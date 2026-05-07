SUV Trung Quốc sắp ra mắt Việt Nam: Cùng cỡ Santa Fe, giá ngang xe hạng B

Sau khi hé lộ sự xuất hiện của Coolray mới, trang fanpage chính thức của Geely Việt Nam tiếp tục đăng tải hình ảnh của một mẫu SUV lạ. Dù chỉ có hình ảnh ngang thân xe, nhưng dựa vào các chi tiết thiết kế thì đây là mẫu Okavango, hay còn được biết đến với tên gọi Haoyue tại thị trường Trung Quốc.

Phía đại lý đã bắt đầu chào khách đặt cọc “tân binh” này với 2 phiên bản, đi kèm giá bán dự kiến dao động trong khoảng 750-850 triệu đồng. Thời điểm ra mắt có thể được ấn định vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Nếu được chốt giá bán chính thức trong khoảng trên, Geely Okavango sẽ dễ tiếp cận ngang một số mẫu SUV hạng B như Honda HR-V (699-835 triệu đồng). Trong khi đó, sản phẩm Trung Quốc được định vị ở phân khúc SUV hạng D, ngang cỡ Hyundai Santa Fe hay Ford Everest.

Geely Okavango sở hữu chiều dài 4.860mm, chiều rộng 1.910mm, chiều cao 1.770mm và chiều dài cơ sở đạt 2.825mm (Ảnh: FuDui Auto).

Trước đó, Geely Việt Nam đã mở bán dòng Monjaro cũng thuộc phân khúc D-SUV nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi, đi kèm giá bán lẻ đề xuất dao động 1,099-1,199 tỷ đồng. Như vậy, Okavango có thể xem là lựa chọn 7 chỗ giúp hãng xe Trung Quốc làm dày dải sản phẩm tại nước ta.

Giá bán dễ tiếp cận hứa hẹn sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh cho Okavango nhưng cũng có thể trở thành rào cản, khi khách Việt không còn mặn mà với các mẫu xe giá rẻ đến từ đất nước tỷ dân. Tại phân khúc SUV hạng D, Ford Everest đang nắm giữ phần lớn thị phần, dù sở hữu giá bán cao nhất nhóm xe này (1,129-1,629 tỷ đồng).

Geely Okavango được phát triển trên nền tảng khung gầm riêng của hãng xe Trung Quốc, không phải cơ sở gầm bệ CMA được thương hiệu này phát triển chung cùng Volvo, đang được ứng dụng trên một số sản phẩm như Monjaro (Ảnh: Qmotor).

Thiết kế của Geely Okavango tập trung vào những đường nét góc cạnh, phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm hai hốc gió lớn gần khu vực cản trước. Trang bị của xe dành cho Việt Nam chưa được hé lộ.

Tham khảo thị trường Trung Quốc, nội thất của Okavango khá hiện đại với cụm đồng hồ điện tử toàn phần xuất hiện sau vô-lăng, màn hình giải trí 12,3 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế ngồi thiết kế theo kiểu không trọng lực.

Nội thất của Geely Okavango (Ảnh: FuDui Auto).

Theo một số nguồn tin, Geely Okavango về Việt Nam sẽ sử dụng động cơ xăng, 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh 181 mã lực và 290Nm. Thông số này không quá ấn tượng với một mẫu SUV hạng D bởi tại nhóm xe này, khách Việt vẫn có xu hướng nghiêng về các sản phẩm được trang bị máy dầu.

Tại thị trường quốc tế, Okavango còn có tùy chọn máy xăng, tăng áp, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, có thông số 218 mã lực và 325Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 7,9 giây.

Trang bị an toàn của Geely Okavango có điểm nhấn ở gói công nghệ an toàn chủ động, gồm các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, phát hiện vật thể chuyển động…