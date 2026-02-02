Loạt xe dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 2: Đều là SUV, khó có giá rẻ

Do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tháng 2 thường là giai đoạn thị trường ô tô trầm lắng, các hãng xe và đại lý chủ yếu tập trung vào hoạt động bán hàng sau Tết.

Dù vậy, một số mẫu xe mới vẫn được lên lịch ra mắt hoặc có khả năng được giới thiệu trong tháng này, bổ sung thêm lựa chọn mới cho khách Việt, nhưng khó có xe giao trước Tết.

Ngày 2/2, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu dòng CR-V Hybrid được lắp ráp trong nước. Đúng theo thông tin trước đó từ phía đại lý, hãng xe Nhật không chỉ lắp phiên bản e:HEV RS, mà còn bổ sung thêm một bản hybrid giá “mềm”, đặt tên là e:HEV L.

Phiên bản lắp ráp trong nước sở hữu ngoại hình không khác bản nhập khẩu Thái Lan (Ảnh: Robert Tran).

Honda CR-V Hybrid chưa có giá bán do đang chờ “chính sách thuế”. Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại từ ngày 1/1.

Trước đó, Honda CR-V e:HEV RS bản nhập khẩu có giá niêm yết 1,259 tỷ đồng. Kể cả khi được giảm do yếu tố lắp ráp trong nước và chính sách thuế mới, giá bán của bản lắp ráp nhiều khả năng vẫn trên mức 1,1 tỷ đồng, theo nhận định của giới chuyên gia.

Nội thất của Honda CR-V Hybrid bản lắp ráp có điểm nhấn là cần số được thay thế bởi núm xoay truyền thống. Các trang bị còn lại giống phiên bản đối ứng, như e:HEV L tương tự bản L thuần xăng (Ảnh: Robert Tran).

Không chỉ chưa có giá bán, Honda CR-V Hybrid còn chưa có sẵn xe giao ngay. Dòng xe này sẽ được trưng bày tại đại lý từ 11/2 và sẵn sàng bàn giao sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tức là vào cuối tháng 2.

VinFast Lạc Hồng 900 LX

Đầu năm 2026, giới tư vấn bán hàng đồng loạt chào khách đặt cọc VinFast Lạc Hồng 900 LX Tiêu chuẩn (bản thường), dự kiến có giá 5 tỷ đồng, giao xe vào đầu năm 2026. Không loại trừ khả năng mẫu SUV điện này sẽ được giới thiệu ngay trong tháng 2.

Lô xe VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên xuất xưởng được bàn giao cho Bộ Ngoại giao nhằm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, với vai trò đưa đón các nguyên thủ quốc tế (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Được phát triển từ VF 9, VinFast Lạc Hồng 900 LX sở hữu vẻ ngoài bề thế và sang trọng hơn, với nhiều chi tiết mạ vàng. Nội thất rút gọn cấu hình 7 chỗ xuống 5 chỗ, với hàng ghế thứ hai có thiết kế dạng thương gia.

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: màn hình giải trí 15,6 inch, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh cao cấp thương hiệu Audison gồm 13 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm và amply rời; hệ thống điện đàm giữa khoang trước và khoang sau.

Nội thất của VinFast Lạc Hồng 900 LX sở hữu nhiều chi tiết ốp gỗ Golden Nanmu sáng màu, đi kèm nhiều chi tiết được mạ vàng thật và làm thủ công tương tự ngoại thất. Các hàng ghế đều được bọc da Nappa (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về khả năng vận hành, Lạc Hồng 900 LX Tiêu chuẩn được trang bị hai động cơ điện, mỗi động cơ có công suất 150kW (quy đổi khoảng 201 mã lực), cho công suất kết hợp 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 620Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 200km/h.

Bộ pin theo xe có dung lượng lên tới 131kWh, lớn hơn trang bị trên xe VF 9 (123kWh), nhưng phạm vi di chuyển của VinFast Lạc Hồng 900 LX lại ngắn hơn “đàn em” (626km), chỉ đạt 595km, do sở hữu trọng lượng lớn hơn.

Ngoài phiên bản Tiêu chuẩn, Lạc Hồng 900 LX còn có biến thể Chống đạn, nhưng chưa được chào bán.

Lynk & Co 900

Cuối tháng 12/2025, mẫu Lynk & Co 900 dần xuất hiện trong một số sự kiện truyền thông của hãng, đồng thời được giới tư vấn bán hàng nhận cọc với mức giá dự kiến khoảng 3,2 tỷ đồng. Phía đại lý cho biết, “tân binh” này sẽ được ra mắt vào đầu năm 2026, không loại trừ khả năng được giới thiệu ngay trong tháng 2.

Lynk & Co 900 được phát triển dựa trên nền tảng SPA do Volvo phát triển. Xe dài 5.240mm, rộng 1.999mm và cao 1.810mm, ngang ngửa một mẫu SUV hạng sang cỡ lớn như Land Rover Range Rover bản trục cơ sở kéo dài (LWB).

Lynk & Co 900 là dòng SUV đầu bảng của thương hiệu ô tô Trung Quốc (Ảnh: Đại lý Lynk & Co).

Thiết kế của Lynk & Co 900 vẫn có một số chi tiết quen thuộc, từng xuất hiện trên những mẫu xe được hãng ô tô Trung Quốc này mở bán trước đó. Tuy nhiên, xe vẫn có điểm “ăn chơi” vượt bậc, đó là mặt ca-lăng tích hợp màn hình gồm hơn 10.000 bóng LED nhỏ, có thể hiển thị chữ, hình ảnh, màu sắc… thông qua thao tác ở màn hình trung tâm.

Nội thất gây ấn tượng với màn hình giải trí 30 inch có độ phân giải 6K, kéo dài từ vị trí trung tâm sang khu vực táp-lô bên ghế phụ. Xe sở hữu hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái nâng cao, hoạt động thông qua hệ thống LiDAR, radar, camera, cảm biến chạy bằng chip do Nvidia phát triển.

Nội thất của Lynk & Co 900 có cấu hình 3 hàng ghế với 6 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ hai của xe có kiểu thương gia, được trang bị màn hình giải trí 30 inch riêng (Ảnh: Lynk & Co).

Hệ truyền động của Lynk & Co 900 là dạng hybrid sạc ngoài (PHEV) gồm máy xăng tăng áp dung tích 2.0L kết hợp với 3 mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Cấu hình này tạo ra tổng công suất 724 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 1.038Nm.

Với bộ pin có dung lượng 52,38kWh, Lynk & Co 900 có tầm hoạt động thuần điện khoảng 220km. Khi kết hợp giữa xăng và điện, xe có thể di chuyển tối đa 1.350km (một bình xăng đầy và pin đầy).