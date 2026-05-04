SUV Trung Quốc cùng cỡ Mazda CX-5 mất giá gần 40% sau 2 năm sử dụng

Trong bối cảnh xe mới liên tục có ưu đãi giảm giá tại đại lý, giá giao dịch của những chiếc MG RX5 trên thị trường xe cũ cũng bị ảnh hưởng. Tham khảo một showroom kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội, một chiếc RX5 đời 2023 màu trắng đang được rao bán với mức giá 490 triệu đồng.

Theo người bán, xe thuộc phiên bản tiêu chuẩn (STD), mới đi khoảng 20.000km, đã bọc ghế da nội thất màu cam (nguyên bản là ghế nỉ) và nâng cấp cốp điện có tính năng rảnh tay (đá cốp). Xe được đăng ký lần đầu năm 2024.

MG RX5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Xe được định vị ở phân khúc C-SUV, cạnh tranh Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson (Ảnh: Ánh Nhi).

MG RX5 lần đầu ra mắt Việt Nam vào cuối tháng 9/2023 với giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ 739 triệu đồng ở phiên bản STD. Sang năm 2024, biến thể này thường xuyên được giảm khoảng 70 triệu đồng tại đại lý, còn 669 triệu đồng.

Giả sử chủ nhân ban đầu của chiếc RX5 trên mua xe trong đợt giảm giá, kết hợp với các chi phí đăng ký ra biển, người dùng này đã chi trả tổng cộng 763 triệu đồng. Như vậy, sau 2 năm sử dụng, xe mất giá 273 triệu đồng, tương đương 37% giá trị ban đầu.

Nội thất của MG RX5 STD khá hiện đại dù là phiên bản tiêu chuẩn. Xe vẫn có màn hình giải trí 14,1 inch và cửa sổ trời toàn cảnh (Ảnh: Ánh Nhi).

Trong khi đó, sản phẩm cùng cỡ MG RX5 là Mazda CX-5 có giá khởi điểm 749 triệu đồng ở phiên bản Deluxe, vẫn giữ giá dù cùng đời sản xuất 2023. Tham khảo một cửa hàng kinh doanh xe cũ tại miền Trung, cơ sở này rao bán một chiếc CX-5 Deluxe 2023 với mức giá hơn 600 triệu đồng, dù đã đi 40.000km.

Khả năng mất giá và tính thanh khoản là những yếu tố người dùng cần cân nhắc nếu quan tâm tới MG RX5 đã qua sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống showroom của thương hiệu MG đang có xu hướng thu gọn trong thời gian gần đây, hiện còn khoảng 30 cơ sở trên toàn quốc.

Mazda CX-5 sở hữu cộng đồng người dùng đông đảo, tạo ra tính thanh khoản tốt, từ đó đem lại khả năng giữ giá cho mẫu xe Nhật (Ảnh: Cường Thịnh).

MG RX5 STD không có các tính năng an toàn chủ động nhưng bù lại, thiết kế khá bắt mắt và thể thao. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (ướt), sản sinh công suất tối đa 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275Nm.

Thông số này mạnh hơn động cơ 2.0L hút khí tự nhiên trên Mazda CX-5 (154 mã lực, 200Nm). Hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (ướt) trên mẫu xe Trung Quốc hứa hẹn đem lại trải nghiệm sang số nhanh, nhưng theo giới chuyên gia, loại hộp số này có thể có chi phí bảo dưỡng, thay thế cao hơn hộp số tự động thông thường.