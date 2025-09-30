Loạt ô tô dự kiến ra mắt tháng 10: Có xe gầm thấp “ăn xăng như ngửi”

Thông thường sau tháng 7 âm lịch - dịp thấp điểm thường niên, thị trường ô tô Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc để chạy đua doanh số dần cho dịp cuối năm. Đây cũng là thời điểm các hãng xe thường giới thiệu sản phẩm mới, và dưới đây sẽ là một số cái tên dự kiến ra mắt trong tháng 10.

BYD Seal 5

Theo thông tin từ BYD Việt Nam, hãng xe Trung Quốc này sẽ giới thiệu sản phẩm mới vào ngày 17/10, đó là mẫu Seal 5. Khác với đa phần các mẫu xe thuần điện đang được BYD phân phối tại nước ta, Seal 5 có cấu hình truyền động dạng hybrid cắm sạc (Plug-in Hybrid, hay còn gọi là PHEV).

Phía đại lý cho biết, BYD Seal 5 sẽ được mở bán tại Việt Nam với hai phiên bản, đều sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 209 mã lực. Xe có thể được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

BYD Seal 5 được định vị ở phân khúc sedan hạng C, cạnh tranh trực tiếp với Honda Civic, Mazda3 và Kia K3 (Ảnh: ThaiAutonews).

Giá bán của BYD Seal 5 chưa được hé lộ. Tại Thái Lan, mẫu xe này có giá bán dao động 699.900-769.900 baht, quy đổi tương đương 547-628 triệu đồng. Giới chuyên gia kỳ vọng, mẫu xe này sẽ có giá bán trong khoảng 700 triệu đồng khi được đưa về Việt Nam.

Đây cũng là khoảng giá chung của nhiều đối thủ, như Mazda3 có giá 599-739 triệu đồng, hay Kia K3 có giá 584-689 triệu đồng. Kết hợp với vị thế là sản phẩm đầu tiên trong phân khúc có cấu hình PHEV, Seal 5 hứa hẹn có lợi thế cạnh tranh nhất định.

Tuy nhiên, khách Việt đã không còn “mặn mà” với nhóm xe gầm thấp này. Sau 8 tháng đầu năm 2025, phân khúc sedan hạng C tiêu thụ được tổng cộng 3.889 chiếc, giảm 46,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Suzuki Fronx

Tương tự BYD Seal 5, Suzuki Fronx cũng được nhà phân phối ấn định lịch ra mắt vào ngày 17/10. “Tân binh” này sẽ gia nhập phân khúc SUV đô thị hạng A đang có ít sự cạnh tranh, đối đầu trực diện với các đối thủ như: Kia Sonet, Hyundai Venue và Toyota Raize.

Cấu hình trang bị của Suzuki Fronx dành cho Việt Nam chưa được hé lộ. Theo dự đoán của giới chuyên gia, có khả năng phiên bản mild-hybrid sẽ được đem về nước ta.

Suzuki Fronx sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Paultan).

Hệ truyền động mild-hybrid của Suzuki Fronx gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp với máy phát tích hợp khởi động (ISG), đi kèm hộp số tự động 6 cấp, tương tự mẫu XL7 Hybrid đang mở bán tại Việt Nam. Xe tại Indonesia còn tùy chọn máy xăng 1.5L truyền thống, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp.

Trang bị của Suzuki Fronx hứa hẹn sẽ tạo thành lợi thế cạnh tranh trong phân khúc. Nội thất của “tân binh” này có màn hình 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, đi kèm gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS).

Giá bán của Suzuki Fronx chưa được tiết lộ nhưng giới chuyên gia kỳ vọng mẫu xe này sẽ có giá trong khoảng 500-600 triệu đồng. Hiện tại, Toyota Raize đang có giá 510 triệu đồng, giá bán của Hyundai Venue dao động trong khoảng 499-539 triệu đồng, Kia Sonet khởi điểm từ 499 triệu và cao nhất lên tới 624 triệu đồng.

