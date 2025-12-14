Porsche "ngả mũ" trước các hãng xe Trung Quốc, quay về thế mạnh xe xăng

Nói rằng Porsche đang gặp khó khăn ở Trung Quốc là nói giảm nói tránh. Doanh số của hãng giảm 28% xuống còn 56.887 xe trong năm 2024. Đến tháng 9 năm nay, sự sụt giảm đó vẫn tiếp diễn, với doanh số giảm thêm 26%. Nhìn về phía trước, Porsche có một kế hoạch gọi là “giành lại Trung Quốc”, dù thừa nhận rằng việc quay trở lại mức doanh số trước đây là không thể.

Chủ tịch kiêm CEO Alexander Pollich của Porsche Trung Quốc (Ảnh: Porsche).

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Automobilwoche của Đức, Giám đốc điều hành Porsche tại Trung Quốc, ông Alexander Pollich, đã thẳng thắn thừa nhận rằng sự cạnh tranh rất khốc liệt và tốc độ đổi mới ở Trung Quốc thật chóng mặt. Ông nhớ lại sự thành công của Taycan khi ra mắt, nhưng hiện nay có quá nhiều sedan chạy điện thực sự ở mọi phân khúc giá.

“Tốc độ đổi mới ở Trung Quốc thật ngoạn mục, cũng như sự đa dạng của các sản phẩm được cung cấp, và các chiến lược về giá cả và tiếp thị dường như thay đổi hàng ngày. Đột nhiên, bạn phải đối mặt với vô số đối thủ tham gia thị trường. Và thành thật mà nói, những chiếc xe này đáp ứng được thị hiếu của khách hàng. Nhưng chúng tôi đang nỗ lực vượt qua thách thức này”, ông Pollich nói.

Doanh số của Porsche không chỉ bị ảnh hưởng bởi các mẫu xe điện giá rẻ hơn, mà còn bởi chính sách hạ ngưỡng đánh thuế xa xỉ. Từ năm 2016, mức thuế này ở mức 1,3 triệu nhân dân tệ (tương đương 184.000 USD hay 4,85 tỷ đồng), nhưng từ ngày 20/7 năm nay đã giảm xuống còn 900.000 nhân dân tệ (khoảng 127.000 USD, hay 3,35 tỷ đồng). Sự thay đổi đó đã khiến những chiếc xe sang ngày càng trở nên đắt đỏ hơn. Giá niêm yết trung bình cho một chiếc Porsche mới tại Trung Quốc là dưới 1 triệu nhân dân tệ (141.000 USD hay 3,73 tỷ đồng).

Kết quả là Porsche đang thu hẹp quy mô. Từ 150 điểm bán hàng vào năm 2024, con số này hiện giảm xuống còn 120. Đến cuối năm sau, hãng sẽ chỉ còn 80 đại lý bán lẻ truyền thống. Các cửa hàng còn lại đang nôn nóng chờ đợi những mẫu SUV động cơ đốt trong mới được công bố.

Nhà sản xuất ô tô hạng sang này đã xác nhận kế hoạch thay thế mẫu Macan đời đầu bằng một mẫu xe chạy bằng xăng mới. Ngoài ra, mẫu xe 3 hàng ghế, vốn được dự kiến ​​chỉ sử dụng động cơ điện, sẽ ra mắt trước tiên với phiên bản động cơ đốt trong.

Mẫu Porsche Cayenne thuần điện (Ảnh: Porsche).

Xe điện vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược “giành lại thị trường Trung Quốc”. Mẫu Cayenne Electric sẽ được ra mắt tại thị trường nội địa. 718 EV cũng sắp ra mắt và được cho là “độc nhất vô nhị tại Trung Quốc về tính thể thao”. Ông Pollich không giải thích chi tiết điều đó là gì, nhưng đáng chú ý là Boxster và Cayman thế hệ tiếp theo vẫn sẽ có cấu hình động cơ xăng, mặc dù chỉ dành cho các phiên bản cao cấp nhất.

Người đứng đầu Porsche tại Trung Quốc cảnh báo về một năm 2026 đầy thách thức. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Các mẫu SUV chạy xăng mới được đề cập trước đó sẽ không ra mắt cho đến cuối thập kỷ này.

Trong khi đó, việc vực dậy doanh số bán hàng thông qua một thương hiệu phụ, kiểu như thương hiệu AUDI của Audi (viết hoa toàn bộ và không có logo các vòng tròn lồng vào nhau), không nằm trong kế hoạch của hãng. Ông Pollich không hoàn toàn loại trừ khả năng này nhưng đã làm rõ rằng hiện tại không có kế hoạch nào cho một thương hiệu Porsche thứ hai.

Với lý do chi phí cao, ông cũng loại trừ việc vận chuyển các bộ phận lắp ráp bán thành phẩm (SKD) hoặc lắp ráp hoàn chỉnh (CKD) đến Trung Quốc để lắp ráp trong nước.

Porsche không phải là ngoại lệ, vì các đối thủ chính của hãng cũng đang gặp khó khăn tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Tập đoàn BMW (bao gồm cả MINI) đã ghi nhận doanh số giảm 13% trong năm ngoái, Mercedes giảm 7%, và Audi giảm 10,9%.

Đó là thực tế khắc nghiệt mới của một thị trường cạnh tranh khốc liệt được định hình bởi sự trỗi dậy của các nhà sản xuất ô tô trong nước. Trung Quốc đã bắt kịp các nhà sản xuất lâu đời, và giá cả của họ là không thể đánh bại, đặc biệt là trong phân khúc xe điện.

Trong trường hợp của Porsche, việc tập trung quá nhiều vào xe điện chắc chắn không giúp ích gì, nhưng sự quan tâm trở lại đối với động cơ đốt trong có thể mang lại lợi thế cho hãng.