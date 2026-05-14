Tháng thứ hai mở bán, Omoda C5 hybrid vẫn được giảm giá hàng chục triệu

Bước sang tháng 5, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi cho những sản phẩm đang mở bán, trong đó có dòng C5 hybrid (SHS-S) ra mắt cuối tháng 3.

Theo đó, mẫu xe này đang được áp dụng mức giá như sau:

Phiên bản Giá niêm yết Mức giảm Giá ưu đãi Premium 669.000.000 50.000.000 619.000.000 Flagship 749.000.000 80.000.000 669.000.000

Chi tiết giá ưu đãi của Omoda C5 SHS-H trong tháng 5 (Đơn vị: Đồng).

Thiết kế tổng thể của Omoda C5 SHS-H giống phiên bản thuần xăng đã bán tại Việt Nam từ năm 2025. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt có giao diện mới, bổ sung thêm thanh giá nóc và phần đuôi xe được vuốt theo dáng coupe hơn (Ảnh: Đại lý Omoda & Jaecoo).

Mẫu SUV hybrid này được giới thiệu tới khách Việt vào cuối tháng 3. Trong tháng đầu mở bán (tháng 4), xe được áp dụng giá ưu đãi 599-669 triệu đồng cho 99 khách hàng đầu tiên.

Sang tháng 5, phiên bản Flagship cao cấp nhất tiếp tục được ưu đãi tới 80 triệu đồng, trong khi biến thể Premium tiêu chuẩn có mức giảm thấp hơn. Đổi lại, khách mua xe được hỗ trợ 5-8 năm chi phí nhiên liệu, tùy phiên bản.

Biến thể thuần xăng của mẫu xe này cũng được áp dụng nhiều ưu đãi trong tháng 5. Khách mua xe được hỗ trợ 3-5 năm chi phí nhiên liệu, hưởng lãi suất 0% trong 12 tháng đầu và giá bán khởi điểm từ 469,1 triệu đồng, thấp hơn gần 70 triệu đồng so với giá niêm yết.

Với giá khởi điểm từ 469,1 triệu đồng, sản phẩm này có mức tiếp cận thấp hơn một số mẫu SUV hạng A trên thị trường, như Hyundai Venue. Mẫu xe Trung Quốc này cũng được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS) trên phiên bản cao cấp.

Dù là phiên bản tiêu chuẩn, Omoda C5 Luxury vẫn được trang bị mâm hợp kim 17 inch, đèn chiếu sáng dạng LED, vô-lăng bọc da, màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Cuối cùng, mẫu SUV hạng C Jaecoo J7 được áp dụng giá khởi điểm ưu đãi từ 699 triệu đồng (giảm 40 triệu đồng), ngang giá niêm yết của Mazda CX-5 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhà phân phối cho biết khuyến mại này có giới hạn số lượng.

Với phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) có giá niêm yết 879 triệu đồng của Jaecoo J7, hãng tiếp tục hỗ trợ tới 7 năm miễn phí xăng xe cùng một số quà tặng đi kèm.

Jaecoo J7 PHEV Flagship có mức tiêu thụ 0,52 lít/100km trong 100km với điều kiện pin đầy, theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việc Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục triển khai ưu đãi là một nước đi mang tính cạnh tranh, trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang cuốn vào cuộc đua giảm giá.

Tại phân khúc B-SUV, Toyota Yaris Cross tiếp tục được hãng xe Nhật hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 33-37 triệu đồng.

Tương tự, Mitsubishi Xforce được hãng tặng phiếu nhiên liệu trị giá 45-55 triệu đồng tùy phiên bản. Tại nhiều đại lý, ưu đãi này có thể quy đổi thành mức giảm tiền mặt với giá trị tương đương.

Tại “sân chơi” của các mẫu C-SUV, Mazda CX-5 đang gây chú ý với mức giá khởi điểm thực tế hạ còn 678 triệu đồng tại một số đại lý. Theo tìm hiểu của phóng viên, ưu đãi này được áp dụng cho những chiếc CX-5 tiêu chuẩn (Deluxe) được sản xuất trong năm 2025 còn tồn.