Mercedes-Benz E-Class 2025

Phía đại lý chia sẻ, thế hệ mới của Mercedes-Benz E-Class sẽ được giới thiệu trong tháng 10. Mẫu sedan hạng trung này sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, tuy nhiên biến thể E 180 sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng bản E 200 Avantgarde.

Ở thế hệ mới, Mercedes-Benz E-Class sở hữu những đường nét tròn trịa giống “đàn anh” S-Class, thể hiện qua lưới tản nhiệt và cụm đèn chiếu sáng trước kiểu mới. Thân xe có tay nắm cửa dạng ẩn, nội thất nổi bật với hệ thống Superscreen gồm 3 màn hình trên táp-lô (bản E 300 AMG cao cấp nhất).

Mercedes-Benz E-Class 2025 thuộc thế hệ thứ 6 (Ảnh: Mercedes-Benz).

Ngay từ đầu năm, các đại lý đã có động thái “xả hàng” với dòng E-Class hiện hành. Phiên bản E 300 AMG liên tục được chào bán với mức giảm “khủng”, có thời điểm lên tới 750 triệu đồng tại đại lý, nhưng áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2023 (VIN 2023).

Jaecoo J7 AWD Individual

Phía đại lý chia sẻ, Jaecoo J7 sẽ được bổ sung thêm một phiên bản có tên gọi AWD Individual vào cuối năm nay. Tuy nhiên, xét tới việc mẫu xe này đã được đưa về Việt Nam để phục vụ công tác ghi hình cũng như đào tạo sản phẩm, không loại trừ khả năng biến thể này sẽ được giới thiệu trong tháng 10.

Phiên bản mới này sở hữu hệ dẫn động bốn bánh và theo chia sẻ từ phía đại lý, thời gian phản hồi dưới 0,1 giây và đi kèm 7 chế độ lái, trong đó có chế độ dành riêng cho Off-road. Xe sử dụng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.6L, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, sản sinh 183 mã lực và 275Nm.

Ngoại thất của Jaecoo J7 AWD Individual giống hệt bản Flagship (thuần xăng), từ vỏ ngoài cho đến bộ mâm hợp kim (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Jaecoo J7 AWD Individual có khoảng sáng gầm đạt 186mm với góc tới 21 độ, góc thoát 29 độ và khả năng lội nước 600mm. Xe còn có tính năng an toàn tăng cường khả năng off-road, như: camera 540 độ giả lập gầm, hiển thị kính lái HUD và hệ thống giám sát người lái DMS, bên cạnh 7 túi khí và gói 20 tính năng ADAS sẵn có.

Việc bổ sung thêm phiên bản dẫn động bốn bánh hứa hẹn giúp Jaecoo J7 có thêm sức cạnh tranh trong phân khúc. Nhưng ở nhóm xe này, người dùng Việt vẫn đang dành sự chú ý cho các sản phẩm có giá bán dễ tiếp cận, như Mazda CX-5 có giá từ 749 triệu nhưng đang được giảm xuống 704 triệu đồng tại đại lý.

Lynk & Co 08

Theo chia sẻ của một số tư vấn bán hàng, Lynk & Co 08 đang trong quá trình đào tạo sản phẩm tại đại lý. Do đó, nhiều khả năng mẫu xe Trung Quốc này sẽ được giới thiệu trong tháng 10.

Xét về kích thước, Lynk & Co 08 có thể xếp vào phân khúc D-SUV cùng Ford Everest và Hyundai Santa Fe, nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi. Xe đang có giá bán dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng.

Lynk & Co 08 được phát triển trên nền tảng khung gầm CMA giống Volvo XC60 (Ảnh: Lynk & Co).

Tại Trung Quốc, Lynk & Co 08 sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV) với máy xăng 1.5L (161 mã lực), kết hợp với 2 mô-tơ điện (215 mã lực và 209 mã lực) trên bản cao cấp nhất.

Bộ pin đi kèm có dung lượng 39,6kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa lên tới 200km ở chế độ thuần điện, và 1.400km khi kết hợp xăng và điện. Theo nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 0,7lít/100km theo tiêu chuẩn WLTC khi kết hợp cả động cơ xăng và điện.