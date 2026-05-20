Thị trường ô tô Việt Nam cuốn vào cuộc đua giảm giá

Trong bối cảnh tình hình kinh tế vẫn gặp khó khăn chung, các hãng xe có xu hướng áp dụng chương trình khuyến mại nhằm kích cầu, đưa sản phẩm tới gần khách hàng mục tiêu hơn. Qua đó, thị trường ô tô Việt Nam đang bị cuốn vào cuộc đua giảm giá.

Nhiều xe liên tục giảm giá

Trong khoảng một năm gần đây, các thương hiệu như Toyota, Hyundai, Honda hay Mitsubishi liên tục duy trì chương trình giảm giá hàng tháng. Các chương trình này không áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm, mà tập trung vào những mẫu xe nằm ở phân khúc “hot” vốn có nhiều cạnh tranh.

Ví dụ, hai mẫu sedan hạng B là Toyota Vios và Honda City liên tục được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, thậm chí có thể tăng lên mức 100% khi vào mùa chạy doanh số cuối năm. Hyundai Accent cũng được áp dụng mức giảm tương đương.

Ưu đãi giảm giá được xem là một trong những yếu tố giúp Toyota Vios duy trì sức tiêu thụ dẫn đầu phân khúc. Cụ thể, giá bán thực tế của sản phẩm này giảm xuống còn 435-518 triệu đồng sau khi áp dụng khuyến mại (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bên cạnh việc gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, mục đích chính của các chương trình ưu đãi này là hướng tới duy trì khả năng cạnh tranh với các đối thủ. Nhưng khi các chương trình khuyến mại này được tung ra như “cơm bữa”, khách hàng dần hình thành thói quen tiêu dùng mới.

Anh Nguyễn Thế Long muốn mua xe Mitsubishi Destinator nhưng đã chần chừ trong nhiều tháng, bởi mẫu crossover hạng C này có mức ưu đãi chưa nhiều bằng thời điểm mới ra mắt vào cuối năm 2025. “Nhu cầu sử dụng ô tô của gia đình mình chưa lớn, nên vẫn có thể chờ được”, anh Long cho biết.

Trong những tháng đầu năm, khi phiên bản cao cấp khan hàng với một số tùy chọn màu sắc “hot”, Mitsubishi Destinator vẫn có ưu đãi giảm giá từ nhà phân phối (Ảnh: Nhật Minh).

Hiện tại, giá thực tế của Mitsubishi Destinator bản cao nhất đang được giảm xuống còn 820 triệu đồng, trong khi vào thời điểm mới ra mắt, biến thể này có giá ưu đãi 808 triệu đồng. “Mình sẽ cố chờ đến tháng 7 âm lịch xem giá xe có giảm tiếp không. Khi đã biết giá xe từng "chạm đáy" rồi thì khó xuống tiền luôn lắm”, anh Long chia sẻ.

Có trường hợp hãng cắt ưu đãi dành cho sản phẩm, nhưng lại lập tức áp dụng trở lại sau khi sức tiêu thụ sụt giảm.

Điển hình như mẫu Toyota Vios không được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ vào đầu năm 2025. Sau đó, doanh số giảm tới 67% so với tháng 12/2024, khiến hãng xe Nhật phải khôi phục chương trình ưu đãi cho mẫu xe này.

Xe mới ra mắt cũng phải giảm giá

Trước đây, những sản phẩm “chào sân” thị trường thường không được áp dụng ưu đãi, nhà phân phối thường tận dụng hiệu ứng sản phẩm mới, kết hợp với các chương trình lái thử và hoạt động truyền thông để thu hút sự chú ý của người dùng. Nhưng đến nay, các chiến lược này dường như không hiệu quả bằng việc giảm giá.

Ví dụ, mẫu Skoda Slavia được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ ngay khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9/2025, dù giá bán lẻ đề xuất tương đối cạnh tranh (468-568 triệu đồng) so với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng B. Nguyên nhân là tại thời điểm đó, Honda City và Toyota Vios đều có chương trình khuyến mại tương tự.

Trong tháng 5, Skoda Slavia được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm 1.000 lít xăng và 1 năm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị gói ưu đãi có thể lên tới 80 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Một trường hợp gần đây là Omoda C5 SHS-S. Mẫu xe hybrid này ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 3 và ngay lập tức được áp dụng mức giá ưu đãi 599-669 triệu đồng, tức giảm 70-80 triệu đồng so với giá niêm yết.

Sang tháng 5, mẫu xe Trung Quốc này giảm mức ưu đãi đối với phiên bản tiêu chuẩn. Theo đó, giá “sàn” của Omoda C5 SHS-S chỉ được giảm 50 triệu đồng, còn 619 triệu đồng. Bù lại biến thể cao cấp tiếp tục duy trì mức giảm lên tới 80 triệu đồng như tháng trước và không giới hạn số lượng.

Một trong những nguyên nhân khiến nhà phân phối liên tục áp dụng ưu đãi cho Omoda C5 SHS-S là phân khúc SUV đô thị hạng B cũng đang trở thành điểm “nóng” trong cuộc đua giảm giá. Các sản phẩm như Toyota Yaris Cross hay Hyundai Creta đều có ưu đãi lớn từ nhà sản xuất.

Ngoài ưu đãi kể trên, khách mua Omoda C5 SHS-S trong tháng 5 còn được hãng hỗ trợ chi phí nhiên liệu 5-8 năm, tùy phiên bản (Ảnh: Đại lý Omoda & Jaecoo).

Có thể thấy, cuộc đua giảm giá tại thị trường ô tô Việt Nam tuy không leo thang, nhưng khó chấm dứt trong sớm chiều. Gần đây, một số sản phẩm của Mitsubishi không còn được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ, nhưng vẫn được tặng phiếu nhiên liệu với giá trị tương đương, thậm chí có thể quy đổi thành mức giảm tiền mặt tại đại lý.

Hay như VinFast vẫn duy trì ưu đãi miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến năm 2029 cho khách mua xe, nhưng giới hạn 10 lần sạc/tháng. Dù vậy, chính sách này vẫn giúp khách hàng cá nhân tiết kiệm chi phí di chuyển; chỉ những tài xế kinh doanh vận tải sử dụng xe với tần suất cao mới phát sinh tiền sạc điện.