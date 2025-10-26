MPV điện Trung Quốc đang di chuyển bỗng cháy dữ dội, lửa "nuốt chửng" xe

Trang CarNewsChina đưa tin, một chiếc Li Mega bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển trên đường phố Trung Quốc tối 23/10. Nguyên nhân chi tiết của vụ việc vẫn đang được điều tra nhưng theo báo cáo sơ bộ, ngọn lửa bùng ra từ gầm xe (nơi đặt bộ pin CATL) trước khi “nuốt chửng” chiếc xe chỉ trong 10 giây.

Đại diện của thương hiệu Li Auto đã có mặt tại hiện trường cùng đơn vị cứu hỏa. Vụ việc này mang tính chất tương đối nghiêm trọng bởi Mega chính là MPV thuần điện đầu tiên của hãng xe này, ra mắt “đất nước tỷ dân” vào tháng 3/2024.

Theo trang Dianchejie, chiếc Li Mega bỗng nhiên bốc cháy khi đang di chuyển trên địa phận quận Từ Hối (Thượng Hải) mà không hề gặp va chạm (Ảnh: Dianchejie).

Giới truyền thông Trung Quốc nhận định, có khả năng bộ pin của chiếc xe này là nguồn cơn của vụ cháy. Rất may, cửa xe tự động mở, giúp tài xế và hành khách kịp thời thoát hiểm.

Hiện tại, hãng Li Auto mới chỉ đưa ra thông báo “đang xác minh thông tin”. Dù vậy, vụ việc này làm dấy lên những lo ngại về tính an toàn của sản phẩm, có thể ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của mẫu MPV thuần điện này tại Trung Quốc.

Bộ phận cứu hỏa nhanh chóng có mặt nhưng chiếc xe vẫn cháy trơ khung (Ảnh: Dianchejie).

Kể từ khi ra mắt chính thức, đã có tổng cộng 25.817 chiếc Li Mega được bán ra thị trường Trung Quốc, theo chuyên trang nghiên cứu thị trường China EV DataTracker. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc MPV cỡ lớn, với chiều dài đạt 5.350mm cùng chiều dài cơ sở đạt 3.300mm.

Điểm nhấn của Li Mega nằm ở hai mô-tơ điện đặt trên cầu trước và sau, đem lại tổng công suất lên tới 400kW (quy đổi tương đương 536 mã lực), cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 5,5 giây. Bộ pin CATL đi kèm có dung lượng 102,7kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa đạt 710km, theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.