce, và Triton vẫn được áp dụng khuyến mại như tháng trước. Chi tiết như sau:
|Mẫu xe
|Ưu đãi tháng 10
|Mức giảm
|Giá ưu đãi
|Xpander AT Premium 2025
- 100% lệ phí trước bạ
- 1 năm bảo hiểm vật chất
|66.000.000
|593.000.000
|Xpander Cross 2025
|70.000.000
|629.000.000
|Triton GLX
- 100% lệ phí trước bạ
- Quà tặng trị giá 10 triệu đồng
|40.000.000
|615.000.000
|Triton Premium
- 50% lệ phí trước bạ
- Quà tặng trị giá 10 triệu đồng
|23.000.000
|759.000.000
|Triton Athlete
|28.000.000
|896.000.000
|Xforce GLX
100% lệ phí trước bạ
|60.000.000
|539.000.000
|Xforce Exceed
-
|-
|640.000.000
|Xforce Premium
100% lệ phí trước bạ
|68.000.000
|612.000.000
|Xforce Ultimate
- 50% lệ phí trước bạ
- Phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng
|35.000.000
|670.000.000
|Attrage MT
- 100% lệ phí trước bạ
- Phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng
- Camera lùi
|38.000.000
|342.000.000
|Attrage CVT
-
|-
|465.000.000
|Attrage CVT Premium
- 50% lệ phí trước bạ
- Phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng
- Ăng-ten vây cá
|24.500.000
|470.500.000
|Xpander MT (đời cũ)
- 50% lệ phí trước bạ
- Phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng
- Camera lùi
|28.000.000
|532.000.000
|Xpander AT (đời cũ)
- 100% lệ phí trước bạ
- 1 năm bảo hiểm vật chất
|60.000.000
|538.000.000
Khuyến mại tháng 10 của Mitsubishi Việt Nam (Đơn vị: Đồng).
Honda
Chương trình khuyến mại của Honda Việt Nam ở tháng 10 vẫn có sự xuất hiện của những cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, BR-V và HR-V giờ đây được áp dụng khuyến mại cho tất cả các phiên bản, thay vì chỉ một vài biến thể như tháng trước.
|Mẫu xe
|Ưu đãi tháng 10
|Mức giảm
|Giá ưu đãi
|City G
|100% lệ phí trước bạ
|49.900.000
|449.100.000
|City L
|53.900.000
|485.100.000
|City RS
|56.900.000
|512.100.000
|Civic e:HEV RS VIN 2024
|99.900.000
|899.100.000
|Civic RS
- 50% lệ phí trước bạ
- 1 năm bảo hiểm chính hãng
|44.500.000
|844.500.000
|Civic G
|39.500.000
|749.500.000
|BR-V G
|31.500.000
|597.500.000
|BR-V L
100% lệ phí trước bạ
|70.500.000
|634.500.000
|HR-V G
|69.900.000
|629.100.000
|HR-V L
- 50% lệ phí trước bạ
- 1 năm bảo hiểm chính hãng
|37.500.000
|712.500.000
|HR-V e:HEV RS
|43.500.000
|825.500.000
|CR-V G
50% lệ phí trước bạ
|51.500.000
|977.500.000
|CR-V L
|55.000.000
|1.044.000.000
Ưu đãi tháng 10 của Honda Việt Nam (Đơn vị: Đồng).
Subaru
Trong tháng 10, Subaru Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi cho hai mẫu xe là Forester và Crosstrek. Tuy nhiên, mức giảm của bộ đôi này đều tăng mạnh so với tháng trước, dao động trong khoảng 140-280 triệu đồng, chi tiết như sau:
|Mẫu xe
|Giá niêm yết
|Mức giảm
|Giá ưu đãi
|Forester 2.0 iL
|969.000.000
|140.000.000
|829.000.000
|Forester 2.0 iL EyeSight
|1.099.000.000
|240.000.000
|859.000.000
|Forester 2.0 i-S EyeSight
|1.199.000.000
|280.000.000
|919.000.000
|Crosstrek i-S EyeSight
|1.098.000.000
|199.000.000
|899.000.000
|Crosstrek i-S EyeSight e-Boxer
|1.268.000.000
|239.000.000
|1.029.000.000
Khuyến mại giảm giá của Subaru Forester và Crosstrek trong tháng 10 (Đơn vị: Đồng).
Dù có ưu đãi "khủng", song giá bán thực tế của Forester và Crosstrek vẫn ở mức cao trong phân khúc cạnh tranh. Tuy nhiên, đây sẽ là dịp cuối cùng người dùng có thể mua Forester với mức giá ưu đãi như trên, do có thông tin thế hệ mới của mẫu C-SUV này có thể được giới thiệu vào cuối tháng này.
Subaru Forester hiện hành được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhưng ở thế hệ mới, xe được chuyển sang nhập Nhật. Ô tô xuất xứ từ thị trường này không được miễn thuế nhập khẩu như các quốc gia trong khối ASEAN, nên Forester mới đang có giá dự kiến dao động 1,3-1,5 tỷ đồng.