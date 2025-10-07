Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Thị trường ô tô Việt Nam sau tháng Ngâu: Các hãng chạy đua ưu đãi

Nguyễn Lâm
Nguyễn Lâm

(Dân trí) - Sang tháng 10, nhiều hãng xe có xu hướng mở rộng và gia tăng chương trình ưu đãi, thậm chí ngay cả sản phẩm mới vừa được ra mắt cũng được gọi tên.

Trước tình hình ảm đạm chung ở những tháng đầu năm, nhiều hãng xe liên tục áp dụng chương trình ưu đãi và duy trì trong nhiều tháng. Giá trị khuyến mại của những chương trình này thường tương đối ổn định nhưng bất ngờ tăng vọt ở tháng 10, giúp người dùng tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Giới chuyên gia nhận định, các hãng xe gia tăng ưu đãi trong tháng 10 nhằm bù đắp doanh số, sau hai tháng 8 và 9 ảm đạm do trùng với tháng 7 âm lịch – dịp thấp điểm thường niên của thị trường. Trong đó, ngay cả sản phẩm “hot” vừa được nâng cấp cũng có ưu đãi.

Toyota

Chương trình khuyến mại của Toyota Việt Nam trong tháng 10 bất ngờ bổ sung thêm hai cái tên Hilux và Camry. Đây là lần đầu tiên bộ đôi này xuất hiện trong danh sách ưu đãi của hãng xe Nhật Bản, kể từ khi quay trở lại hoặc nâng cấp tại nước ta.

Thị trường ô tô Việt Nam sau tháng Ngâu: Các hãng chạy đua ưu đãi - 1

Toyota Camry, mẫu xe được nâng cấp vào cuối năm ngoái, cũng bất ngờ nhận được ưu đãi trong tháng 10 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ưu đãi dành cho Toyota Hilux và Camry là 50% lệ phí trước bạ, tương tự Yaris Cross và Corolla Cross. Những mẫu xe được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ vẫn là Vios, Veloz Cross và Avanza Premio; ngoài ra một số sản phẩm còn được tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

 Mẫu xeƯu đãi tháng 10Mức giảm tối đaGiá ưu đãi
Vios E MT100% lệ phí trước bạ46.000.000412.000.000
Vios E CVT50.000.000438.000.000
Vios G CVT54.000.000491.000.000
Avanza Premio MT

- 100% lệ phí trước bạ

- 1 năm bảo hiểm thân vỏ

64.700.000493.300.000
Avanza Premio CVT69.300.000528.700.000
Veloz Cross CVT72.700.000565.300.000
Veloz Cross CVT Top75.000.000585.000.000
Yaris Cross Xăng

- 50% lệ phí trước bạ

- 1 năm bảo hiểm thân vỏ

42.000.000608.000.000
Yaris Cross HEV48.500.000716.500.000
Corolla Cross Xăng51.000.000769.000.000
Corolla Cross HEV

50% lệ phí trước bạ

46.000.000859.000.000
Hilux 4x4 MT20.000.000648.000.000
Hilux 4x2 AT21.000.000685.000.000
Hilux 4x4 Adventure30.000.000969.000.000
Camry 2.0Q61.000.0001.159.000.000
Camry 2.5 HEV Mid73.000.0001.387.000.000
Camry 2.5 HEV Top77.000.0001.453.000.000

Chi tiết mức giảm giá trực tiếp tương đương với ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ của xe Toyota trong tháng 10 (Đơn vị: Đồng).

Mitsubishi

Tương tự Toyota, Mitsubishi Việt Nam cũng mở rộng chương trình khuyến mại trong tháng 10. Theo đó, phiên bản mới của Xpander và Xpander Cross vừa được giới thiệu vào cuối tháng 9 đã ngay lập tức được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 66-70 triệu đồng, đi kèm 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng.

Trước mắt, hãng xe Nhật chỉ phân phối phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xpander 2025 (AT Premium). Hai bản thấp hơn vẫn thuộc kiểu dáng đời cũ, và tiếp tục được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ trong tháng 10, tương đương với mức giảm 28-60 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam sau tháng Ngâu: Các hãng chạy đua ưu đãi - 2

Mitsubishi Xpander AT Premium 2025 vẫn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, tăng giá 1 triệu đồng so với đời cũ (Ảnh: Ngọc Trâm).

