Hơn 2.000 xe Toyota Camry bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi camera

Mới đây, Toyota Việt Nam đã thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi với 2.024 chiếc Camry. Trong đó, có 1.391 xe mang mã AXVA70L-JEZQBT được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 25/11/2022 đến ngày 26/8/2024 và 633 chiếc có mã AXVH71L-JEXVBT (xuất xưởng từ ngày 25/11/2022 đến ngày 29/8/2024).

Chương trình này được triển khai nhằm khắc phục lỗi hệ thống camera toàn cảnh (PVM) trên những chiếc Toyota Camry này. Cụ thể, do lỗi trong quá trình sản xuất của nhà cung cấp, vết nứt có khả năng xuất hiện trên các cảm biến ảnh bên trong camera trước và hai bên trái phải.

Những chiếc Toyota Camry này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Xuân Vượng).

Theo thời gian sử dụng, vết nứt này sẽ lan rộng, dẫn đến hiện tượng hở mạch hoặc chập mạch bên trong camera, từ đó khiến hình ảnh không thể hiển thị trên màn hình trung tâm của xe.

Những khách hàng có xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được hãng xe Nhật thông báo để chủ động sắp xếp thời gian khắc phục, tại bất cứ đại lý nào của Toyota trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến khoảng 1,9 giờ/xe, mọi chi phí hoàn toàn miễn phí.

Với những xe Toyota nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình này, khi nhận được yêu cầu từ chủ xe, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin chi tiết. Sau khi vấn đề được xác nhận và phê duyệt, đại lý Toyota sẽ tiến hành kiểm tra, thay thế miễn phí cho khách hàng.

Trước đó vào cuối năm 2025, từng có 913 chiếc Camry (sản xuất giai đoạn 23/7/2024-16/9/2025) trong tổng cộng 2.203 xe được Toyota Việt Nam triệu hồi cũng vì lỗi hệ thống camera toàn cảnh.

Tuy nhiên, nguyên nhân được xác định là do phần mềm gặp trục trặc, khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe, hoặc không hiển thị khi bật khóa điện ở lần kế tiếp.

Người dùng có thể tra cứu mã VIN các xe bị ảnh hưởng tại đây.