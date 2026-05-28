Omoda & Jaecoo tăng mạnh doanh số tại châu Âu

Các thị trường trọng điểm của thương hiệu ô tô Trung Quốc này tại châu Âu gồm Tây Ban Nha, Italy, Ba Lan và Anh.

Jaecoo J5, một trong những mẫu xe mới sẽ được giới thiệu tại Việt Nam trong năm nay (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Theo báo cáo của Omoda & Jaecoo, tại Tây Ban Nha, hãng đã bán được hơn 44.000 xe chỉ sau 2 năm. Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm nay, hãng ghi nhận 11.506 xe đăng ký mới, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Italy, hãng bán ra 3.857 xe trong tháng 4, tăng hơn 310% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 12.848 xe, tăng gần 329%. Kết quả này giúp hãng nâng thị phần lên 2,49% và lọt top 4 thương hiệu ô tô Trung Quốc tại thị trường này.

Dù không tăng trưởng mạnh như tại Tây Ban Nha hay Italy, Ba Lan cũng được xem là thị trường phát triển nhanh của hãng. Trong tháng 4, Omoda & Jaecoo lần đầu lọt top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Ba Lan, với thị phần đạt 3,67%.

Tại Anh, Omoda & Jaecoo ghi nhận 7.152 xe đăng ký mới trong tháng 4, tương ứng thị phần 4,79%. Trong đó, Jaecoo J7 là một trong những mẫu xe nổi bật, với 17.668 xe đăng ký mới từ đầu năm, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng xe mới bán chạy nhất thị trường.

Omoda & Jaecoo cũng đang tiếp tục mở rộng hiện diện tại Đức - trung tâm công nghiệp ô tô lớn nhất châu Âu. Tính cả Việt Nam, sau chưa đầy 3 năm, hãng xe Trung Quốc này đã có mặt tại 69 thị trường trên toàn cầu.