Các mẫu xe còn lại của Mitsubishi Việt Nam như Attrage, Xforce, và Triton vẫn được áp dụng khuyến mại như tháng trước. Chi tiết như sau:

 Mẫu xeƯu đãi tháng 10Mức giảmGiá ưu đãi
Xpander AT Premium 2025

- 100% lệ phí trước bạ

- 1 năm bảo hiểm vật chất

66.000.000593.000.000
Xpander Cross 202570.000.000629.000.000
Triton GLX

- 100% lệ phí trước bạ

- Quà tặng trị giá 10 triệu đồng

40.000.000615.000.000
Triton Premium

- 50% lệ phí trước bạ

- Quà tặng trị giá 10 triệu đồng

23.000.000759.000.000
Triton Athlete28.000.000896.000.000
Xforce GLX

100% lệ phí trước bạ

60.000.000539.000.000
Xforce Exceed

-

-640.000.000
Xforce Premium

100% lệ phí trước bạ

68.000.000612.000.000
Xforce Ultimate

- 50% lệ phí trước bạ

- Phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng

35.000.000670.000.000
Attrage MT

- 100% lệ phí trước bạ

- Phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng

- Camera lùi

38.000.000342.000.000
Attrage CVT

-

-465.000.000
Attrage CVT Premium

- 50% lệ phí trước bạ

- Phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng

- Ăng-ten vây cá

24.500.000470.500.000
Xpander MT (đời cũ)

- 50% lệ phí trước bạ

- Phiếu nhiên liệu 15 triệu đồng

- Camera lùi

28.000.000532.000.000
Xpander AT (đời cũ)

- 100% lệ phí trước bạ

- 1 năm bảo hiểm vật chất

60.000.000538.000.000

Khuyến mại tháng 10 của Mitsubishi Việt Nam (Đơn vị: Đồng).

Honda

Chương trình khuyến mại của Honda Việt Nam ở tháng 10 vẫn có sự xuất hiện của những cái tên quen thuộc. Tuy nhiên, BR-V và HR-V giờ đây được áp dụng khuyến mại cho tất cả các phiên bản, thay vì chỉ một vài biến thể như tháng trước.

 Mẫu xeƯu đãi tháng 10Mức giảmGiá ưu đãi
City G100% lệ phí trước bạ49.900.000449.100.000
City L53.900.000485.100.000
City RS56.900.000512.100.000
Civic e:HEV RS VIN 202499.900.000899.100.000
Civic RS

- 50% lệ phí trước bạ

- 1 năm bảo hiểm chính hãng

44.500.000844.500.000
Civic G39.500.000749.500.000
BR-V G31.500.000597.500.000
BR-V L

100% lệ phí trước bạ

70.500.000634.500.000
HR-V G69.900.000629.100.000
HR-V L

- 50% lệ phí trước bạ

- 1 năm bảo hiểm chính hãng

37.500.000712.500.000
HR-V e:HEV RS43.500.000825.500.000
CR-V G

50% lệ phí trước bạ

51.500.000977.500.000
CR-V L55.000.0001.044.000.000

Ưu đãi tháng 10 của Honda Việt Nam (Đơn vị: Đồng).

Thị trường ô tô Việt Nam sau tháng Ngâu: Các hãng chạy đua ưu đãi - 3

Ở tháng 9, Honda HR-V chỉ được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho phiên bản G tiêu chuẩn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Subaru

Trong tháng 10, Subaru Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi cho hai mẫu xe là Forester và Crosstrek. Tuy nhiên, mức giảm của bộ đôi này đều tăng mạnh so với tháng trước, dao động trong khoảng 140-280 triệu đồng, chi tiết như sau:

 Mẫu xeGiá niêm yếtMức giảmGiá ưu đãi
Forester 2.0 iL969.000.000140.000.000829.000.000
Forester 2.0 iL EyeSight1.099.000.000240.000.000859.000.000
Forester 2.0 i-S EyeSight1.199.000.000280.000.000919.000.000
Crosstrek i-S EyeSight1.098.000.000199.000.000899.000.000
Crosstrek i-S EyeSight e-Boxer1.268.000.000239.000.0001.029.000.000

Khuyến mại giảm giá của Subaru Forester và Crosstrek trong tháng 10 (Đơn vị: Đồng).

Dù có ưu đãi "khủng", song giá bán thực tế của Forester và Crosstrek vẫn ở mức cao trong phân khúc cạnh tranh. Tuy nhiên, đây sẽ là dịp cuối cùng người dùng có thể mua Forester với mức giá ưu đãi như trên, do có thông tin thế hệ mới của mẫu C-SUV này có thể được giới thiệu vào cuối tháng này.

Thị trường ô tô Việt Nam sau tháng Ngâu: Các hãng chạy đua ưu đãi - 4

Subaru Crosstrek được định vị ở phân khúc crossover cỡ B+, nhưng vẫn có giá thực tế đắt ngang SUV hạng C dù được giảm giá tới 239 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Subaru Forester hiện hành được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nhưng ở thế hệ mới, xe được chuyển sang nhập Nhật. Ô tô xuất xứ từ thị trường này không được miễn thuế nhập khẩu như các quốc gia trong khối ASEAN, nên Forester mới đang có giá dự kiến dao động 1,3-1,5 tỷ đồng.

