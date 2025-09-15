Tự thay dầu cho xe, chủ chiếc Mazda phải trả giá đắt gấp 50 lần

Nhiều người mê xe thường muốn tiết kiệm chi phí, hoặc tìm tòi khám phá, bằng cách tự làm một số công việc bảo dưỡng mà họ nghĩ là đơn giản, thay vì đưa xe đến xưởng dịch vụ. Nhưng đôi khi mọi việc không diễn ra như mong đợi và chi phí cuối cùng còn cao hơn nhiều so với số tiền mà họ nghĩ là sẽ tiết kiệm được.

Đó chính là bài học đắt giá mà một chủ xe Mazda CX-90 tại Canada vừa phải trải qua, khi việc thay dầu lẽ ra chỉ tốn 120 CAD (khoảng 2,3 triệu đồng) lại biến thành hóa đơn sửa chữa trị giá 6.000 CAD (khoảng 114 triệu đồng).

Theo bài đăng trên mạng xã hội Reddit của một người được cho là kỹ thuật viên dịch vụ tại đại lý, nguyên nhân xuất phát từ cacte dầu (bể dầu). Chủ xe này có vẻ như không muốn chi 120 CAD cho việc thay dầu. Tuy nhiên, trong quá trình kê kích xe để bắt đầu công việc, họ đã làm nứt cacte dầu.

Cacte dầu này đồng thời là một bộ phận kết cấu chịu lực, nên việc thay thế mất từ 12 đến 30 giờ công (Ảnh: Cookie955/Reddit).

Thông thường, việc thay cacte dầu khá đơn giản, nhanh chóng và rẻ. Tuy nhiên, điều đó không đúng với chiếc crossover Mazda CX-90.

Kỹ thuật viên giải thích rằng cacte dầu của xe CX-90 không chỉ là một tấm kim loại dập, mà còn là một bộ phận kết cấu chịu lực của khung gầm. Điều đó có nghĩa là khi nó bị hỏng, việc thay thế sẽ cực kỳ phức tạp và tốn kém.

Đại lý cho biết, theo sách hướng dẫn sửa chữa, công việc này mất tới 30 giờ. Trong khi đó, một xưởng khác cho biết thời gian thực tế là khoảng 12,2 giờ. Dù thế nào thì hộp số cũng phải được tháo ra. Công tháo lắp, cộng thêm chi phí phụ tùng và dầu nhớt, đã khiến cho kế hoạch tiết kiệm 120 CAD của chủ xe nhanh chóng biến thành hóa đơn 6.000 CAD.

Cố gắng tiết kiệm 120 CAD đã biến thành một hóa đơn 6.000 CAD, đòi hỏi phải tháo cả động cơ lẫn hộp số (Ảnh: Cookie955/Reddit).

Những bức ảnh do người dùng Reddit có tên Cookie955 chia sẻ cho thấy rõ vì sao thiết kế này lại rắc rối. Trục trước thực tế chạy xuyên qua cacte dầu, và chính bộ phận này còn góp phần gia cường độ cứng cho khung xe.

Việc thay thế đòi hỏi phải hạ cả hộp số và động cơ xuống, chứ không chỉ đơn giản tháo một chi tiết. Khi cộng thêm chi phí nhân công, phụ tùng mới và dầu nhớt, khoản tiền dịch vụ ban đầu lại trở thành món hời so với chi phí sửa chữa khổng lồ.

Đây là một bài học cực kỳ đau đớn về thiết kế ô tô hiện đại. Không phải bộ phận nào cũng đơn giản như trước, và những gì trông có vẻ là công việc dễ làm tại nhà có thể nhanh chóng biến thành cơn ác mộng nếu không cẩn trọng tuyệt đối.