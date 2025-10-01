Sáng chế mới của Volkswagen cắt bỏ nút bấm vật lý bằng cách tệ nhất có thể

Trong khi một số hãng xe quay lại sử dụng nút bấm vật lý trên ô tô, sáng chế mới của Volkswagen lại cho rằng thiết bị điều khiển truyền thống này khiến tài xế xao nhãng, khi mà ngày càng nhiều tiện ích và tính năng được tích hợp. Thay vào đó, hãng xe Đức trình làng một công nghệ để lại nhiều dấu hỏi.

Trang Motor1 đưa tin, bằng sáng chế mới được Volkswagen đăng ký tại Đức từ năm 2024, nhưng gần đây mới được phát hành. Sáng chế này ứng dụng công nghệ theo dõi điểm nhìn của người lái (eye tracking) kết hợp cùng một thiết bị điều khiển duy nhất để sử dụng nhiều tính năng khác nhau, có thể là một nút bấm hay cần gạt riêng biệt trên vô-lăng.

Cụ thể hơn, nếu muốn điều khiển một tính năng gì đó trên ô tô như chỉnh điện ghế, chỉnh gương chiếu hậu hay tăng/giảm âm lượng… người dùng trước tiên cần nhìn vào ghế, gương hoặc màn hình giải trí… Sau đó, hệ thống sẽ phân tích và cấp phép điều chỉnh tính năng đó qua nút bấm riêng.

Công nghệ theo dõi ánh mắt tài xế của Volkswagen sẽ kết hợp cùng tính năng điều khiển giọng nói (Ảnh: Volkswagen).

Sáng chế này giúp Volkswagen “tinh giản” các nút bấm vật lý trên xe, đem lại một nội thất hiện đại và công nghệ cao hơn. Tuy nhiên, việc phải nhìn trước khi điều chỉnh một tính năng gì đó có thể gây xao nhãng cho người lái hơn cả việc xe có nhiều nút bấm, theo nhận định của giới chuyên gia.

Dù vậy, công nghệ trên có thể chỉ dừng lại ở bằng sáng chế, do Volkswagen đã cam kết sẽ đưa các nút bấm vật lý trở lại. Tại thị trường quốc tế, hãng xe Đức đang gặp phải “làn sóng” phản đối khi liên tục thiết kế nội thất ô tô theo hướng tối giản và sử dụng nhiều nút bấm cảm ứng.

Nội thất trên các dòng xe của Volkswagen ngày càng ít nút bấm vật lý (Ảnh: Volkswagen).

Thực tế, người dùng ô tô vẫn thích dùng nút bấm hoặc núm xoay vật lý với một số tính năng có thể trở thành phản xạ trí nhớ, và không ảnh hưởng đến khả năng quan sát khi tham gia giao thông, như chỉnh âm lượng. Đó cũng là nội dung BMW đúc kết được, sau khi thu thập dữ liệu từ hơn 10 triệu xe để quyết định cách thiết kế nội thất mẫu iX3 mới.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Stephan Durach, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển giao diện người dùng (UI/UX) của BMW, chia sẻ với BMW Blog rằng, có một số nút và núm xoay mà các nhà thiết kế không thể loại bỏ. Trong đó quan trọng nhất chính là núm chỉnh âm lượng, kể cả khi trên vô lăng đã có phím điều khiển.