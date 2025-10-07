Ô tô rẽ nước phóng qua chỗ ngập: Có thể vô tình đoạt mạng người khác

Một chiếc xe tải phóng nhanh qua chỗ ngập, tạo sóng nước, hất ngã và cuốn người đi bộ về phía gầm xe cực kỳ nguy hiểm (Video: CTV).

Không chỉ có người đi bộ và người đi xe máy, mà ngay cả người đi ô tô cũng có thể gặp nguy hiểm nếu bị sóng nước do ô tô phóng nhanh tạo ra trùm lên.

Với người đi bộ và đi xe đạp, xe máy, sóng nước dễ dàng tạt ngã nguy hiểm đến mức tính mạng như trong clip trên. Trong khi đó, với ô tô, sóng nước từ xe khác tạt lên có thể trùm kín kính lái, khiến tài xế "mù tạm thời", không nhìn thấy gì phía trước.

Với tình huống đó, nếu tài xế không giữ vững tay lái và kiểm soát tốc độ thì có thể loạng choạng tay lái, lao ô tô vào xe khác hoặc đâm vào dải phân cách. Ngược lại, nếu tài xế giật mình đạp phanh gấp và đánh lái thì có thể khiến xe bị trượt nước, văng mất kiểm soát trên đường.

Một tình huống ô tô bị xe bên cạnh tạt nước trùm kín kính lái khi đi qua đoạn đường đọng nước (Video: CTV).

Hiện chưa có chế tài xử phạt các phương tiện phóng nhanh, tạt nước vào người đi đường. Tuy nhiên, khi đi qua các vũng nước, đặc biệt là chỗ ngập sâu, tài xế cần chú ý giảm tốc độ, giữ đều chân ga, thay vì tăng ga lao vù qua, tạo sóng nước làm ướt người đi bộ, đi xe hai bánh hoặc nước văng lên trùm kín kính lái của các xe con đi bên cạnh. Việc này không chỉ thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông, mà còn đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác.

Khi ô tô phóng nhanh qua chỗ ngập hoặc trên đường ngập, tài xế sẽ không "dò" được hố sâu hay vật cản bị nước che lấp để kịp thời tránh. Bên cạnh đó, nước ngập làm giảm ma sát giữa lốp xe và mặt đường, rất dễ khiến xe bị văng (trượt nước), dẫn tới tai nạn.

Ngoài ra, khi ô tô lao nhanh vào chỗ ngập, nước có thể tràn vào khoang máy, lọt vào ống xả, khiến xe chết máy. Chủ xe không chỉ tốn tiền cho dịch vụ cứu hộ mà còn đối mặt với nguy cơ thủy kích, với thiệt hại có thể lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng, tuỳ mức độ và tuỳ loại xe.