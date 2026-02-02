Giá lithium tăng cao, các nhà sản xuất Trung Quốc chuyển sang pin natri-ion

Về mặt hóa học, pin natri-ion có nhiều điểm tương đồng với pin lithium-ion nhưng sử dụng các vật liệu thô dồi dào hơn.

Pin natri-ion được đánh giá là lựa chọn phù hợp để thay thế pin lithium cho các mẫu xe điện giá rẻ (Ảnh: CATL).

Natri được phân bố rộng khắp trong vỏ Trái Đất, với trữ lượng ước tính cao gấp khoảng 400 lần so với lithium - kim loại chủ yếu tập trung tại Nam Mỹ và Australia. Nhờ đó, pin natri-ion ít chịu tác động hơn từ biến động tài nguyên và các rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Việc giá lithium tăng mạnh trong thời gian gần đây khiến các nhà sản xuất quan tâm nhiều hơn tới các giải pháp thay thế. Đầu năm 2026, giá lithium carbonate đã vượt mốc 150.000 nhân dân tệ/tấn và có thời điểm lên trên 170.000 nhân dân tệ/tấn (tương đương khoảng 20.900-23.700 USD/tấn).

Chi phí vật liệu tăng cao đang tạo áp lực lớn lên các dòng xe điện giá rẻ, vốn chủ yếu sử dụng pin lithium sắt phosphate (LFP).

CATL gần đây đã ra mắt pin natri-ion dành cho xe thương mại hạng nhẹ và cho biết sẽ triển khai trên xe du lịch trong quý II, với mẫu xe đầu tiên được cho là Aion Y Plus.

Nhiều nhà sản xuất pin Trung Quốc khác cũng đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. BYD đã đưa vào vận hành dây chuyền pin natri-ion công suất 30GWh. EVE Energy triển khai dự án pin natri-ion trị giá 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 144 triệu USD).

Trong khi đó, Ronbay Technology chuyển đổi một phần sản xuất pin lithium sang vật liệu pin natri-ion.

Năm 2025, sản lượng pin natri-ion toàn cầu đạt khoảng 9GWh, tăng 150% so với năm trước đó.

Pin natri-ion cũng cho thấy một số lợi thế về hiệu năng trong những điều kiện sử dụng nhất định. Chúng duy trì khả năng giữ dung lượng tốt hơn ở nhiệt độ thấp, với một số nguyên mẫu giữ được trên 90% dung lượng ở -20°C, trong khi lithium thông thường chỉ giữ được khoảng 80%.

Ước tính chi phí cho thấy vật liệu pin natri-ion có thể rẻ hơn 30-40% so với pin lithium, dù chi phí sản xuất tổng thể hiện vẫn chịu ảnh hưởng bởi quy mô còn nhỏ và chuỗi cung ứng đang trong giai đoạn đầu phát triển.

Vẫn còn nhiều thách thức đối với công nghệ pin natri-ion.

Thứ nhất là mật độ năng lượng hiện dao động trong khoảng 100-170 Wh/kg, thấp hơn pin LFP đã hoàn thiện (180-200 Wh/kg) và kém xa pin lithium ternary (250-300 Wh/kg), do đó hạn chế khả năng ứng dụng trên các mẫu xe điện tầm hoạt động dài.

Thứ hai là việc phối hợp chuỗi cung ứng và sản xuất quy mô lớn cũng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Các nhà phân tích dự báo pin natri-ion sẽ được ứng dụng trước hết ở những phân khúc cụ thể, như xe điện giá rẻ, xe dùng ở khu vực khí hậu lạnh và hệ thống lưu trữ năng lượng tĩnh, đóng vai trò bổ trợ chứ chưa thể thay thế pin lithium.

Giới quan sát ngành này cho rằng năm 2026 có thể đánh dấu giai đoạn thương mại hóa tăng tốc của công nghệ pin natri-ion tại Trung Quốc.