Sau khi đi qua vùng nước ngập, xe máy cần được kiểm tra những gì?

Trước ảnh hưởng bão Kajiki (bão số 5) và hoàn lưu bão, suốt đêm qua đến sáng 26/8, Hà Nội có mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường, phố ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Dù vậy, do yêu cầu của công việc, nhiều người dân vẫn phải ra đường bất chấp những rủi ro hỏng xe do đi đường ngập nước.

Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập lớn sáng 26/8, gây khó khăn cho các phương tiện đi lại (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Kinh nghiệm đi đường ngập lụt đã không còn là kiến thức xa lạ với phần đông người dùng sử dụng xe máy. Tuy nhiên, các chủ xe thường chủ quan và bỏ qua việc kiểm tra, bảo dưỡng sau khi thành công vượt qua các đoạn đường ngập

Trong khi đó, nước vẫn có thể xâm nhập vào nhiều bộ phận và tạo nên hư hỏng tiềm ẩn. Dưới đây sẽ là một số hạng mục cần kiểm tra sau khi sử dụng xe máy đi đường ngập nước.

Dầu động cơ

Dù thành công đi qua các đoạn đường ngập nước mà không chết máy, người dùng vẫn không nên chủ quan và bỏ qua công đoạn kiểm tra động cơ. Khi xe bị ngập nước, nước có thể xâm nhập vào động cơ qua các vị trí như ống thông hơi máy hoặc các gioăng bị lão hóa, sau đó lẫn vào dầu máy...

Khi đó, nước sẽ lẫn vào dầu máy và làm giảm khả năng bôi trơn, từ đó gây hỏng hóc nghiêm trọng cho động cơ. Lượng nhỏ nước khi lọt vào động cơ có tạo ra ảnh hưởng nhưng tương đối khó nhận biết, với những người dùng không am hiểu về xe máy.

Dầu máy trộn lẫn với nước sẽ tạo thành hỗn hợp có màu như café sữa (Ảnh: uranka.com).

Người dùng có thể kiểm tra bằng cách sử dụng que thăm dầu, quan sát bằng mắt xem dầu máy có ngả sang màu lạ hay không. Trong trường hợp có xảy ra hiện tượng này, người dùng cần thay dầu máy ngay lập tức, đồng thời kiểm tra các chi tiết liên quan của động cơ.

Hoặc nếu có điều kiện, người dùng nên chủ động thay dầu mới sau khi đi đường ngập. Chi phí thay dầu các dòng xe số và xe ga phổ thông trên thị trường khoảng 100.000-200.000 đồng.

Hệ thống điện

Ngoài động cơ, hệ thống điện của xe máy cũng là chi tiết quan trọng mà người dùng không nên bỏ qua, kể cả khi xe vẫn có khả năng vận hành sau khi đi qua đoạn đường ngập nước. Những bộ phận như bugi, dây điện, rơ-le đề, ắc-quy hay cầu chì có thể gặp hư hỏng nếu nằm trong tình trạng ẩm ướt lâu dài.

Với bugi (chi tiết giúp xe đánh lửa), người dùng nên tháo ra và vệ sinh, lau khô. Nếu phát hiện gỉ, cũ thì có thể chủ động thay mới để tránh hiện tượng khó khởi động xe.

Với trường hợp hỏng bugi, xe vẫn có tiếng đề khi khởi động nhưng không nổ được máy (Ảnh: Huỳnh Châu).

Rơ-le đề và ắc-quy cũng là một bộ phận quan trọng với xe tay ga và trong trường hợp hư hỏng, dấu hiệu nhận biết là xe không có khả năng đề, và không có tiếng đánh lửa khi bấm nút khởi động.

Với một số dòng xe tay ga, ắc-quy được đặt dưới sàn xe (ví dụ các mẫu của Yamaha, xe Honda đời cũ), đây là vị trí rất dễ bị ngập nước. Người dùng nên chủ động kiểm tra và làm khô khu vực này. Với các dòng xe khác, ắc-quy thường đặt ở phía trước xe, an toàn hơn nhưng vẫn cần kiểm tra sau khi đi qua vùng ngập sâu.

Lọc gió động cơ

Trong quá trình bảo dưỡng, kiểm tra xe máy sau khi đi qua vùng nước ngập, người dùng nên chủ động kiểm tra lọc gió động cơ. Nước có thể ngấm vào chi tiết này, gây tắc nghẽn và làm giảm hiệu suất động cơ do giảm khả năng hút không khí vào buồng đốt.

Lọc gió hư hại còn khiến xe tăng mức tiêu thụ nhiên liệu (Ảnh: MXH).

Hệ thống xăng

Với một số đoạn đường ngập lớn, nước có thể tràn vào bình xăng và ống dẫn xăng của các dòng xe máy, từ đó gây ra hiện tượng khó đề nổ động cơ. Sau khi thành công đi qua đoạn đường ngập, người dùng vẫn nên kiểm tra bình xăng, chủ động làm sạch và thay xăng mới nếu phát hiện có nước.

Hệ thống phanh

Nước ngập không chỉ có nước mà còn trộn lẫn nhiều bùn đất và cát, có thể gây hại đến hệ thống phanh của xe máy, sau khi đi qua đoạn đường ngập lớn. Người dùng nên xịt rửa vệ sinh heo phanh, má phanh để tránh cát và các tạp vật bám vào những chi tiết này, gây hại cho đĩa phanh.

Hệ thống phanh hoạt động dưới hiệu suất có thể không đảm bảo an toàn cho người điều khiển, trong một số trường hợp cần phanh gấp (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Phía trên là các hạng mục quan trọng cần kiểm tra sau khi xe thành công đi qua các đường ngập nước. Ngoài ra, nếu quan tâm tới việc gia tăng tuổi thọ xe, người dùng nên kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ hệ thống dây điện, truyền động (xích, hộp số) đồng thời vệ sinh toàn bộ xe để loại bỏ bùn đất và các tạp chất khác.

Lưu ý với xe máy điện

Các dòng xe máy điện có cấu tạo đơn giản hơn xe máy xăng, do không có động cơ đốt trong và hệ thống ống xả, nên có khả năng chống chọi với nước ngập tốt hơn. Nhiều người dùng vẫn tự tin sử dụng phương tiện này khi đi đường ngập lụt nhưng dù vậy, vẫn có khả năng xe máy điện sẽ gặp tình trạng hỏng hóc sau khi ngâm nước lâu.

Sau khi đi đường ngập, người dùng xe máy điện cần kiểm tra kỹ hệ thống điện cao áp, vỏ hộp pin, khoang động cơ. Đặc biệt, chủ xe nên lưu ý đến bộ điều khiển và đầu cắm sạc, do đây là hai bộ phận nhạy cảm với nước, cần đảm bảo khô ráo và sạch sẽ.