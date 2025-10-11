Camera giám sát giao thông lắp dọc đường cao tốc Transcentral ở thị trấn Balamban, tỉnh Cebu, Philippines, đã ghi lại tình huống này vào ngày 5/10.

Các cơ quan chức năng địa phương cũng đã xác nhận sự việc, cho biết chiếc xe bán tải bị mất phanh khi xuống dốc trên đường đèo. Sau khi húc lật xe MPV chạy phía trước, chiếc bán tải đã lao thẳng vào góc tường chắn.

Mất phanh khi đổ đèo, xe bán tải húc lật ô tô khác rồi đâm đầu vào tường (Video: MyTV-Cebu).

Cả chiếc xe bán tải và chiếc MPV bị đâm lật đều đang chở hàng hoá đến cứu trợ nạn nhân của trận động đất hôm 30/9 ở Cebu.

11 người đã bị thương trong vụ tai nạn và được đưa vào bệnh viện gần đó.

Chiếc xe bán tải bị vỡ nát toàn bộ phần đầu và kính sau, đuôi xe cũng móp méo (Ảnh: MyTV-Cebu).

Toàn bộ phần đầu xe đã bị phá huỷ, không thể khôi phục sau tai nạn (Ảnh: MyTV-Cebu).

Tình huống trên cho thấy sự nguy hiểm khi lái xe trên đường đèo dốc, cần nhiều kỹ năng và kinh nghiệm của tài xế.

Để hạn chế nguy cơ mất phanh khi xe đang đổ đèo, trước chuyến đi, tài xế nên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống phanh, lốp... Trên đường đi, cần kiểm soát tốc độ, tuyệt đối không giữ phanh liên tục, khiến phanh chịu áp lực rất lớn, dễ bị nóng, gây mòn má phanh, cháy phanh, mất phanh.

Lời khuyên của các tài xế lâu năm là khi đổ đèo cần sử dụng phanh động cơ bằng cách chuyển xe về số thấp, chỉ đạp phanh dứt khoát trong tình huống cần thiết, không rà phanh lâu.

Lên dốc số nào xuống dốc số đó là nguyên tắc cơ bản mà tài xế cần nắm rõ. Hầu hết xe ô tô đời mới hiện nay được trang bị hệ thống số tự động thay vì số sàn, nhưng cả hai loại xe đều được hỗ trợ chức năng phanh động cơ khi xuống dốc.

Trên xe số tự động, ngoài số D, còn có các vị trí đã được đánh số 3-2-1 hay L, S, M dùng để phanh động cơ khi xe xuống dốc.

Khi xuống dốc gặp mặt đường trơn trượt, tài xế nên nhấp nhả phanh từ từ, thay vì đạp hết chân phanh, dễ dẫn tới hiện tượng bó phanh, mất lái, xe bị văng mạnh sang một bên.

Ngoài ra, việc đánh lái gấp hoặc phanh gấp ở khúc cua có thể làm xe mất cân bằng, dẫn tới nguy cơ lật.

Đặc điểm của đường đèo là nhiều khúc cua, thậm chí cua gắt, và phần lớn các vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây, vì xe có xu hướng lấn đường, vượt ẩu và chạy quá nhanh khi vào cua. Do đó, mỗi khi vào cua, người lái phải thật cẩn trọng, chú ý quan sát, giảm tốc độ, nhấn còi để báo hiệu cho các xe khác, đánh lái ôm cua tròn, không lấn sang phần đường ngược chiều và cũng không nên bám sát vạch kẻ tim đường. Tại những khúc cua, đoạn đường nhiều xe máy lưu thông, nếu lái xe bám sát vạch chia đường sẽ rất dễ xảy ra va chạm.

Đặc biệt, tuyệt đối không vượt, cắt cua ở những nơi có vạch kẻ liền, vì đây là những vị trí khuất tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn.